Etiópiában edzőtáborozni kétségtelenül egyedi élmény volna. Tanulni attól, aki a maratoni távon világbajnoki címet szerez úgy, mint a Budapesten győztes Amane Beriso, vagy honfitársa, a 10 000 méteren aranyérmes Gudaf Tsegay, nos, valóban különlegességszámba menne. Már amennyiben az említett a klasszis futók valóban hazai körülmények között készülnek, mert az eléggé valószínű, hogy a kelet-afrikai országtól azért akadnak ideálisabb helyek a földgolyón, ahol profibb módon lehet hangolni a csúcsteljesítményekre. Így vagy úgy, de „Afrika szarvának” sportolói két arany-, négy ezüst- és három bronzmedált vittek haza a 2023-as vb-ről, amivel az éremtáblázaton a hatodik helyet érdemelték ki. Az 1936-ig Abesszínia néven jegyzett állam sportolóit nemesfémgyűjtésben csak az Egyesült Államok, Kanada, Spanyolország, Jamaica és Kenya sportolói előzték meg a Nemzeti Atlétikai Központban lebonyolított eseményen.

A 10 000 méteres számot egyenesen kisajátította magának a Tsegay, Gidey, Taye trió, amelynek tagjai augusztus 20-án a dobogón együtt hallgathatták Etiópia himnuszát. A szervezőknek nem okozott gondot három azonos színű nemzeti lobogó beszerzése, és lám, ezért is volt szerencsés egy nappal az adott versenyszám döntője után megtartani a hivatalos éremátadó ceremóniát a Medál Plázában. No meg abban is hozott emberközelit a budapesti vb, hogy itt

ténylegesen egy lépésre voltak a sport nagyságai (akik még véletlenül sem celebek) a nézőktől, és nem távcsővel kellett figyelni vagy az óriáskivetítőn nézni, ahogy megélik pályafutásuk fontos állomásának ünnepi pillanatait.

(Lásd még az aranyból triplázó amerikai sprinter, Noah Lyles könnyeit.)

Németh Lajos ennyire nem érzékenyült el, amikor családjának többi tagjával üdvözölte fiát a stadionon kívüli színpad mellett. A meteorológus öröme azonban egészen nyilvánvaló volt, és miért is lett volna más, hiszen Balázs gyermeke személyében az atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója szakított némi időt a família köszöntésére. A hálálkodás aztán egy hét múltán kijárt az önkéntes program keretében extra teljesítményt nyújtó 2500 személynek is. A nemzetközi fair play díjra felterjesztett segítők táborában ott volt Sebestyén Tímea is. Az erdélyi származású ultrafutó versenyzői kísérőként tevékenykedve barátkozott össze az etiópokkal, ők hívták meg Afrikába.

Lám, mire is jó volt a budapesti vb!