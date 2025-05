Szörnyű terhet cipel magával a BL-döntős Inter hőse

A jéghegyek kilencven százaléka a víz alatt van, rejtve a szemek elől. Amit látunk, az csak a jéghegy csúcsa. Francesco Acerbi bizonyosan nem egy jéghegy, hanem egy forró vérű, temperamentumos olasz, aki a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-elődöntő keddi visszavágóján is hevesen reklamált a játékvezetőnél, hogy Inigo Martínez feléje köpött. Nem lett belőle semmi, se piros, se sárga, így Acerbi maga gondoskodott a büntetésről: amikor már úgy tűnt, hogy az Internazionale hazai pályán veszít, és elesik a BL-döntő kapujában, a milánóiak védője szerezte az egyenlítő gólt a 93. percben, majd a hosszabbításban a csapata a győzelmet is kivívta.

Francesco Acerbi, az Internazionale játékosa (j2) belövi csapata harmadik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Internazionale–FC Barcelona visszavágó mérkőzésén a milánói San Siro Stadionban 2025. május 6-án

Fotó: Luca Bruno / Forrás: MTI/AP

Az Inter legutóbb 2010-ben nyerte meg a Bajnokok Ligáját, amikor a Bayern München ellen aratott sikert, hamarosan pedig épp Münchenben szerezheti meg újra a legrangosabb európai kupát a Paris Saint-Germain elleni fináléban. Acerbi nélkül ez nem jöhetett volna össze, de a Barcelona ellen a megmenekülést jelentő gólja, és azon is túl is a küzdelem, amit a pályán látunk tőle, csak a jéghegy csúcsa. Most BL-döntőről beszélünk, aminek ő az egyik hőse, de ez csupán az aranymázzal leöntött tíz százalék. Ami alatta van, amit nem látunk, az valójában sokkal nagyobb harc.

A ma már 37 éves Francesco Acerbi a pályán megtett összes lépésével súlyos terheket cipel magával. 2012-ben még csak 24 volt, amikor a karrierje már meredeken felfelé ívelt azzal, hogy a Chievóból leigazolta az AC Milan. Ezzel egyből a reflektorfénybe került, de ahol nagy a fény, ott nagy lehet az árnyék is. Mindössze négy hónappal később elhunyt az édesapja, amit képtelen volt feldolgozni: mély depresszióba zuhant és a pohár fenekén kereste a kiutat. Hiába, persze.

Mi látszódott ebből az egészből: hogy gyengén teljesít, hogy alig játszik, hogy a Milan fél év után máris szabadul tőle, és lepasszolja. Ugye, csak a jéghegy csúcsa. Ha mindez nem lett volna elég, 2013-ban Acerbi még beteg is lett, hererákot fedeztek fel nála. Szörnyű paradoxonnak tűnhet, de ő maga állítja, hogy akkor a rák mentette meg az életét. Volt valami, ami ellen harcolnia kellett, kapott egy új célt, így letette az üveget, és felállt a padlóról. Meggyógyult – testileg-lelkileg.