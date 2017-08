DVTK: két pontot hagyott Újpesten a Bódog-gárda

A labdarúgó NB I 6. fordulójában, szombaton este Újpest FC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban. Villanyfényes találkozót, ami alapesteben több ezer nézőt vonzott volna, hiszen szurkolói szempontból mindkét fél részéről kiemelt jelentőségűnek számít egy ilyen találkozó. A mérkőzés helyszínén a kezdés előtt majdnem minden olyan volt, mint máskor: bömbölt a hangulatfokozó zene, a hivatalos személyek mind megérkeztek, de a szurkolók, akikért a labdarúgás van, nem mutatkoztak. Azért, mert zárt kapus meccsen ezt nem tehették. A látvány lehangoló volt, amíg a csapatok nem jöttek ki melegíteni, a pálya öntözőberendezésének permetezését is lehetett hallani a zeneszámok közötti szünetben, később pedig azt, hogy milyen kommunikáció zajlott a pályán lévők között, hogy a kispadról milyen utasítások jöttek a játéktér felé.

© Fotó: Osztie Tibor

Szurkolói hangot az újpesti drukkerek – a hírek szerint – 2-300 fős csoportja adott, a lila-fehérek ugyanis a stadion mellett, a Megyeri úton, kivetítőn nézték a meccset, de decibeljükből levett a nézőtér feletti tető, és messze nem olyan volt, mintha bent lehettek volna. A másik oldalnak, a stadion bezárásban vétlen diósgyőri drukkerek még ennyi sem jutott, nekik be kellett érniük az erre a bajnokira hivatalos, DVTK-delegáltként bejutott humorista, Aranyosi Péter beszólásaival, illetve a nászútját a meccs után megkezdő testvérével együtt alkotott családi ovációkkal, megnyilvánulásokkal.

Kocsis ott volt

A meccs elején az előbbiből volt több, mert az aktívan kezdő DVTK két helyzete után a 11. percben egy nagy kapushibából megszerezte a vezetést. Makrai így egy hét után újabb szemfüles találatot ért el, és ezzel jó helyzetbe hozta a Diósgyőrt. A nyári átigazolási szezonban nagyot változott újpesti keret, illetve az ebből kiállított, formálódóban lévő csapat nem tudott mit kezdeni a DVTK-val, hiába újított be két embert a kezdőbe az előző fordulóhoz képest Nebojsa Vingjevic, a Honvéd vendégeként elszenvedett 2-1-es vereséget követően, ugyanis Sankovic és Nwobodo nélkül, Diallo és Pauljevic bevetésével sem találták a saját játékukat. A meccs első félidejében a DVTK akarata érvényesült, az előző hetihez, a Puskás elleni 2-2-es döntetlenhez képest egyetlen változáson keresztül ment kezdőcsapat (Oláh B. maradt ki, az egy hete csereként bemutatkozott Kocsis G. volt ott a kezdő sípszóra kifutók között) nagyon jól védekezett, és a korai gól után megugrásokra játszott. Nem volt ez utóbbiból túl sok, de a szenvedő, a vendégek hátsó alakzatát megbontani képtelen lila-fehérekkel szemben, a 41. percben volt egy nagy ziccere Óvárinak, aki az ötösről a kapu fölé fejelt. Erre mondták a meccs után, ha ez bemegy, akkor a 3 pont szinte biztos, hogy a DVTK-é lett volna…

Észlelhetetlen volt

A lelátóról láthatatlan mezszámozásban játszó hazai csapat (végül is minek lettek volna kivehető számozású mezekben, ha úgysem látja őket szinte senki?) színtelen produkciója a szünet után is folytatódott, ebben némi változást Tischler beállítása hozott. A lila-fehér együttes képtelen volt magas fordulatra kapcsolni, hiányzott a tűz az újpestiektől, szurkolótáboruk hiányát nagyon megérezték. Mentek ugyan előre, és próbálkoztak, de a masszívan és jól védekező vendégekkel szemben nem volt sikerélményük. A meccs hajrájában aztán csak összehozták az egyenlítő gólt, amelyhez kellett a játékvezető és kollégájának „benézése” is, az, hogy a lesálláson felülemelkedjenek. De a fordulás után történtekhez azért az is hozzátartozik, hogy a DVTK előre játéka észlelhetetlen volt, helyzeteket nem sikerült kialakítaniuk a piros mezeseknek, mert a védekezés lekötötte minden energiájukat. Nagy dilemma lehetett a kispadon Bódog Tamás számára, egy óra játék után, hogy esetleg beküldjön-e a pályára egy játszó labdarúgót, olyat, aki a középpályán képes megtartani a labdát, esetleg helyzetbe hozni a társakat. Az egyenlítés után viszont beküldte Nono Villar, és megint kezdett a Diósgyőrnek állni a meccs. És ha a becserélt játékos nem egy védőt talált volna el az első kapura lövési kísérleténél, vagy passza után Óvári a 88. percben beveri a ziccert, akkor vége lett volna a meccsnek. Viszont Szarka kiállítását követően a DVTK-nak ez a fajta lendülete alábbhagyott, és a hosszabbítás 4 perce már lement különösebb esemény nélkül.

