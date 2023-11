Röplabda: Magyar Kupa

Férfi Magyar Kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzés

Dág KSE – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-17, -18, -21)

Dág, 70 néző. V.: Szabó, Takács.

Dág: Szabó 2, Kun 12, Sow 4, Csordás A. 3, Krupánszki 3, Flachner 7. Csere: Farkas (liberó), Molnár, Bandi 3. Vezetőedző: Buzási Miklós.

Vegyész: Gurszkij 4, Jirásek 8, Velychko 6, Bibók 14, Péter M. 11, Cziczlavicz 7. Csere: Kiss (liberó), Óhidi. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Buzási Miklós:– Számítottunk rá, hogy a múltkori bajnoki találkozót javítani szeretné a barcikai csapat. Kértem a csapatomat, hogy harapósabban játsszunk, de sajnos ma nem sikerült ezt megvalósítani. Nincs időnk a fejünket lógatni. Bízom a csapatomban és abban is hogy szombaton remek formában folytatjuk a bajnokságot. Gratulálok a Vegyész csapatának.

Toronyai Miklós:– Gratulálok a fiúknak. Azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a meccset, és ez nyilván befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Néha az edzések vége felé megnyugszunk, mint most itt, a harmadik szettben. Szorosabb is lett a meccs, de örülök, hogy egy ilyen helyzetben végre használtuk a fejünket. Egyet léptünk előre, de lesz még ennek a kupapárharcnak visszavágója, szóval hátra semmiképpen sem dőlhetünk.

A visszavágót december 6-án, szerdán rendezik Kazincbarcikán.