Két hét után folytatódnak a labdarúgó NB I küzdelmei, a 10. forduló keretében Kisvárda MG – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek, szombaton 12.30-tól. Az összecsapáson a két azonos pontszámmal, 4-4 egységgel, egyaránt kieső helyen álló csapat közül az utolsó fogadja az utolsó előttit. Ez a meccs mindkét fél számára a felzárkózásra ad esélyt. Mivel a még bennmaradó helyen álló, 10. helyezett Zalaegerszegi TE FC 4 pontra van a Várda, Kövesd duótól, így az az együttes, amelyik a mostani bajnokit elveszíti, borzasztóan nehéz helyzetbe kerül a bennmaradásért vívott csatában, és mivel a döntetlen is rossz eredménynek számít, elvileg élet-halál meccsre van kilátás.

– Óriási lélektana van ennek a mérkőzésnek – jelentette ki Tóth László, a Mezőkövesd Zsóry FC szakmai igazgatója. – A két klubnak a múltja és a jelene is hasonló, szinte azonos, sok nagy csatát megéltünk, megvívtunk már egymás ellen, a két csapat eddigi, az élvonalban lejátszott eredményei is ezt mutatják. A korábbiak, és nem utolsósorban a jelen alapján kijelenthető, hogy ezúttal is szoros mérkőzésre van kilátás. Biztos vagyok benne, hogy ez a meccs is nagy csatát hoz majd.

Az utolsó két idegenbelin

A két csapat eddigi 15 NB I-es bajnokijából a szabolcsiak hat meccset nyertek meg, a kövesdiek pedig négyet. A jelen pedig az, hogy a várdai csapat nyolc nyeretlen bajnokival a háta mögött áll ki erre a mérkőzésre. Az évad eddigi egyetlen győzelmét az 1. fordulóban, a Zalaegerszegi TE FC vendégeként érték el (0-2), a júliusi meccs után augusztus 11-én, az MTK otthonában döntetlenre végeztek (0-0). A szabolcsi együttesnek a 2023/24-es idényben ez lesz az első hazai mérkőzése, ugyanis pályájuk gyepszőnyegének cseréje miatt az eddigi kilenc bajnokijukat egyaránt idegenben játszották.

A Kövesd eddig öt meccset játszott vendégként a mostani NB I-es évadban, és érdekesség, hogy a meglévő pontjait ezek közül kettőn szerezte, augusztus 12-én az Újpest FC otthonában gazdagodtak 1 ponttal (1-1), négy hete pedig a Kecskeméti TE-nél történt látogatás során hozták el a 3 pontot (0-2).

Két hete a ZTE FC elleni hazai meccsük, amelyik a legutóbbi találkozójuk volt, nem sikerült jól, 2-1-re kapott ki a dél-borsodi együttes, egy olyan meccsen, ami kilógott az előző időszak mérkőzései közül, nem feltétlenül eredményben, hanem a mutatott játékban.

– Nehéz lenne azzal vitatkozni, hogy az előző, a két hete lejátszott bajnoki más volt, mint az ezt megelőzők, amelyek azt mutatták, hogy a megkezdett irány helyes – mondta Tóth László, majd így folytatta: – De Kuttor Attila és a keret játékosai nap, nap után azon dolgoztak, és dolgoznak, hogy a jó úton járva eredményesek legyünk. Az utolsó két idegenbeli meccsünkön mutatott produkciót szeretnénk viszont látni a kisvárdai pályán, ugyanis ez az ami pontot, pontokat eredményezhet.

Hogy meccsben legyen az MZSFC, a múlt héten pénteken az NB II-es Tiszakécskei LC otthonában lépett pályára. A 4-1-re megnyert meccsről néhány játékos ugyan hiányzott, David Babunski az észak-macedón válogatottnál járt, ám sem az Ukrajna elleni idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn (ami 2-0-s vereséggel zárult), sem az Örményország elleni hazai barátságos meccsen (ami 3-1-es győzelmet hozott) nem lépett pályára. Rajta kívül Kécskén a kisebb sérüléssel bajlódó Filip és Kállai K., a korábban hónapokra kiesett és a visszatérésén dolgozó Kállai Z. és Karnitski nem játszott, valamint Piscitelli kapus sem, mert azon a meccsen Kovácsik állt végig a kapuban.

– Játékosfronton nagyot változott a helyzet, akár csak a két héttel ezelőttihez képest is. Minden játékosunk felépült, Kállai Z. és Karnitski is rendelkezésre áll már. Sok labdarúgónk játékhiánnyal küszködött, sérüléséből visszatérve, de fizikai téren nagy az előrelépés – mondta Tóth László. – Azt nem állítom, hogy a keretünk minden tagja képes arra, hogy 90 percen át a pályán legyen, de a kezdőcsapaton, ha a szükség úgy hozza, lehet változtatni, olyan játékosokkal, akik pluszt tehetnek hozzá a játékhoz.

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Piscitelli – Kojnok, Pillár, Beriashvili, Filip – Gomis, Cseke – Cseri, Molnár G., Vajda – Drazic.

