Szeretet nélkül minden ház üres

− vallja Fanni, aki hiszi, hogy egymást jobban szeretve a világ is szebb hely lenne. Talán ennek a hozzálláásnak, kedves kisugárzásának is köszönheti, hogy nem csak szűkebb környezete, baráti társasága szurkol és drukkol neki a Tündérszépek országos döntőjében. Mint elárulta, édesanyja és öccse a két legnagyobb támogatója, és kritikáik is mind építő jellegűek, de a közösségi médiában is sokan követik őt, és kívánnak neki sok sikert.

A ragyogó tekintetű szőke szépség azonban messze nem a külsőségeknek él. Komolyan veszi a jövőjét is: jelenleg kereskedelem és marketing szakra jár, hogy legyen egy biztos pont az életében, de grafika szakon is tanult, hogy a digitális tervezésben is otthon legyen. Hobbija a festészet és a rajzolás mellett a szervezés egyébként.

A közelmúltban a Borsnak elárulta: korábban a Pest megye szépén indult, de ott még nem volt készen minderre.

− Szeretnék a médiába bekerülni, ehhez jó belépő lehetne ez a verseny. Elkezdtem edzőterembe járni, hogy a döntőig fittebb legyen a formám. Ha nem én lennék a királynő, ebből a versenyből akkor is tudok építkezni. Most is ott vagyok egy ügynökségnél, ahol kapok smink- és modellmunkákat − árulta el a 22 éves ceglédi lány, aki hamarosan az országos döntőben is megmutathatja majd magát.

A lányoknak ráadásul nagyszerű mentorok is segítenek majd, hogy a legjobb formájukban ragyoghassanak a zsűri előtt. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.