Miközben az Ázsia Játékokat, az Afrika Játékokat, a Pán­amerikai Játékokat, de még a Csendes-óceáni Játékokat is az 1950-es, 60-as évek óta megrendezik négyévente, az Európa Játékokból csak 2015-ben hozták össze az elsőt az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) elképzelései alapján; így jövőre Krakkóban csupán a harmadik ilyen esemény lesz. Mindennek ­alapvetően az az oka, hogy európai sportszövetségek nem akartak konkurenciát sportáguk Euró­pa-bajnokságaiknak.

Ám változnak az idők, és kontinensünk úgy belehúzott, hogy már van egy European Championships brand is, amikor egy (vagy két) helyszínen egy időben rendezik meg több sportág Európa-bajnokságát. Négy éve Glasgow-ban versenyeztek az úszók, a kerékpárosok, a golfozók, a tornászok, az evezősök és a triatlonosok, míg az atléták Berlinben a brandhez csatlakozva; vasárnap pedig Münchenben véget ért a „multisport” Eb: 11 nap alatt immár kilenc olimpiai sportágban (asztalitenisz, atlétika, evezés, kajak-kenu, kerékpár, sportmászás, strandröplabda, torna, triatlon) összesen 176 számban osztottak ki érmeket. (Az úszó Eb közben Rómában zajlott, de az Európai Úszószövetség most nem közösködött.)

A multisport Eb-t az olimpiai játékok mintájára azzal a céllal találták ki, hogy az adott sportágak nagyobb figyelmet kapjanak a szponzorok és a szurkolók részéről is, és ez kétségkívül remekül működik.

Az egyes sportágak versenyprogramjait ugyanis úgy hangolták össze, hogy gyakorlatilag reggeltől éjszakába nyúlóan élő közvetítések zajlottak a sportcsatornákon. Itthon az M4 Sport nem is tudta megoldani, hogy mindenhol ott legyen, be kellett vonnia a közszolgálati testvércsatornákat.

A gigantikussá duzzadt olimpiához képest a müncheni seregszemle emberi léptékű volt, de a bajor fővárosban olimpiai fesztiválhangulat uralkodott közel két héten keresztül. A közös éremtáblázat, az ugyanolyan érmek is olimpiai érzést keltettek, az adott sportágak idei Euró­pa-bajnokai, érmesei számára különlegesek lesznek a medálok. Számunkra pedig nagyon jól sült el az esemény, hiszen az éremtáblán 11 arannyal, 7 ezüsttel és 5 bronzzal az ötödik helyen végeztünk; csak a németek, a britek, az olaszok és a franciák előztek meg bennünket. Kajakosaink, kenusaink szállították a remélt éremesőt, azt viszont a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk, hogy az atlétikai Eb-n három dobogósunk lesz, tornában pedig a férfi és női szakágban is akad majd érmesünk. Év közben, szétszórva ezek a sikerek talán elaprózódnak, most viszont egymást erősítették.