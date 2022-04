A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) a honlapján a múlt hét végi, montreali rövid pályás gyorskorcsolya vb-t felvezető írásában azt fejtegette, hogy Liu Shaoang regnáló összetett világbajnokként most is ott van az esélyesek között, erőt meríthet a februári pekingi téli olimpián 500 méteren szerzett aranyérméből és az 1000-en elért bronzából, de „érdekes lesz látni”, mire megy a bátyja, Liu Shaolin Sándor nélkül. A fivérek jó néhányszor dolgoztak már össze, a tavalyi, dordrechti vb-n is, ahol az összetettben az idősebbik fivér lett az ezüstérmes, ő nyerte az 1000 métert is öccse előtt, aki pedig 500-on győzött.

Nos, utólag tulajdonképpen azt is mondhatnánk, a Montrealban mind a három távon győztes, s az összetett vb-címét is megvédő Liu Shaoangnak jól jött, hogy bátyja kihagyta a vb-t.

Akárhogy is nézzük, egy riválissal kevesebb lett neki, és nem kellett testvériesen osztozkodnia, hogy időnként az „utóvéd” szerepét töltse be Shaolin mögött. Az elmúlt években világversenyeken sokszor volt olyan érzésünk, hogy ha akarná, őt is meg tudná előzni, de mindig felnézett rá, és kellő tiszteletet tanúsítva olykor direkt mögötte maradt. Persze voltak példák fordított szereposztásra is. A fivérek a taktikázást firtató kérdéseket rendre azzal ütötték el, hogy mindegy melyikük nyer, a siker családban marad, és egyszer valamelyikük még azt a poént is elsütötte, hogy a bankszámlájuk is közös.

A pekingi téli olimpián aztán az 1000 méteres döntőben Liu Shaolin hiába haladt át elsőként a célvonalon, szabálytalanság miatt, vitatható módon, kizárták, Liu Shaoang a negyedik helyről így lépett előre a harmadikra. Ez volt az a fura helyzet, hogy hirtelen nem is tudta, örüljön-e annak az olimpiai bronzéremnek, ami a testvére diszkvalifikálása miatt hullott az ölébe. Később az 500 méteres döntőbe a fivérek közül csak Liu Shaoang jutott be, és meg is nyerte, így ő már kétszeres olimpiai bajnok. (2018-ban, Phjongcshangban a váltónkkal mindketten nyertek.)

Maradva a múlt heti világbajnokságnál, miután Liu Shaoang szombaton megnyerte az 1500 métert, majd az 500-at is, azt fejtegette, mennyire egyedül érzi magát, hiszen nincs ott vele a bátyja és az edzője sem. (A sikerkovács Csang Csing Lina sem utazhatott el Kanadába, mert elkapta a koronavírust.) Vagyis neki eszébe sem jutott úgy gondolkodni, hogy így egymaga söpörhet be mindent – ahogy történt is –, mert van, ami még az aranyérmeknél is fontosabb.