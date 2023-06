Csütörtökön este, szurkolói ankét keretében jelentette be a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának vezetője, Török Zoltán, hogy a tavaly Euroligát nyert csapat a 2023/24-es évadban egyik nemzetközi kupában sem indul. A döntésre anyagi okok miatt kerül sor, a soproniak csütörtökön kihirdetett jövő évi keretében – szemben a korábbi négy légióssal – egyetlen külföldi sem kapott helyet, ami azt jelenti, hogy a most véget ért idényben bajnoki címet szerzett csapatnak – jelen állás szerint – nagyon kevés esélye van a címvédésre.

Azzal, hogy a Sopron Basket nem nevez a legrangosabb kontinentális kupasorozatra, az Euroligára, szinte biztos, hogy a 2022/23-as évad NB I-es női kosárlabda bajnokságának 2. helyezettje, a Serco UNI Győr lesz az a csapat, amelyet a hazai szövetség, az országnak járó, automatikus csoportkört érő helyre javasol a nemzetközi szövetségnek. A győriek főtáblára kerülése a DVTK Hun-Therm gárdáját is érintheti. Ugyanis Magyarország a 4. helyen van az európai kupaszereplők rangsorában, és mint ilyennek ugyan csak egy hely jár automatikusan az EL-csoportkörre, további két csapatot viszont az Euroliga-selejtezőbe ,,küldhet”, és ebben a rangsorban a Diósgyőr – a Sopron távolmaradása miatt – most előre lépett. Ami azt jelenti, hogy ha esetleg kevés együttes jelentkezik az Euroligára, akkor lehetséges, hogy az történik majd, ami tavaly, hogy nem csak az országok ranglistáján az első két helyen álló nemzet, hanem a 3. és a 4. is két-két helyet kap a főtáblán.

Mint ismert: az Euroliga csoportköre a 2023/24-es évadban is 16 csapatos lesz, ebből elvileg 12 járna különböző országoknak, és a 4 üres helyért küzdhetnének a selejtezős csapatok. Ám a hírek szerint jelenleg 9 olyan klub van, amelynek a pályán elért eredményei alapján joga van indulni a főtáblán, és él is ezzel, így ha a nemzetközi szövetség a tavalyihoz hasonló szisztéma alapján dönt a feltöltésről, akkor a Diósgyőr selejtező nélkül kerülhet be ez Euroliga csoportkörébe.

A női kosárlabda Euroliga küzdelmeire július 5-ig lehet nevezni, ezt követően derül ki, hogy kell-e selejtezőt játszaniuk a diósgyőrieknek.