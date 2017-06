A piacképes szakmákért Putnokon

Széles összefogás körvonalazódik a piacképes munkaerő érdekében, amely országos és megyei szinten is az egyik legnagyobb problémát jelenti. Az átképzés hiánya fokozottan megjelenik a környező járásokban, ám most az érintettek ezen kívánnak enyhíteni. A kezdeti lépéseket megtették, a cél viszont egyértelműen az, hogy minél szélesebb körben partnereket találjanak a törekvésekhez.

Közösen kell feltárnunk a foglalkoztatási helyzetet­­­.” dr. Bárdosné Dudás Viktória

Konzorciumban

Putnok Város Önkormányzata éppen ezért nyújtott be egy 670 millió forintos támogatási kérelmet a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázati felhívásra. Ebből az összegből három járásban – Ózd, Putnok, Kazincbarcika – képzési és foglalkoztatási programokat valósíthatnak meg. Így próbálnak segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű embereknek. A projekttel kapcsolatban dr. Bárdosné Dudás Viktória, a Nyugat-Borsodi Nonprofit Kft. ügyvezetője megjegyezte: első körben négy konzorciumi partner összefogásáról beszélhetünk, hiszen a cégük mellett az ózdi és a putnoki önkormányzat, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya csatlakozott a kezdeményezéshez.

– Megkerestük az érdekképviseleti szervezeteket is, a BOKIK és az Agrárkamara is pozitívan állt az átképzési törekvésekhez – folytatta dr. Bárdosné Dudás Viktória. – Civil szervezetként a környéken működő Leader egyesületeket és a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kft.-t nyertük meg, de bízunk benne, hogy a jövőben még többen csatlakoznak hozzánk. Következő lépésként megkeressük a járásokban működő közepes és nagy foglalkoztatókat, mert pontosan fel kell mérnünk, hogy milyen szakemberekre van leginkább szükségük. Ennek függvényében indulhat meg a tényleges munka.

A célcsoportok

Az elképzelések szerint az átképzésben több célcsoport is részt vehet majd a jövőben. Gondolnak a közmunkarendszerben lévő személyekre, a határ mentén ingázókra, a csoportos létszámleépítésben érintettekre, az alacsony iskolai végzettségűekre, a hátrányos helyzetű munkavállalókra, a munkanélküli, álláskereső vagy éppen állásváltoztató személyekre.

– A paktum kiemelt célja, hogy olyan partneri hálózatot működtessünk Nyugat-Borsodban, amely a térség foglalkoztatási helyzetének javítását, gazdasági életének fejlesztését segíti elő – tette hozzá dr. Bárdosné Dudás Viktória. – Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden érintett kellő aktivitással vegyen részt a közös munkában, hiszen a területen történő előrelépés mindenkinek az érdeke. Közösen kell feltárnunk a foglalkoztatási helyzetet ahhoz, hogy konkrét, érdembeni lépéseket tudjunk tenni. Jelenleg is folyamatban van a megvalósíthatósági tanulmány készítése, az előkészítés során szükséges adatok rendelkezésre állnak, az elemzések elkészültek. Emellett a paktumirodát is felállítottuk, és az együttműködéseket is aláírták a felek. Szépen haladunk előre az úton, az érdemi munka – amelynek látszata is lesz – viszont csak most következik.

