DVTK vs. Mezőkövesd – Borsod megyei rangadó 500-ért Debrecenben

A labdarúgó NB I. 7. fordulójában Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésre kerül sor szombaton 18.00-tól, amelyet a DVTK-stadion újjáépítése miatt a megyehatáron túl, Debrecenben, a Nagyerdei stadionban rendeznek meg. Ez lesz a második olyan meccse a DVTK-nak, amelyet pályaválasztóként játszik, és mivel a megyei rangadók jelentős érdeklődés mellett zajlanak, nagy esély van rá, hogy nézettségben ez a találkozó felülmúlja a Diósgyőrnek ebben az évadban eddig a legtöbb szurkolót vonzó meccsét (Budapest Honvéd – DVTK 2-2, 2605 néző).

Erre azért is mutatkozik nagy esély, mert a rendező klub rendkívül kedvező jegyárakat állapított meg erre a bajnokira, elsősorban a piros-fehér drukkereket terhelő utazási költségekre való tekintettel. A megyei rangadóra az állóhelyi jegyek 500, az ülőhelyi biléták 1000 forintba kerülnek, a vendégszektorba pedig 500 forintért lehet bejutni (VIP-jegy vásárlására is van lehetőség személyesen és az interneten is, ennek ára 15.000 forint, mely korlátlan étel- és italfogyasztást tartalmaz).

Belépőjegyek

A DVTK-drukkerek a belépőket elővételben a DVTK Shop Szinvaparkban található üzletében (nyitvatartás: hétköznap 12.00–18.00 között, szombaton 10.00–16.00 között), a helyszínen (pénztárnyitás 10.00-tól) és a Ticket Express jegyirodáiban, az interneten pedig a meccsjegy.mlsz.hu oldalon tudják megvásárolni.

Utóbbi helyen, a neten, a vendég-, vagyis a kövesdi szurkolók is tudnak jegyet venni, és a mérkőzés helyszínén is nyitva lesz számukra a vendégpénztár. A Mezőkövesd Zsóry FC drukkereinek csak 500 forintba „fáj”, ha meg akarják nézni élőben a megyei rangadót, ugyanis a dél-borsodi klub ingyenes utazást biztosít szurkolóinak a DVTK elleni bajnoki mérkőzésre. Aki ilyen társasutazáson szeretne részt venni, az pénteken 12.00-ig személyesen jelentkezhet a klub titkárságán vagy a 49/505-480-as telefonszámon.

A Nagyerdei Stadion kapuit a találkozó előtt egy órával, 17 órakor nyitják meg a szurkolók előtt.

9-ből 8-at Debrecenben

A DVTK-nak a Kövesd elleni meccsével megkezdődik a „Cívis-járása”, ugyanis a mostani fordulótól számítva a következő kilenc bajnokijából nyolcat a Nagyerdei stadionban játszik a piros-fehér gárda. Ebből hetet pályaválasztóként, egyet pedig vendégként, utóbbit a Debreceni VSC ellen. Vagyis november 4-ig csak egyszer nem a hajdúsági megyeszékhely felé kell venniük az irányt a diósgyőri drukkereknek, ha csapatuk bajnokiját akarják látni, mégpedig szeptember 23-án, amikor a Ferencvárosi TC vendégei lesznek. Az ezt követő első nem debreceni meccs november 18-án lesz, amikor a Puskásnál, Felcsúton vizitál a DVTK, majd az Újpestnek a Nagyerdőben történt fogadása után jön még két mérkőzés Mezőkövesden (az első vendégként, a másik pályaválasztóként, a Debrecen ellen), és „már” vége is az évnek és ezzel együtt az albérletbe járásnak. Ugyanis a Diósgyőri stadionépítés befejezésének tervezett határideje 2018. február 2-a, ami azt jelenti, hogy az első tavaszi bajnokijukat – ha nem történik semmi rendkívüli esemény a stadionépítés során – már itt játszhatják a piros-fehérek, a Ferencvárosi TC-t fogadva.

ÉM-BCS

A DVTK bajnokijai a Diósgyőrbe való visszatérésig

7. forduló, augusztus 26. (szombat), 18.00:

Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC (Debrecenben)

8. forduló, szeptember 9. (szombat), 18.00:

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK (Debrecen)

9. forduló, szeptember 16.:

Diósgyőri VTK – Paksi FC (Debrecenben)

10. forduló, szeptember 23.:

Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK (Budapesten)

11. forduló, szeptember 30.:

Diósgyőri VTK – Videoton FC (Debrecenben)

12. forduló, október 14.:

Diósgyőri VTK – Vasas FC (Debrecenben)

13. forduló, október 21.:

Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd (Debrecenben)

14. forduló, október 28.:

Diósgyőri VTK – Swietelsky Haladás (Debrecenben)

15. forduló, november 4.:

Diósgyőri VTK – Balmaz KGY (Debrecenben)

16. forduló, november 18.:

Puskás AFC – Diósgyőri VTK (Felcsúton)

17. forduló, november 25.:

Diósgyőri VTK – Újpest FC (Debrecenben)

18. forduló, december 2.:

Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK (Mezőkövesden)

19. forduló, december 9.:

Diósgyőri VTK – Debreceni VSC (Mezőkövesden)

20. forduló, február 2.:

Paksi FC – Diósgyőri VTK (Pakson)

21. forduló, február 17.:

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC (DIÓSGYŐRBEN)

