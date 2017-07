Bp. Honvéd vs. DVTK – Bódog Tamás reméli, marad a lendület

A labdarúgó NB I hétvégi, 2. fordulójában ismét Budapesten lép pályára a Diósgyőr: a piros-fehérek a múlt vasárnap a Vasast verték meg (2-0) a Szusza Ferenc stadionban, most pedig néhány kilométerrel délebbre lépnek pályára – Kispesten, azok után, hogy meg kellett cserélni a pályaválasztói jogot, mert a DVTK-nak nincs, nem volt pályája erre az alkalomra (a licencbe leadott debreceni Nagyerdei Stadion környékén fesztivált rendeznek, a mezőkövesdiek és a balmazújvárosiak pedig nem adják albérletbe létesítményüket).

Normális esetben

Bódog Tamás szakmai igazgató ismét hangoztatta: természetesen a három pontért mennek Budapestre, a csapat – megítélése szerint – jó formában van, a heti munkát a tervezettek szerint végezték el.

– Az a lendület, ami jellemzett bennünket az elmúlt héten, vagy éppen a felkészülés alatt, megmaradt, és pozitív hozzáállással megyünk neki a soron következő mérkőzésnek – húzta alá.

A szakvezető azt is sorolta, hogy a Honvéd Beer-Sheva elleni BL-selejtező-visszavágón látták természetesen a fővárosiak erősségeit, s persze a hibákat is. „Persze nem csak ezen egy meccs alapján készültünk, mert tudjuk, hogy mi jellemzi az ő futballjukat. Amit lehetett, továbbadtunk a játékosoknak, amire figyelni kell, arra figyelni fogunk. Lehet a lábukban fáradtság, ez itt, Magyarországon az ellenfélnek előny, de nem kellene hogy az legyen, mert normális esetben egy csapatnak, főleg a szezon elején, képesnek kell lennie a heti két mérkőzésre. A Honvédnak mindettől függetlenül jó kerete van, jó játékosokkal, biztos vagyok abban, hogy a hétközi meccs nem fog látszódni rajtuk. Nem is spekulálok arra, hogy emiatt esetleg gyengébbek lennének, otthon játszanak, ők a favoritok. Nem véletlenül lettek bajnokok, rendezettek, fegyelmezettek, az edzőjük munkája látszódott a játékon. Na most ugye volt edzőváltás, az új edző esetében, amellett, hogy ismerjük, biztos vannak olyan dolgok, amik még nem jöttek elő, ami még úgy nem köszönt vissza a játékukban. Ugyanakkor szeretnénk a mi stílusunkat az ellenfélre erőltetni, s akkor nekik kell alkalmazkodniuk hozzánk” – tette hozzá Bódog Tamás.

A szakmai igazgató ezt követően így folytatta:

– Az első forduló rendben volt. Az élcsapatok nem úgy szerepeltek, ahogyan remélték, várták, ebben szerepet játszott a nemzetközi kuparészvétel is – szögezte le Bódog Tamás. – Remélem, mindenkivel partiban leszünk, ha másért nem, mert a csapatnak van ereje. Ha nem érsz oda késve sehová, ha tudsz futni, ha magabiztos vagy, tudod, hogy amit csinálsz, nem csinálod rosszul, nem késel le, a párharcot meg tudod nyerni, akkor ez mindenképpen pluszt ad a játékosoknak. Hiszem, hogy ez a lendület sokáig ki fog tartani, azon vagyunk, hogy ez ne lankadjon. Egy meccs alapján nehéz bármit kijelenteni, de úgy gondolom, a magyar bajnokságban bárki verhető.

Fülöp a Sepsi OSK-ban

A DVTK-val kapcsolatban szerdán kora délután jelent meg az a hír, hogy a középpályás Fülöp István – kölcsönbe – visszaigazolt Erdélybe, mégpedig a román élvonalba frissen feljutott sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-hoz távozott. Fülöp a télen szerződött a román élvonalbeli FC Botosanitól a DVTK-hoz (a román források szerint 70 000 euróért, 2020. június 30-ig), 12 meccsen játszott az NB I-ben, egy gólt szerzett. A másik három kereten kívüli futballista közül Nemes Milán az NB III-as kerettel edz, a grúz Murtaz Daushvili és a lett Vitalijs Jagodinskis pedig külön. „Bízunk abban, hogy minél hamarabb rendeződik a helyzetük” – reménykedett a piros-fehérek szakmai igazgatója.

– Molnár István –

