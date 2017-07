A magashegyiek csak rendes utat szeretnének

A Csermőkei út nagy kanyarja előtt elfordulunk jobbra. A beláthatatlan út miatt már ez sem veszélytelen, de az utca, amire rákanyarodunk, további meglepetéseket tartogat. Keskeny, zúzalékos, óriási vízmosások tarkítják. Ha szembejönne egy másik autó, nem tudnánk hova letérni. De nem jön szembe, szerencsénk van. Azért is, mert a kis túránkat épségben megúszta az autónk.

A magashegyieknek nem jutott a fejlesztési pénzekből.” Strukkel István

Először azt hittük, eltévedtünk, de a navigáció rendületlenül mutatta, a vargahegyi Liliom utca már csak 3 perc. Strukkel István ugyanis ott lakik, ő hívott minket. Olvasta az Észak-Magyarországban, hogy az elmúlt két évben mi mindenre költöttek fejlesztésre fordítható pénzükből – 12 millió forintból – az önkormányzati képviselők, és felháborította, hogy az ő képviselője, Gazdusné Pankucsi Katalin mire adott ki pénzt. Miközben – olvasónk úgy véli – a magashegyieknek valamiért nem jutott a fejlesztési pénzekből. Azért hívott minket, hogy megmutassa, mire is lenne szükség a területükön.

Kocsival jött? Akkor tudja…

A hepehupás úton nagy nehezen feljutottunk, többször azt hittem, a kocsi ott marad, de megérkeztünk a megbeszélt időpontra. István várt minket, sőt a szomszédból is átjöttek a panaszosok. Van, aki névvel vállalta véleményét, van, aki nem akart szerepelni, de ugyanazt mondták: fejleszteni kellene náluk is. Majd feltettem a kérdést: mire is gondolnak? A válasz azonnal érkezett, és jogos volt: „Kocsival jött, nem? Akkor tudja…”

Hát igen. Az utakra mindenképp ráférne a felújítás, egészen pontosan utat kellene csinálni, mert most nincs, csak zúzalékos. S mivel a városrész nevében is benne van, hogy magas és hegy, ne csodálkozzunk, hogy a tetőről lezúduló eső, olvadó hó károkat okoz az utakban, lemossa a zúzalékot, befolyik a kertekbe, de még a házakba is.

István mellett Stefán Miklós és Sarkadi István volt a kísérőnk, amikor a Liliom utcából elindultunk a Krókusz és a Magashegy utcák felé. Azért erre, mert ezen két utca kereszteződésében épült két áteresztő is. Bár az ott lakók szerint ez csak látszatintézkedés volt, mert nem jó helyre rakták, ráadásul, ha a megfelelő pontra építik, elég lett volna belőle egy is. Ezt jól bizonyítja, hogy az áteresztő előtt pár centivel egy hatalmas vízmosás van. A Krókusz utcait pedig a nagyobb teherautók – például a szemeteskocsik – kijárták, így egyik szélén egy óriási gödör éktelenkedik.

Amikor ott voltunk, eső nem volt, de ilyenkor sem jobb a helyzet. Száraz időben az autók verik fel a hatalmas porfelhőt. „Emiatt nem győzünk takarítani” – mondták kísérőim.

Víz a konyhában

De arra is panaszkodtak, hogy 600 méterre van a buszmegálló, ami nem lenne gond, de ilyen utakon a kisgyerekes családok, idősek nehezen tudnak közlekedni.

„Nagyobb esőzésnél volt, hogy a szomszéd konyhájába folyt a víz, mert a vízelvezetés sincs kiépítve. Van, aki magának ásta ki, mert látta, elöntené házát a víz. Hiába keressük a képviselőnket, fel sem veszi a telefont. Ami itt fejlesztés volt az elmúlt években, az önerőből történt: a vizet, gázt bevezettettük, a szenny­vizet megoldottuk… Még a GPS sem talál meg minket, a múltkor egy hűtőt szállítottak volna ide, de a másik Liliomot jelölte csak a térkép, az meg a Lyukóvölgyben van” – mondta István. Miklós hozzátette: „Komlóstetőre jut minden, ide semmi. Mi mostohagyerekei vagyunk a képviselőnek.”

A halottat kihúzták

A legmegdöbbentőbb történet azonban az volt, amit Strukkel István mesélt: „Télen itt olyan állapotok vannak, hogy a mentő nem tud feljönni. A szomszédnak az utca végéig ki kellett vinni a beteg férjét, hogy a mentős megnézhesse. De előfordult olyan is – ugyancsak télen –, hogy a havas utat nem takarították, ezért a halottat szánkóval kellett kihúzni a hullaszállító autóhoz, mert az nem tudott behajtani.”

A lakók azt is elmondták, amikor a főutcán épült a Zöld Nyíl villamosprojekt, és a térköveket felszedték, kérték képviselőjüket, hozzon azokból, legalább annyit, hogy egy járdát tudjanak építeni, de – elmondásuk szerint – erre nem került sor.

– N. Szántó Rita –

