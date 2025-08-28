28 perce
A kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes „Gerzson”
Gera Zoltán futballistaként nemcsak a hazai labdarúgóéletben hagyott mély nyomot, nemzetközi szinten is megjegyezték a nevét.
Gera Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában játszott Debreceni VSC – Kecskeméti TE mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. november 24-én
Egy szöglet utáni kipattanót mellel „feldobott” magának, majd hatalmas erővel kilőtte a bal alsó sarkot a későbbi Európa-bajnok portugálok ellen. A jelenet a 2016. június 22-én Lyonban rendezett Magyarország–Portugália Eb-csoportmérkőzéshez fűződik. A 3–3-as döntetlennel zárult találkozón született gólt Gera Zoltán jegyezte, és olyannyira látványosra és emlékezetesre sikeredett, hogy ezt választották meg idén márciusban a XXI. század magyar góljának a Nemzet Bombázói szavazáson.
Kilenc év múltán a magyar labdarúgó-válogatott újra a portugálok ellen készül, igaz, ezúttal világbajnoki selejtezőn csap össze a két gárda, méghozzá szeptember 9-én a Puskás Arénában, míg előtte három nappal Írország vendége lesz a nemzeti együttes. Három óra volt a különbség azon két bejelentés között, hogy kik alkotják Marco Rossi szövetségi kapitány keretét az említett két meccsen, illetve hogy Gera Zoltán távozik a Kecskeméti TE vezetőedzői posztjáról.
Lukács Dániel már a nyáron búcsút intett az NB I-ből kiesett KTE gárdájának, és azóta Puskás Akadémia színeiben négy gólt és egy gólpassz szerepel a neve mellett. Nem is hatott nagy meglepetésként, hogy meghívót kapott a válogatottba.
Nagyon furcsa, hogy milyen dolgok és milyen sorsok vannak a labdarúgásban, hiszen néhány hónapja kiestem a Kecskeméttel, most viszont jól megy, jól kezdtem, és persze így is szeretném folytatni
– vélekedett a csatár.
A válogatott keret – most érthetően boldog – 29 éves újoncát persze még véletlenül sem hasonlítám a nemzeti együttesben 97 mérkőzésen szerepelt – ám most érthetően elkeseredett – Gera Zoltánhoz, aki futballistaként nemcsak a hazai labdarúgóéletben hagyott mély nyomot, hanem nemzetközi szinten is megjegyezték a nevét (lásd: Mágikus Magyar), a megmozdulásait. A focistaként ösztönös tehetség méltán lehet büszke pályafutására, ami azonban nem akar összejönni az edzői karriert illetően.
A 46 esztendős tréner ahogy Kecskeméten, úgy előtte a Vasas szakvezetőjeként is inkább azt a vélekedést erősítette, hogy a játékosbeli nagyság és az edzői szakma eredményes művelése közel sem jár kézenfogva.
A Nemzet Bombázója trénerként sorra elmulasztja a kínálkozó lehetőségeket, talán nem ismerve fel (vagy nem vallva be önmagának), hogy a kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes. „Gerzson” egyszer már megtért. Őszintén szurkolok, hátha újra rátalál arra, mi az ő igazi útja.