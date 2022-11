„A csapat szurkolóit sajnálom…” Nyilatkozatként akár minden vesztes mérkőzés után mondhatnák ezt azok az edzők, akiknek a csapata kikapott. Iménti véleményszelet történetesen a Budapest Honvéd szakvezetője, Dean Klafuric nevéhez fűződik. A horvát tréner az 5–0-s paksi fülest követően vállalt sorsközösséget a csalódott kispesti drukkerekkel. Szimpatikus hozzáállásról tanúskodik ez a fajta azonosulás, ám a klub iránt elkötelezett hívek ezzel a kesergéssel aligha érik be. Harmadik éve, hogy a 2017-ben még bajnok Honvéd neve a mezőny alsó felében szerepel az NB I tabelláján, és a böjt kínosan hosszúra nyúlik. Két éve a 10., tavaly pedig 9. helyen zárt a gárda a 12 csapatos bajnokságban, azaz a bennmaradástól csak egy hajszál választotta el a fogatlan Aranyoroszlánokat. Hiába a biztos háttér, hiába a remek Bozsik Aréna, az edzői stábok mennek és jönnek, a légiósok zöme tucatember, így csupán az marad kapaszkodónak, hogy újabb akadémista mutatkozhat be az élvonalban. Ott aztán az ifjú gyorsan szembesül azzal, hogy a felnőttfutballban is mennyire fájó tud lenni, amikor – már bocsánat a kifejezéséért – pofán vágják az embernek fiát.

A XIX. kerület jelenkori „honvédjei” ebben az idényben is sorra kapják az arculcsapásokat, erről árulkodik a kiesőnek számító 11. helyezés is. És hogy mi a megoldás?

„Sokkal jobban kell játszani a jövőben, és megígérem, hogy fejlődik majd ez a csapat” – így ismét Klafuric. Aki új emberként nyilván sodródik az árral, mert nagy ráhatása ilyen rövid idő alatt nemigen lehet a folyamatokra. Szerencse vagy sem (ez a meccs után kiderül) a piros-feketék csütörtökön azt a Vasast fogadják, amelyik még náluk is „karcsúbb”.

A sereghajtó elleni találkozó során az borítékolható, hogy legalább az egyik gárda ponttal gyarapszik.

A csak nevében oroszlánbarlang Bozsik Arénában az őszi hat meccs egyikén sem nyertek a kispestiek. Ettől még fordulhat a kocka, igaz, amennyiben az első húsz percben születik hazai találat, azt nem a lelátóról nézik az Ultras Kispest fanatikusai. A csapat mélyrepüléséért a klub tulajdonosait, illetve vezetőit felelőssé tévő szurkolók ugyanis az irántuk érzett ellenszenv és tiltakozás jeléül a mérkőzés első húsz percében üresen hagyják a Kanyart.

Történik mindez 2022-ben, fényévekre attól, amikor a Honvéd–Vasas párharc rangadóként kapott felvezetést – a vasárnap következő FTC elleni újabb kispesti derbiről nem is beszélve.