A zárt kapus diósgyőri edzőmérkőzés után „görög est”

Idei 3. felkészülési meccsét játszotta kedden a jövő hét végi NB I-es rajtra készülő DVTK labdarúgócsapata. A piros-fehérek a diósgyőri edzőközpontban a szlovák 2. osztályú kassaiakat fogadták.

Húsz mezőnyjátékos

A találkozón az előzetes terveknek megfelelően Antal kapus védett végig, rajta kívül további 20 mezőnyjátékos kapott lehetőséget, de közülük egynek, Liptáknak az eredeti elképzelésekhez képest túlóráznia kellett, ugyanis Karan az első félidőben megsérült, lebicegett a pályáról, így a csapatkapitánynak többet kellett játszania egy félidőnél. A két belső védőn kívül az új fiú, a Vácról érkezett Tóth Barnabás volt az, aki nem egy játékrésznyit volt fent a pályán, hanem többet, mert őt az első 45 percben védekező középpályásként, a második játékrészben pedig belső védőként nézte meg Bódog Tamás. Az újonc cseréje a fiatal Tucsa lett volna, aki sérülés miatt nem szerepelhetett, és helyette a szintén ifjú Bárdos kapott lehetőséget.

Az első kerethez sorolt játékosok közül Szabó I. B. és Szalóczy sérülés miatt nem játszhatott, Rados és Bukrán kapusok azért nem, mert poszttársuknak jutott most a teljes meccs, míg a néhány napja a felnőtteknél felbukkant fiatalok, Orosz M., Lakatos, Szabó I. B. a mérkőzés előtti napon az NB III-as kerettel, a DVTK tartalékkal (is) megkezdték a felkészülést.

Bacsa, Oláh és a görög

A grúz Daushvili és a lett Jagodinskis viszont most sem volt a csapattal, amióta visszatértek a szabadságukról, külön készülnek, és ilyen szezonkezdet után meglepő lenne, ha valahogyan vissza tudnák magukat játszani Bódog Tamás csapatába. Ami nekik aligha sikerül, az tulajdonképpen összejött a kölcsönadásból visszatért két diósgyőri nevelésű játékosnak, Bacsa Patriknak, aki egy fél évet Kisvárdán volt, és Oláh Bálintnak, aki Zalaegerszegen járt. Ugyanis lapunknak a velük kapcsolatos kérdésére azt felelte Bódog Tamás, hogy maradnak. Ahogy minden bizonnyal marad a frissen ékezett, Németországban született, görög állampolgár Nikolaos Ioannidis. A 187 centi magas, 23 éves támadó korábban hellén utánpótlás válogatott volt, és legutóbb a görög első osztályban szereplő Asteras Tripolisban szerepelt.

Nikolaos Ioannidis a pályafutását az Olympiacosban kezdte, de volt már a Hansa Rostock (német harmadosztály), a Borussia Dortmund II. (német negyedosztály), illetve a Pec Zvolle (holland első osztály) játékosa is. Mivel csak most érkezett, így ezt a meccset csak a klubház teraszáról nézte, és ha átesik a szokásos orvosi vizsgálaton, akkor szombaton, a DVTK következő edzőmeccsén mutatkozhat be, amelyet a tervek szerint szombaton Győrben, a török Galatasaray ellen játszik a DVTK (a meccs hivatalossá csak akkor válik, ha megjön a török klubtól a visszaigazolás).

ÉM-BCS

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK – FC Lokomotíva Kosice

2-0 (0-0)

Diósgyőr, zárt kapuk mögött (a kerítésen túl: 300 néző). V.: Kátai.

Diósgyőri VTK I. félidő: Antal – Nagy T., Karan (Lipták, 26.), Tamás M., Forgács – Tóth B. – Vela, Nono Villar, Óvári – Fülöp, Bacsa.

Diósgyőri VTK II. félidő: Antal – Eperjesi, Lipták, Tóth B. (Bárdos, 78.), Oláh B. – Busai – Ugrai, Kitl, Ternován – Szarka, Makrai. Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

FC Lokomotíva Kosice I. félidő: Fabini – M. Tóth, Horváth, Pavúk, Dicky – Kinjo – Clovecko, Karas, Gáll – Zajac, L. Tóth.

FC Lokomotíva Kosice II. félidő: Bréda – Kulha, Lukac, Sulák, Kisela – Cicman – Shottaro, Harvila, Straka – Sovic, Kobon. Vezetőedző: Albert Rusnak.

Gólszerző: Ugrai (1-0) a 68., Ugrai (2-0) a 81. percben.

