Értesüléseink szerint a 21 éves Szűcs Kornél maradására is kicsi az esély a DVTK-nál. A klub saját nevelésű játékosa 16 esztendős kora óta az első csapat keretével készül. Eleinte az NB III-as tartalék együttesben szerepelt, majd az élvonalban is bemutatkozott, összesen 20 NB I-es bajnokin szerepelt a Diósgyőr színeiben, amivel párhuzamosan, – kooperációs kölcsönszerződés keretében, – a KC Kazincbarcikai SC csapatában NB II-es mérkőzéseken is szóhoz jutott, a 2019/20-as és a 2020/21-es évadokban. Ezt követően immár a DVTK-ban gyarapította másodosztályú meccseinek számát, az újabb évadban 23-szor kapott lehetőséget, ám a most véget ért bajnokságban mindössze 3 mérkőzésen cserélték be, ami 26 játékpercet eredményezett. A korosztályos válogatottak ranglétráját végig járó, korábban középpályásként, majd védőként szerepelt ifjúnak a mostani hónap végén lejár a szerződése a DVTK-val. Egy ilyen szezon után nem lenne meglepő ha a kevés játéklehetőség miatt távozna. Úgy tudni, hogy vannak ajánlatai Szűcs Kornélnak, de a Diósgyőr sem mondott még le róla végleg, nem kizárt, hogy újabb szerződést kínálnak neki, azzal, hogy legalább egy fél évre kölcsönadnák egy NB II-es együttesnek.