Már „csak” a papírforma kell

A mieink 2-0-ra lebirkózták az örményeket, a portugálok 1-0-ra – a hosszabbításban fejelt góllal – az íreket, ezzel féltávnál így áll a labdarúgó világbajnoki selejtezők F csoportja: 1. Portugália 9 pont, 2. Magyarország 4, 3. Örményország 3, 4. Írország 1. A kép sokat tisztult. A rossz hírünk az, hogy elsők talán akkor sem lennénk, ha a hátralévő három mérkőzésünkön a maximális kilenc pontot besöpörnénk, azaz kedden győznénk Lisszabonban is. A jó pedig az, hogy a második helyhez már nem kell egyebet tenni, csupán hozni a papírformát. Ha az örmények elleni idegenbeli és az írek elleni hazai meccsen összesen négy pontot szerzünk – figyelem, nem hatot, négyet! –, azzal szinte biztosan befutunk másodiknak. Ami pótselejtezőt ér. Ne menjünk bele szélsőséges matematikai valószínűségekbe, de még három, sőt akár két pont is elég lehet, ha a portugálok sehol nem hibáznak, de ezt felejtsük is el.

Inkább bízzunk a saját erőnkben, mert az tagadhatatlanul megvan. Némi nehézségek árán, de szombat este, a Puskás Arénában sikerült hozni a kötelezőt, méghozzá úgy, hogy Lukács Dániel és Gruber Zsombor egyaránt első gólját lőtte a válogatottban. Hogy ez mennyit jelent nekik, azt nyilatkozataik pontosan és megindítóan jelzik: Lukács élete legszebb estéjéről lelkendezett, Gruber azt mondta, fogalma sem volt hirtelen, mi történik, csak futni kezdett, és azt látta, hogy a többiek futnak utána.

Na, nem mindenki. Varga Barnabás és Sallai Roland például nem, nekik sárga és piros lapjaik miatt ki kellett hagyniuk az örmények elleni partit. Mostantól azonban újra csatasorba állhatnak, és bizonyára fognak is.

A cél továbbra is a világbajnoki részvétel kiharcolása, negyven év után először. Amikor a legutóbbi három alkalommal sikerült, akkor sem adták ingyen, mindig a miénknél erősebbnek ítélt vetélytársat kellett megelőzni: 1978-ban a szovjeteket (és a görögöket), 1982-ben az angolokat (és a románokat, a svájciakat, a norvégokat), 1986-ban a hollandokat (és az osztrákokat). Ezúttal a portugálokat kellett volna, de mivel ez a jelek szerint meghiúsul, marad a másik út. A nem feltétlenül könnyebb. Amelyen a csoportmásodikak rengetegén kell átverekednie magát nemzeti együttesünknek, olyan várható riválisokkal szemben, mint az olaszok, a svédek, a törökök, a hollandok vagy a lengyelek, a horvátok vagy a csehek. Persze nem szükséges mindegyiküket legyőznünk – de kettőjüket feltétlenül.