© Fotó: Osztie Tibor

Összességében a DVTK két pontot vesztett ezen a meccsen, mert bár akaratát ellenfelére rákényszerítve jobban játszott az Újpestnél, a hazaiak szurkolóik nélkül is kaptak támogatást, illetve a vendégek a nagy gólszerzési lehetőségeiket elhibázták.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Újpest FC – Diósgyőri VTK 1-1 (0-1)

Budapest, zárt kapuk mögött. V.: Vad II. (Albert, Berettyán).

Újpest FC: Pajovic (4) – Szűcs K. (5), Bojovic (5), Litauszki (5), Mohl (4) – Windecker (5), Diallo (5) – Pauljevic (4), Nagy D. (4), Zsótér (6) – Novothny (4). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Diósgyőri VTK: Antal (5) – Nagy T. (5), Lipták (6), Karan (6), Tamás M. (5) – Kocsis (5) – Vela (5), Busai (5), Óvári (5) – Makrai (6), Ugrai (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Nagy D. helyett Tischler (6) az 57., Makrai helyett Szarka (5-2=3) a 64., Novothny helyett Angelov (-) a 72., Pauljevic helyett Simon K. (-) a 72., Kocsis helyett Oláh B. (-) a 79., Ugrai helyett Nono Villar (-) a 84. percben.

Sárga lap: Novothny a 36., Nagy D. a 40., Vela a 42., Zsótér a 69., Kocsis a 75., Karan a 80., Angelov a 93. percben.

Kiállítva: Szarka a 90. percben.

Gólszerző: Makrai (0-1) a 12., Angelov (1-1) a 81. percben.

Nebojsa Vignjevic: – A meccs előtt tudtuk, hogy nagyon jó ellenféllel fogunk játszani, és azt is, hogy a DVTK agresszív lesz, keresni fogják a párharcokat. El akartuk kerülni, hogy ebbe belemenjünk, nem sikerült, és emiatt nem tudtuk a saját játékunkat játszani. Kaptunk egy sokkoló gólt, és megtapasztaltuk, hogy a Diósgyőrnek nehéz bevenni a kapuját. Reális a döntetlen, annak ellenére, hogy volt lehetősége a végén az ellenfélnek. Úgy vélem, ez egy olyan meccs volt, amelyen szívvel játszottunk, nem pedig hideg fejjel. Jó csapat ellen értük el ezt az eredményt, gratulálok az ellenfélnek, és saját játékosaimnak is.

Bódog Tamás: – Úgy gondolom, hogy csapatom jól játszott, jobb volt, 2 pontot elajándékoztunk. A meccs rendben volt, a hazaiak gólja nem tudom, hogy esett, hogy les volt-e, de mindenki hibázhat… Viszont előtte le kellett volna zárni a meccset. Idegenben, nézők nélkül jó eredmény az Újpest ellen a döntetlen. Ellenfelünk erejét mutatja, hogy tudtak váltani, de ez olyan mérkőzés volt, amelyen ha megvan a második gól, akkor el lehetett volna dönteni.

Percek, események

12. perc: Kocsis vágta előre hosszan a labdát, Pajovic kapus fölöslegesen futott ki a kapujából, hogy megszerezze azt. Csapattársa, Bojovic mellett ugyan beleért fejjel a játékszerbe, de olyan szerencsétlenül, hogy a labda Makrai mellére pattant, aki éppen szemben állt a kapuval, és 25 méterről az üresen maradt ketrec közepébe lőtt, 0-1.

81. perc: Hazai szögletrúgás után nem tudott felszabadítani a diósgyőri védelem, Diallo tette ki középről a labdát jobbra Simon K.-nak. A csereként beállt játékos középre emelte a lasztit, ahol három társa is várta a beadást, ketten közülük lesen, ám az oldalvonali asszisztens nem jelzett, és a játékvezető sem avatkozott közbe. Nagy T. még elfejelte a labdát az újpestiek elől, de a kapujából kiinduló Antal az ötösön kívül nem érte el azt, mert ütközött Litauszkival, a játékszer pedig Windecker fejére pattant, onnan pedig balra, Angelov elé, aki 5 méterről bólintott az üres kapuba, 1-1.

90. perc: Nono Villar végzett el egy szabadrúgást, amelynél Diallo nem adta meg a kellő távolságot, ám a játékvezető nem állította meg a játékot annak ellenére, hogy a labda így az Újpesthez került. Ezt nehezményezte szóban Szarka, aki reklamálásért azonnal piros lapot kapott, így 10 főre fogyatkozott a Diósgyőr.

