Labdarúgás, NB III

Facultas Tiszafüredi VSE – Putnok FC 2-3 (2-1)

Tiszafüred, 300 néző. V.: Takács (Zahorecz, Gavalla-Kulcsár).

Tiszafüred: Tajti B. – Ludvig (Ballók, 55.), Bernáth, Elek Á., Fülöp, Szövetes (Oláh N., 76.), Barzsó, Mácsai, Engel, Nagy Zs., Erdei (Dankó, 23.). Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. Putnok: Mészáros D. – Arday, Galacs (Bökönyi, 84.), Nemes, Pócsik (Komári, 76.), Lőrincz, Sztankó (Benkő, 46.), Vattay, Dobrovolszki, Boros, Juhos (Tordai, 60.). Vezetőedző: Szala Ákos. G.: Engel (6.), Bernáth (45.), ill. Boros (33.), Lőrincz (52.), Pócsik (64.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Dorcsák Zoltán: – Az első félidőben teljesen megérdemelten vezettünk. A második elején nagy nyomást tett ránk a Putnok, de nem értem, miért húzódtunk ennyire vissza. Ez volt azon tipikus mérkőzés, amikor egy csapat jó sorozatban van, és egy ilyen meccset is meg tud nyerni. Gratulálok a játékosaimnak, mert menehezítették a Putnok dolgát, de a vendégeknek is, és sok sikert kívánok nekik.

Szala Ákos: – Egy színvonaltalan mérkőzésen vagyunk túl, ahol mindkét csapat a másik hibáiból élt. Nem jött jól egyik csapatnak sem a hirtelen meleg időjárás. Viszonylag hamar elfáradtunk mi is, ez megterheli a szervezetet. Mi jöttünk ki jól a végén a második félidei mentalitásunknak köszönhetően. Helyenként jól futballoztunk, ekkor el is jutottunk helyzetekig, de összességében sok hibával játszottunk a mai nap. Pozitívum, hogy kétszer is fel tudunk állni hátrányból, majd meg is tudtuk nyerni a meccset. Mikor a játék sem megy jól, ez óriási fegyvertény és ebből a mérkőzésből ezt tudjuk magunkkal vinni a folytatásra.