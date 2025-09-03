Szoboszlai miatt át kellene írni Détári Lajos könyvét

Tizenkét évvel ezelőtt azzal a címmel jelent meg Détári Lajos önéletrajzi könyve, hogy „Az utolsó magyar világsztár”. Akkortájt a magyar futball mély gödörben volt, a válogatott világbajnoki selejtezőn kapott egy hármast Bukarestben a románoktól, majd 8-1-es pofonba szaladt bele Amszterdamban Hollandia ellen, ami után Szalai Ádám mindenkit jól kiosztott. Olyanokat mondott, hogy „tíz-húsz éve hülyítjük a népet”, meg hogy „húsz éve nem neveltünk ki egy tehetséget sem”.

Szoboszlai Dominik akkor még csak 13 éves volt, és az édesapja fehérvári műhelyében, a Főnix Goldban készült a világ meghódítására. A neve akkor még teljesen ismeretlen volt, bár a Vörösmarty Mihály Általános Iskola csapatával már nyert diákolimpiát, így volt olyan újságcikk, amiben már megjelent, helyben suttoghattak róla, hogy van itt egy srác, akire érdemes figyelni, de azt még senki sem tudhatta, hogy egy nap ő teszi okafogyottá a Détári-könyv címében az „utolsó” kitételt. Merthogy van új magyar világsztár, Szoboszlai Dominik már egyértelműen ebbe a kategóriába esik.

Elég csak megnézni, hogy kik és miket mondanak róla. Alan Shearer, a Premier League gólrekordere és Gary Lineker a Barcelona BEK-győztes angol csatára azt fejtegették, hogy Szoboszlai többet ér annál, hogy jobbhátvéd legyen a Liverpoolban, nagyon hiányzik a középpályáról, mert ott nélküle nincs meg a csapat egyensúlya. Steven Gerrard, a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendája gyémántnak nevezte Szoboszlai bődületes (és győztes) szabadrúgásgólját az Arsenal elleni vasárnapi rangadón. Jamie Carragher, egy másik liverpooli ikon, a magyar középpályás korábbi nagy kritikusa pedig szintén ódákat zengett a teljesítményéről, szerinte Szoboszlai jobbhátvédként is klasszis.

És el is érkeztünk a félreértéshez. Puskás és Détári hazájában sokan sértésnek veszik, hogy a mi új világsztárunk Liverpoolban nem tízes a nyáron igazolt német Florian Wirtz miatt, hanem jobbhátvédet játszik, mert a klubjában most ott van rá a legnagyobb szükség. Erről csak annyit, hogy Liverpoolban Gerrard jobbhátvéd is volt a klub történetének talán legnagyszerűbb meccsén, az AC Milan ellen megnyert 2005-ös isztambuli BL-döntőben, az elmúlt években pedig a világ egyik legkreatívabb játékosa (és Szoboszlaihoz hasonlóan kiváló lövője), Trent Alexander-Arnold töltötte be ezt a posztot egy zokszó nélkül az Anfielden.