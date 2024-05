A borongós időjárás ellenére is családok, párok, fiatalok és idősebbek lepték el a Hámori-tó környékét, hogy élvezzék a hely kínálta programokat és látványosságokat. A tó körüli séta és a csónakázás mellett a libegőzés is népszerű program lett az ide látogatók körében. Megtelt a Bükki Csillagda parkolója, valamint a nemrég megnyílt Szeleta Park előtt is nagy volt a forgalom.

Van, aki egy napra érkezett

Nikolett, aki Turáról jött férjével – aki több mint tíz éve már volt egyedül a környéken – és két kisgyermekével, először járt Lillafüreden. A Hámori-tavon csónakáztak, majd a kisvasúttal terveztek utazni, hogy a gyerekek is élvezhessék a napot. Mile Péter és családja, akik Hajdúszoboszlóról érkeztek, szintén egynapos programot terveztek Lillafüreden. Szerintük egy ilyen kirándulás szuper közös program.

Akik bejárják a környéket

Nem csak az egy napra érkező kirándulók élvezték a pünkösdi hétfőt Lillafüreden, és a kisvasút sem csak a gyerekek körében népszerű: Bakos János és felesége salgótarjániak, pénteken indultak el a feleség számára meglepetés útra, aminek a célja Tiszaújváros volt, ahonnan felfedezik a környéket. A hétfői napot töltötték Lillafüreden. A tó körüli séta, libegőzés ebéd és kisvasutazás volt a programjuk. Különösen tetszett nekik a környezet nyújtotta nyugalom és szépség.

Pécsről érkeztek

Miskolctapolcán szálltak meg, a Borangolásra is kilátogattak, a pihenésük utolsó napjának pedig Lillafüredet választotta Szabó Attiláné és családja, akik Pécsről érkeztek Miskolcra. Több mint tíz éve jártak itt és azóta sok minden változott, például kipróbálhatják a libegőt, és így is csodálhatják a szépséges Bükköt – mesélték.

Vonzó célpont minden korosztálynak

Miskolc, azon belül is a Hámori-tó és környéke pünkösdkor is bizonyította, hogy vonzó turisztikai célpont minden korosztály számára. A változatos programlehetőségek és látnivalók mellett a természet közelsége és a friss levegő mindenkit arra ösztönzött, hogy egy vagy akár több napra is megszálljon városunkban vagy a környéken.