A Miskolci Egyetemet két versenyző képviselte az augusztus 24-27-e között a svájci St. Gallen városában megrendezett Európai Egyetemek Tájékozódási Futó Bajnokságán, melyen 16 ország, 64 felsőoktatási intézményéből érkeztek hallgatók.

A tájfutó kontinentális egyetemi rendezvényen Ausztria, Csehország, Észtország, Finnország, Írország, Izrael, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Svájc, Törökország és Ukrajna sportolói vettek részt. Figyelemre méltó, hogy 10 cseh és 8-8 magyar, illetve svájci egyetem képviseltette magát a nagyszabású eseményen.

A Miskolci Egyetem színeiben versenyző Bárány Tamás és Jacsó Barnabás is bejutott a legjobb 60 főt számláló A-döntőbe a bajnokság augusztus 25-i, pénteki első, sprint versenyszámában, ahol a 3,1 km-hez 19 ellenőrzőpontot rendeltek hozzá a szervezők.

Az augusztus 26-i, szombati, második versenynapon, a középtávú futamban egy 14 ellenőrzőponttal nehezített, 4,8 km-es, igazi svájci erdei erőpróba várt a mezőnyre.

A kétfős férfi váltók augusztus 27-i, vasárnapi versenyében mindkét tagnak előbb egy 2,4 km-es (15 ellenőrzőponttal), majd egy 2,8 km-es pályát (17 ellenőrzőponttal) kellett teljesítenie.

Beszámoló

Tugyi Levente, a Miskolci Egyetem GÉIK doktorandusza, a két tájfutó hivatalos kísérője számolt be a hallgatók szerepléséről:

– A történelmi belvárosban megrendezett sprint versenyszám selejtező futamából Bárány Tamás és Jacsó Barnabás is magabiztosan kvalifikálta magát a délutáni A-döntőbe. Barnabás nagyon jól kezdett, és a pálya végéig hibátlanul teljesített, így célba érkezése után a vezetőnek járó pódiumról követhette a verseny további alakulását. Tamás a pálya elején sajnos hibázott egy nagyot, megtalálta a legjobb útvonalat a kettes pontra, de a végrehajtása nem sikerült. Azonban ezek után sem adta fel, küzdött tovább a felzárkózás reményében. Barnabás a délután végére az előkelő 22. helyen zárt, míg Tamás 50. lett. A középtávú versenyszám valóságos élményfutás volt a fiúk számára. Szép erdő, csodás kilátások, és még a beígért eső is elmaradt. Tamást és Barnabást mindössze 2 perc választotta el egymástól, mindketten hiba nélkül hozták le a pályát, nagyon elégedettek voltak a teljesítményükkel, mellyel a mezőny első felében végeztek. A St. Gallen melletti Appenzell városában rendezték meg a záró eseményt, ahol zord időjárási körülmények között kellett teljesíteni a sprintváltó számot. A folyamatos eső és a 14 Celsius-fokos hőmérséklet igazán emberpróbálóvá tette mindenkinek a versenyzését. A Tamás és Barnabás alkotta váltónak stabil, kevés hibát tartalmazó futásokkal, legjobb magyar egységként, az előkelő 14. helyet sikerült megszereznie a 37 váltót felvonultató, erős mezőnyben.