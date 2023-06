Az elit kategóriás triatlon Európa-bajnokságot vasárnap Madridban rendezték meg. A tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongor az előkelő hatodik helyen fejezte be a rossz vízminőség miatt úszás nélküli, így duatlonná szelídült kontinens viadalt.

– Az utóbbi napok esőzései miatt az úszás helyszínének otthont adó tó vízminősége miatt már pénteken, a technikai eligazításon bizonytalan volt, hogy lesz-e úszás vagy sem – tudtuk meg a Madridban tartózkodó Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – A szombati versenynapot már duatlonként rendezték meg, vasárnap reggelre pedig jött az ukáz, hogy nekünk is ez lesz a versenyforma. Ez nagyban befolyásolta a verseny kimenetelét, hiszen Csongor fiam és a másik magyar induló, Dévay Márk is kiválóan úszik. Az első 5 km-es futás elején nyolcan – köztük az olimpiai arany-ezüst- és bronzérmes brit Jonathan Brownlie, az egy hónappal ezelőtt duatlon világbajnokságot nyert spanyol Mario Mola, a svájciak feltörekvő tehetsége, Adrien Biffod – elfutottak a többiektől. A 39,5 km-es, összesen 7 körös kerékpározás során hétszer teljesítettek egy szerpentines emelkedőt a versenyzők. A spanyol királyi palota előtt kijelölt második depóba a szökevények mintegy 1 perces előnnyel érkeztek meg. A nagy meleg miatti befejező, 10 km-es „túlélő futás” elején Brownlie és Biffod harcolta ki az első két helyet, melyet szinte végig tartottak, ám a duatlon specialista spanyol David Castro Fajardo az utolsó kilométereken utolérte őket, előbb leszakította Biffod-ot, majd nemes egyszerűséggel lehajrázta az olimpiai bajnok britet. Csongi sokáig a 10. pozícióban haladt, onnan „gyűjtött be” néhány embert és lett végül hatodik. Érdekesség, hogy újdonsült duatlon világbajnok Mola a 20. helyet szerezte meg. A verseny színvonalára és iramára jellemző, hogy a 64 tagú mezőnyből mindössze 39 sportoló érkezett célba.

Kihozta a maximumot

– Örülök ennek a hatodik helynek, mely azt gondolom, hogy a jelenlegi nagyon erős, nagyon sűrű mezőnyben egy triatlon Eb-n is vállalható lenne – mondta nem sokkal célba érkezése után Lehmann Csongor. – Úgy érzem ez volt a maximum, amit ki lehetett hozni belőle. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy kibírtam az egy hónapos verseny-terhelést, melynek során három olimpiai távú viadalon sikerült helytállnom. Ez egyértelműen pozitív visszajelzés, melyre lehet tovább építkeznünk. Néhány napos otthoni feltöltődés után, június 12-én, hétfőn indulok Livignóba, magaslati edzőtáborba, ahonnan a hazai, júliusi, tiszaújvárosi világkupa előtt jövök majd vissza.