Mélypontra juthatnak a magyarok a Bundesligában

Lassan eltűnnek a magyarok az egykor volt legnépszerűbb topligából. Egyiptomba igazolt Szabics Imre, aki egészen eddig a Bundesligában szereplő Augsburg futballcsapatának másodedzője volt, mostantól viszont az egyiptomi al-Ahli szakmai stábjában kap helyet. Egyéni döntés, mégis egy összetettebb folyamat része.

Szabics Imre

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Hagyományosan az öt topliga az angol Premier League, a spanyol La Liga, az olasz Serie A, a német Bundesliga és a francia Ligue 1, amelyek közül az elmúlt harminc évben Németországban jutottak messze a legtöbb esélyhez a magyar futball szereplői. Legyen szó játékosokról vagy edzőkről. Hely hiányában nem is lehet felsorolni az elmúlt három évtized összes magyarját, aki megfordult a Bundesligában, ami a többi topliga esetében nem okozna ekkora problémát. A teljesség igénye nélkül:

Dárdai Pál a 286 meccsével nemcsak magyar, hanem Hertha-rekorder, Szalai Ádám 54 gólja magyar csúcs, Király Gábor és Gulácsi Péter is volt a liga legjobb kapusa, Lisztes Krisztián pedig alapemberként volt bajnok a Werder Bremennel.

2023-ban azonban törés következett be Bundesliga magyarjai helyzetében. Abban az évben még Dárdai volt a Hertha vezetőedzője a német élvonalban, ahol a fia, Dárdai Márton is rendszeresen játszott, a kupagyőztes RB Leipzigben Gulácsi és Willi Orbán mellett Szoboszlai Dominik is ott jeleskedett, Sallai Roland a Freiburg húzóembere volt, Schäfer András pedig az Union Berlinbe játszotta be magát. Azóta viszont szorulnak vissza a magyarok Németországban. A stabil pontok közül Szoboszlai a Liverpoolba, Sallai a Galatasarayba igazolt, Dárdai Pál távozott a Hertha kispadjáról, és azóta sem vállalt edzői munkát, közben Márton a másodosztályba süllyedt a léket kapó berlini hajóval együtt.