Nem irigylésre méltó a Liverpool helyzete

Csapások

2 órája

Fábik Tibor
Harry Maguire fejelte a győztes gólt Fotó: Peter Powell Forrás: AFP

Nem irigyeljük most a Liverpool szurkolóit. Az az együttes, amely tavaly tíz pont előnnyel nyerte meg a Premier League-t, és a bajnokságban a 38 mérkőzéséből csak négyet veszített el, most ott tart, hogy miután idén hozzávetőleg 500 millió eurót költött erősítésekre, vasárnap sorozatban a negyedik tétmeccsét bukta el. Ilyen kudarcsorozatot legutóbb tizenegy éve élt meg a klub. Az pedig még meg is forgatja a tőrt a Pool-drukkerek szívében, hogy Arne Slot csapatát a hét végén az Anfielden az ősi rivális Manchester United győzte le 2-1-re, amelyet tavaly az nem vert meg, akivel nem játszott: az MU a PL-ben 15. lett tizennyolc vereséggel, és most is csak kilencedik a tabellán.

Nem irigyeljük Arne Slotot, mert ugyan a csapat a bajnokságban „csak” háromszor kapott ki egymás után, és nyolc forduló után a harmadik helyen áll, sokan már kezdik megkérdőjelezni, hogy a tavalyi diadalmenet a PL-ben a holland mester érdeme. Akadnak, akik ezt hirtelen még elődje, Jürgen Klopp munkásságának kezdik betudni.

Nem irigyeljük Mohamed Szalahot, akit tavaly Angliában a futballszakírók – több mint kilencszázan – úgy választottak meg a Premier League legjobbjának, hogy a voksok 90 százalékát gyűjtötte be. Az egyiptomi támadó a szezonban minden tétmérkőzést figyelembe véve 52 meccsen 34 góllal és 23 gólpasszal segítette a Poolt,  29 találattal ő lett a PL gólkirálya. Most 11 meccsen 3 gólnál és 3 gólpassznál jár, és a szurkolók egy része már csak a kispadra ültetné.

Nem irigyeljük Szoboszlai Dominikot, akinek 11 meccsen csak egy gólja és két gólpassza van, azonban rá nem lehet és nincs is panasz. Rendre a jobbak között van, de soha nem tudhatja, Slot milyen szerepet szán neki a középpályán vagy a jobbhátvéd posztján, mert sokszor itt kénytelen játszani. A játékintelligenciájával többnyire ezt is megoldja, a párharcai nagy részét megnyeri, de azt is láthattuk, hogy ha egy az egyben viszik rá a labdát, abból nagy baj lehet. Lásd a Galatasaray elleni BL-meccsen összehozott 11-esét, ami a Liverpool 1-0-s vereségét eredményezte.

Nem irigyeljük Kerkez Milost, akinek tavaly a Bournemouth-ban remek idénye volt, de faltörő kosként ott kedvére száguldozhatott egy kontrákra építő kicsapat bal oldalán. A Liverpoolnak más a játéka, és Kerkez egyelőre ebbe nem tud beilleszkedni, a nagy akarása pedig nagy hibákhoz is vezet. Rossz volt látni például, hogy az MU ellen a saját kapuja elé bepasszolt labdájával majdnem összehozott egy gólt az ellenfélnek.

Nem irigyeljük a Liverpoolt, mert ma a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt otthonában kellene megszakítania a szörnyű sorozatát.

