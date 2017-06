Aludttej Fesztivál: Nem alszik meg a tej a szájukban

„Tetejével, mint Boldván az aludttejet” – tartja az idén már hatodszor rendezett fesztivál, illetve Ízek Imája főzőverseny mottója. Merthogy most is összemérhetik a tudásukat a bográcsok, tárcsák, rostok mellett a csapatok, amelyek bármit főzhetnek, az egyetlen kitétel, hogy az aludttejnek valamilyen formában szerepelnie kell: akár az ételbe belefőzve, akár külön öntetként, habarásként. Sőt, a Monostor tér kijelölt területein a résztvevők felállíthatnak egy magukkal hozott főzősátrat, amelyben egyúttal bemutathatják a saját településük múltját, jelenét, jövőjét.

Színes programok

Persze a gasztronómia mellett egyéb programokban sem lesz hiány. Előadással érkezik a Bokréta és a Dalárda Népdalkör, Jancsó Dóra és barátai, a Miskolc Steeleaders, színpadra lép a Premier AMI, Bach Szilvia és Kocsis Tibor is. Bárki megmozgathatja magát zumbával, és idén is kiderül, melyik csapat húzza a legjobban a traktort.

– Az idei fesztivál sem lesz ovis motoros felvonulás nélkül és újra megrendezzük a nagy sikerű „Ki mit tud?-ot”, amelyen megmutathatják magukat a helyiek, és amelyre az előválogatók már zajlanak a településen. Az Ordas Portya íjászverseny sem maradt ki a programból, ahogy a tréfás vetélkedő és az aludt­tej ivó verseny sem – mondja Csabai Gyula polgármester.

A Zöld Kosár Egyesület ökokávéházzal érkezik, lesz kemencés lángos, aludttejes kenyér, gyógytea, rendőrségi bemutató, népi játékok és az Emődi Tehéntánc egész napos műsora. Idén is érkezik Ramocsa Emese, vagyis Cukor bohóc, aki játékos délutánt tart, s a vetélkedőkből is kiveszi a részét. A polgárőröket, illetve a munkájukat segítőket is jutalmazzák ezen a napon, és a Boldva Kulturális Örökségéért Díjat is ilyenkor adják át.

