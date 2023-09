Még furcsább

Arra a kérdésre, hogy a játékvezető, Tiszóczki Attila és segítői működésére gondol-e, így felelt a zsolcai sportvezető:

– Azzal sem voltunk megelégedve. Megvan a találkozó videófelvétele, szívesen megmutatom annak, akit érdekel, hogy mi az amit kifogásolhatnánk, a téves ítéletek tekintetében, de ezen a meccsen volt ettől is furcsább. Mégpedig az, hogy az amatőr bajnokságba profi csapatból érkeztek játékosok, hogy a Bánhorvátit erősítsék – mondta Gulyás Dénes. – Tudom, hogy a szabály ezt megengedi, hiszen az NB II-es KC Kazincbarcikával együttműködési szerződésük van, de ennek a szabálynak az alkalmazása szerintem a mi osztályunkban nem szolgálja a magyar labdarúgás fejlődését. Azt nem tudom, hogy a Barcikáról erre a meccsre leküldött öt játékos mennyit profitált ebből a mérkőzésből, a fiatalok, a 18 éves Fejes Ádám, a 20 éves Gyurkó Máté talán igen, de a 25 éves Ádám Ferenc, a 28 éves Süttő Attila, a 29 éves Szekszárdi Tamás, – akik mindannyian rutinos NB II-es labdarúgónak számítanak, – bedobását nem igazán értem. Azt viszont tudom, hogy így egyenlőtlen feltételek álltak elő. Utóbbi három játékos, ha nincs a válogatott miatti szünet az NB II-ben, valószínűleg nem kapott volna bizonyítási lehetőséget az amatőrök között. Így viszont a profi bajnokságból érkezőknek, olyanoknak, akiknek naponta edzésük van, olyanok ellen kellett megmutatniuk képességeiket, akik amatőrök, heti 1-2 edzés után léptek pályára. Ez szerintem nem jól van így. Az, hogy egy csapat, időről, időre, amikor valaki úgy gondolja, hirtelen többlet erőre tehet szert, ez nem fair, ez ugyanis, akár egy szoros versenyfutásban, az évad hajrájában, a bajnoki címért folyó harcot, vagy kiesés elkerülésért zajló csatározás kimenetelét is befolyásolhatja.

Hátrányosabb helyzetbe

Arra a megjegyzésre, hogy a tavalyi és azt megelőző évadban az NB I-es Mezőkövesd Zsóry FC-nek még tartalékcsapata is volt a vármegyei I. osztályban, így reagált Gulyás Dénes:

– Csakhogy ők, annak ellenére, hogy lehetőségük lett volna egy vármegyei I. osztályú bajnokira komplett NB I-es csapatot leküldeni, nem éltek ezzel. Igaz, hogy a harmadik számú kapusuk, egy fiatal ukrán fiú volt, de ő egész évben velük volt, és a kövesdiek állandó kerettel játszottak. A Barcika és s Bánhorváti közötti fiókcsapatos, kooperációs szerződés eseti jelleggel történő kihasználása a zavaró. Az is érdekes kérdés, hogy egy olyan amatőr csapatnál, ahová profik érkeznek le, azok, akik egy vármegyei csapat edzéseit látogatják hét közben, mennyire kedvcsináló, hogy elveszik tőlük a játékperceket, de ez nem a mi ügyünk. Az viszont igen, hogy mi a múlt vasárnap a Bánhorváti korábbi ellenfeleihez képest hátrányosabb helyzetbe kerültünk. Szóban már jeleztem a vármegyei szövetség felé, hogy attól, hogy valami szabályos, nem feltétlenül sportszerű, és azt is elmondtam, és ezt ma is ugyanúgy gondolom, hogy ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor nem fogunk kiállni, legyen az ellenfélé a 3 pont, 3-0-val, játék nélkül, mert csak így tudunk tiltakozni egy rossz szabály ellen.

Felfelé játszatni

Szóba hoztuk a zsolcaiak sportigazgatójának, hogy ehhez hasonló véleményt még nem lehetett hallani, annak ellenére, hogy a Kövesd kivételével minden NB I-es gárdának, és több NB II-esnek is van tartalékcsapata az NB III-ban, illetve sok NB II-es klub kötött kooperációs szerződést.

– Az NB III az egy osztállyal feljebb van, és ott nem igazán van olyan csapat, amelyiknél nincs heti öt edzés, ahol pedig ez kevesebb, ott biztosra vehető a kiesés. Úgyhogy a harmadik vonal tulajdonképpen félprofi, de inkább profi osztálynak számít, ott nem igazán vannak olyan kerettagok, akik a munka mellett sportolnak, mint nálunk. Az amatőr és profi csapatok között éles a különbség, elsősorban a heti edzésszámok tekintetében, és szerintem emiatt van közöttük egy nagy szakadék. És csak, hogy tiszta legyen a kép elmondom: nem a Bánhorváti, vagy a Barcika ellen beszélek, hanem egy torzító jelenségre szerettem volna felhívni a figyelmet. Nyilván nem kell mindenkinek egyformán gondolkodnia, mindenben. Mi, amikor a tavasszal az Amatőr Kupa döntőjére készülve, pár nappal előtte éppen a Bánhorváti elleni játszottunk vármegyei bajnokit, azért, hogy a kulcsjátékosaink pihentek legyenek a kupadöntőre, az ifi csapatunkkal álltunk ki a felnőtt mérkőzésre, és bár kikaptunk, nem bánkódtunk, ugyanis azon a meccsen a tizenéves játékosaink fejlődését segítettük. Mert a BTE Felsőzsolca olyan hely, ahol a játékosokat felfelé szeretik játszani.

