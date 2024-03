Játsszunk el a következő gondolattal: ha már a következő idénytől úgyis megváltozik a Bajnokok Ligája lebonyolítása, az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA új szabályt vezet be, az úgynevezett aranylabdát. (Megtehetné amúgy, mert amióta a FIFA „kirúgta” az Aranylabdát és visszatért a saját díjához, a patinás trófea veszített az értékéből.) A színében is arany labdát a felezővonal és az oldalvonal találkozási pontjára helyezik le a mérkőzések előtt. Ha valamelyik csapat, mondjuk, negyed órán belül három gólt szerez, akkor az egyik játékosa kapura ívelheti az aranylabdát, s ha betalál, megkétszerezik a csapat góljainak a számát, a rúgó futballista ráadásul csinos pénzjutalomban részesül.

Képtelenség? Természetesen. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályalkotó testülete, a híres-hírhedt IFAB nyomban lesöpörné a javaslatot, bármennyi pénzzel akarná is megtámogatni a kezdeményezést valamelyik szponzor.

A sznúker is hagyománytisztelő játék, ha úgy tetszik, sportág. A játékosoknak a pontszerző tornákon a mai napig rendre fekete nadrágot, inget, mellényt és csokornyakkendőt kell viselniük, akármilyen márkájú golyókkal és asztalon nem is lehet komoly tornát rendezni. Hiába kerül továbbá napirendre időről időre, hogy a lökésre szánt időt korlátozni kellene, a Shoot out tornát leszámítva (ahol 15, majd idővel csupán 10 másodperc van egy lökésre, a játékosok pólót viselnek, s a közönség hangosan kurjongathat, mint a dartsmeccseken) sehol, senkinek sincs engedmény.

Gondolnánk… Szaúd-Arábia több sportág után azonban a sznúkerre is szemet vetett. A napokban zajlik a Rijád Masters. Speciális szabállyal. A kezdéskor a kezdő oldali rövid fal közepén elhelyeznek egy aranygolyót. Ennek az értéke hivatalosan 20 pont, de csak akkor lehet belökni, ha előtte valaki teljesíti a maximális, 147 pontos bréket, azaz a piros golyókat úgy teszi le, hogy közben mindig a feketét használja. Ha erre már nincs lehetőség, az aranygolyót nyomban leveszik a tábláról.

Komoly játékos így nem hajlandó játszani, gondolnánk.

De persze van az a pénz… Az aranygolyó ugyanis valójában nem 20 pontot, hanem félmillió dollárt ér. Majdnem annyit, mint a világbajnoki győzelem. S láss csodát, a világ legjobbjai – élen a játék királyával, Ronnie O’Sullivannel – egytől egyig elzarándokoltak Rijádba, és nem mulasztják el megjegyezni, mennyire jól érzik magukat a szaúdi fővárosban.

Lehet finnyáskodni az emberi jogok, a demokráciadeficit miatt, de a sportolók zöme aranybányaként tekint az Öböl-menti országok mesés gazdagságára.