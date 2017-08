DVTK : Az igazgató nem az átigazolási piacra figyel

A lett védővel, Vitalijs Jagodinskisszel és a grúz középpályással, Murtaz Daushvilivel is szerződést bontott a Diósgyőri VTK élvonalbeli labdarúgó-együttese. A két, hazájának válogatott labdarúgója a DVTK felkészülésének kezdete óta nem volt tagja az első csapat keretének, ugyanis a szakvezető Bódog Tamás nem számított rájuk. A szakmai igazgató korábbi elmondása szerint Daushvilire azért nem, mert nem tudta hozni versenysúlyát, erőnléti, és kezdetben felfogásbeli problémái voltak, valamint nem passzolt a csapat játékfilozófiájába. Jagodinskis pedig azért esett ki a pikszisből, mert a tavalyi évad utolsó meccsének napján, a Debrecen elleni, bennmaradásról döntő bajnokit közvetlenül megelőzően sérültet jelentett. A két külföldi labdarúgó az elmúlt hetekben külön edzett az első csapattól, és más klubok ajánlatára várt, a DVTK pedig arra, hogy olyan érdeklődő kopogtasson be, aki hajlandó a játékjoguk megszerzéséért fizetni. Mivel ilyen nem érkezett, ezért a hónap végén záruló átigazolási időszak hajrájában szerződést bontott a lett és a grúz válogatottal a Diósgyőr, annak érdekében, hogy a velük kötött szerződésben a klub által vállalt bérfizetési kötelezettségtől megszabaduljon – ha már a szakvezető úgysem számít rájuk.

Rajtuk kívül még egy fiatal saját nevelésű labdarúgó is távozott Diósgyőrből: a 21 éves középpályás Szabó I. Balázs az NB II-es BFC Siófokhoz került kölcsönbe. És hogy lesznek-e további elköszönők vagy érkezők az átigazolási időszak hajrájában, illetve hogy a két külföldi labdarúgó búcsújával bővíthető-e a DVTK jelenlegi 22+3 fős kerete, arról Bódog Tamást, a klub szakmai igazgatóját kérdeztük.

Nem dolgozik rajta

– Teljesen őszintén mondom: nem állok tárgyalásban senkivel – jelentette ki az első csapat szakmai munkájának felelőse. – Erről a témáról az a szó jut az eszembe, hogy mértékletesség. Lépésről lépésre lehet haladni egy csapattal. Nem is olyan régen szinte ugyanebben az összetételben a kiesés ellen küzdöttünk, és remélem, hogy más is úgy látja, van fejlődés. Nem mondom, hogy világverő csapatunk van, ha lenne sok pénzünk, akkor fel lehetne tölteni a keretet, de ha a következő napokban nem történik olyan esemény, sérüléshullám, vagy bármi egyéb, ami gondot okozna, akkor aligha fog jelentősen változni az összetételünk. Sztárjátékost biztosan nem fogunk hozni, mi nem a Videoton, a Ferencváros vagy a Puskás vagyunk, mi abban gondolkodunk, hogy megpróbálunk a saját lehetőségeinkhez mérten jó csapatot építeni. Tényleg nem elrugaszkodva a valóság talajától, de a tavaly kiesés ellen küzdő játékosok fejlődtek, és olyan nagy csalódás eddig nem ért a labdarúgók részéről, mert nem teljesítenek rosszul. A Balmazújváros elleni bajnoki tanulságainak levonásán túl mindenkivel partiban voltunk. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne változás a keretben, mert ilyenkor, az átigazolási időszak hajrájában sok váratlan esemény történik. De mondom még egyszer: én nem dolgozok új játékos megszerzésén, sokkal jobban foglalkoztat a hétvégi bajnoki, a Mezőkövesd elleni mérkőzés, amit, folytatva a vándorcirkuszi életet, pályaválasztóként idegenben, Debrecenben kell lejátszanunk. Nem sok szó esik arról, hogy folyamatosan idegenben játszunk, részünkről azért nem, mert ez olyan helyzet, amin nem tudunk változtatni. Viszont a magam részéről nagyon várom már, hogy elkészüljön az új stadion, és végre ténylegesen itthon játszhassunk, hogy a hazai meccsért ne kelljen útra kelnünk, sem nekünk, sem drukkereinknek, mert ha ennek az albérletbe járásnak vége lesz, biztos, hogy a mostaninál is nagyobb tábor előtt játszhatunk majd, és így még nagyobb erő áll majd a csapat mögött. És ez lesz a DVTK igazi erősítése.

Labdarúgás: a DVTK keretéről

Újak (5): Forgács Dávid (Ancona), Óvári Zsolt (Puskás AFC), Tóth Barnabás (Vác FC), Nikolaos Ioannidis (görög, Asteras Tripolis), Kocsis Gergő (Dunaszerdahelyi AC).

Maradtak (20): Makrai Gábor (Puskás AFC, kölcsönjáték után végleg megszerezték), Rados Iván (horvát, magyar), Antal Botond, Bukrán Erik, Lipták Zoltán, Tamás Márk, Dejan Karan (szerb), Nagy Tibor, Tucsa Róbert, Ivánka Patrik, Eperjesi Gábor, Kitl Miklós, Nono Villar (spanyol), Busai Attila, Ternován Patrik, Diego Vela (spanyol), Szarka Ákos (szlovákiai), Ugrai Roland, Bacsa Patrik (Kisvárda MG, kölcsönből tért vissza), Oláh Bálint (Zalaegerszegi TE FC, kölcsönből tért vissza).

Távoztak (10): Novothny Soma (Újpest FC), Patrick Mevoungou (kameruni, Puskás AFC), Georges Griffiths (elefántcsontparti, lejárt a szerződése, ?), Halmai Ramón (szabadon igazolható, UFC Markt Allhau), Boros Gábor (Kazincbarcikai SC), Lőrincz Patrik (Kazincbarcikai SC), Fülöp István (romániai, magyar, Sepsi OSK) Vitalijs Jagodinskis (lett, szabadon igazolható, ?), Murtaz Daushvili (grúz, szabadon igazolható, ?), Szabó I. Balázs (kölcsönbe, BFC Siófok).

