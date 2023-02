Még csak február elejét írjuk, de már két nagy – vagy ahogy hivatalosan nevezik – ranglista versenyen van túl a sznúkervilág elitje. Sőt, ha a Welsh Open kvalifikációs küzdelmeit is beleszámítjuk, akkor hármon. Minden az angliai Cheltenhamben, a Centaur csarnokban kezdődött, mégpedig a World Grand Prix-vel, amely a Players Series első állomása. Ezt a legutóbb a hétszeres világbajnok angol Ronnie O’Sullivan nyerte. Az idei esztendőt viszont az északír Mark Allen indította győzelemmel, aki az angolok egyik kedvencét, Judd Trumpot fektette két vállra a fináléban.

Néhány nappal később a szintén angliai Milton Keynes város Marshall Arenájában már újabb pontszerző versenyre gyülekeztek a sznúkeresek. A Snooker Shoot Out nem olyan régen emelkedett a ranglista viadalok rangjára. Ennek bizonyára a lebonyolítás szabályaiból adódóan több oka lehetett. Ez a sznúkerverseny ugyanis pontra és időre is zajlik. Azaz, az nyeri a frame-et, aki tíz perc alatt több pontot szerez ellenfelénél. Ám ebben is van csavar. Egy-egy golyó célba, pontosabban lyukba juttatására – a meccs feléig, öt percig – tizenöt másodperce van a játékosnak. Ezt követően viszont már csak tíz szekundum…

Tavaly a „tűzharcot” – a shoot out szabad fordítása – némi meglepetésre az iráni Hossein Vafaei nyerte, aki a fináléban hetvenegy–nullás különbséggel győzött.

Most újabb meglepetés született, hiszen az angol Chris Wakelin első ranglista győzelmét aratva zsebelte be a sikert.

Wakelin ez előtt a fenti sorozatban csak a negyeddöntőkig jutott. Riválisa, a belga Julien Leclercq is első döntős szereplésén jutott túl. A második helye már csak azért is dicséretes, mert korábban, szinte csak statisztált ebben a „tűzharcban”. A legjobbja a hatvannégybe kerülés volt. Az egész versenysorozat legnagyobb, 119-es breakje is a fináléban született, értelemszerűen az angol sznúkeres jóvoltából.

Aztán, ahogy az utolsó piros vagy színes golyóbist is elnyelte a sznúkerasztal hat lyukának valamelyike, a Marshall Arenában elkezdték beigazítani a szizáltáblát, felállítani a dobogót és felszerelni az óriás kivetítőket, hogy a világbajnokság utáni első rangos darts­versenyt, a Masterst megrendezzék. Hát, ha a sznúkerben meglepetés született, akkor ez elmondható a dartsviadalról is. A Milton Keynesben zajló tornát ugyanis a mindössze huszonegyedik helyen rangsorolt angol Chris Dobey nyerte meg, miután legyőzte honfitársát, a 2018-as világbajnok Rob Crosst.