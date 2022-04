Negyedik alkalommal indította útjára 2022-ben a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyen az ismertség és a hírnév mellett értékes nyeremények és nem mindennapi élmények is várják Magyarország tündérszép lányait.

A verseny regionális szinten indult tizenkilenc megyében és Budapesten, a vállalat helyi médiumaiban meghirdetett megyei válogatókkal, amelyekre minden 18 és 29 életév közötti, a jelentkezés napján a tizennyolcadik életévét már betöltött, de az országos döntő utolsó napjáig a harmincadikat még be nem töltött korosztályhoz tartozó hölgy jelentkezhetett.

További feltétel volt, hogy a regionális nevezési területeken állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezzenek, avagy valamely ott található oktatási intézmény hallgatói legyenek.

Ahogyan az előző évek tapasztalatai alapján várható volt, a Tündérszépek verseny idén is megmozgatta az érintett korosztály legszebb lányait, akik szívesen bevállalták a jelentkezést, az azzal járó fotózást, és a nyilvános megmérettetést. A hölgyek fotóit és rövid bemutatkozásait közzé tette az Észak-Magyarország napilap és felkerültek a Boon.hu hírportálra, ahol a közönség szavazhatott – és az országos döntő előtti ötödik napig még szavazhat is a közönségkedvencre – arra, akit a legszebbnek tart. A végső győzteseket egy szakmai zsűri választja ki, de a közönség kedvence is a díjazottak között lesz. Érdemes tehát leadni a voksokat az utolsó válogatóig!

Április 23-án szombaton Miskolcon az Észak-Magyarország napilap szerkesztőségében összeült a megyei előválogató zsűrije, akik kiválasztották azt az öt lányt, akik közül a szakmai zsűri kiválasztja majd azt az egyet aki, megyénket képviselheti majd az országos döntőben. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei öt fős grémium tagjai ismert közszereplők, szakemberek, művészek, akiket a szerkesztőség kért fel a feladatra.

Eszlári Zita, a Fortuna Tánc és Divatstúdió vezetője, aki maga is szépségversenyek szervezője, Lehoczki Éva, a Black Gold Hostess Kft. vezetője, műsorvezető, Pataki Zsuzsi, a Beauty Boss Pataki szépségház tulajdonosa, Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgató-rendezője, valamint Bognár Péter, az Easy Service Kft. ügyvezető igazgatója, MAOE fotóművész.

A válogatás és a döntés szempontjairól elmondták: „Először is a harmonikus testalkatot nézem, utána jön az arc, mert aki alkatilag nem felel meg, annak hiába szép az arca, nem jut tovább. Szerencsénk, hogy vannak ruhás és fürdőruhás képek is, rögtön látszik, hogy kinek milyen az alakja, milyen a bőre? Most fotók alapján kell választanunk, természetesen más az, ha személyesen is találkozhatunk, akkor jobban átjön a versenyző kisugárzása, személyisége. Az, ahogy kommunikál. Sokat számít a smink és a haj. Van akinél látom, hogy gondot fordított erre, más kevésbé. Egy jó smink csodákra képes.” - vallja Eszlári Zita.

Béres Attila szerint a harmónia, az első érzet, amikor ránézünk egy hölgyre sokat számít. „A szépség hatezer éve egy szubjektív dolog. Mindenkinek az ízlésétől függ, hogy mit tart szépnek. Ezzel nehéz vitatkozni. Tehát igazából nekem az első érzet az, ami számít.”

Bognár Péter a profi fotós szemével nézte a versenyzőket. „Nekem a hölgyek kisugárzása az, amit próbálok a fotókon keresztül levenni. Illetve én tudom azt, hogy a megvilágítás, mennyit tud rontani illetve javítani a helyzeten. Igyekszem úgy nézni a képeket, különösen a fürdőruhásokat, hogy kiszűrjem azt, hogy mit adott vagy vett el a megvilágítás, amely a fotók készítésekor a helyszínen volt. Élőben ez sokkal egyszerűbb lenne. Az is számít, hogy milyen szögből fotózták őket, mert néhány fokos eltérésen múlhat, hogy valakinek hosszabbnak vagy rövidebbnek látszik például a lába, vagy mások a testarányok. Ezért fontos kiszűrni, hogy maga a fotózás mennyire befolyásolta egy adott hölgynek a megjelenését”. - avatott be szakmai rejtelmekbe a fotóművész.

„Elsősorban az arc és az alkat az, amiket nézek, és ahogy a többiek is mondták, a kisugárzás nagyon lényeges. Nagyon sokat mond nekem a tetoválás is, mert azt gondolom, hogy egy szépségversenyre a nagy testfelületet fedő tetoválás nem odaillő. Különösen, ha még aszimmetrikus is. Egy pici, diszkrét díszítés teljesen rendben van, de például egy comb vagy egy teljes felkar, csak az egyik oldalon, nem odavaló.” - mondta el az értékelés egyik szempontját Pataki Zsuzsi.

Lehoczki Évi is kiemelte, hogy külön kihívás fotók alapján megítélni a jelölteket. „Voltak utcai ruhás és fürdőruhás képek, kinek az egyik, kinek a másik volt előnyösebb. Én a természetes szépséget keresem mindig, akár a szépségversenyeken, akár a hoszteszekben. Azokat próbáltam kiválasztani, akik ezt képviselik. Nagy vita nem volt a zsűriben, hiszen mindannyian régóta a szakmánkban vagyunk, nagyjából látjuk, hogy mi az, amit a szakemberek keresnek a lányokban, különösen, ha további modell karrierben is gondolkodnának. Már ránézésre látjuk, kik azok, akik esélyesek erre.”

A megyei zsűri a következő öt lányt ajánlotta – a sorrend meghatározása nélkül - a szakmai zsűri figyelmébe, közülük választanak ki április 26-án egy megyei szépséget az ítészek, aki Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét képviselheti majd a 2022-es Tündérszépek verseny fináléjában:

Gombos Dorka:

Károlyi Lilla:

Koleszár Fanni:

Szabó Evelin:

Szűcs Bianka:

A régiós közönségszavazás győzteseinek a nevét hétfőn közöljük. Az olvasói értékelések alapján továbbjutó szépségek a szerdán induló fordulóban gyűjthetik a szívecskéket a döntőbe jutásért hét napon keresztül.