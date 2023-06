Hétfőn délelőtt háromról négyre nőtt azoknak a játékosoknak a száma, akik a csütörtökön kezdődő női kosárlabda Európa-bajnokságon a DVTK Hun-Therm csapatát képviselik, miután a klub bejelentette a 2023/24-es keretét.

A piros-fehéreknek összesen hét felnőtt válogatott kosarasuk van, de közülük az ausztrál Darcee Garbin értelemszerűen nem lehet jelen az Eb-n, ahogy a litván Monika Grigalauskyte sem, ugyanis válogatottjuk nem jutott ki a kontinensbajnokságra, így az erőcsatár hazája 3x3-as együttesével játszik meccseket a nyári szünetben. A diósgyőriek újonnan szerződtetett francia válogatott centere, Ana Tadic a most véget ért bajnokság hajrájában, előző klubjában, a Tarbesban, májusban sérülést szenvedett, így nem tudta elkezdeni a felkészülést a gallok nemzeti együttesével, és ezzel összefüggésben nem lesz jelen az Európa-bajnokságon.

Az előző évadban is a DVTK Hun-Therm gárdájában szerepelt kosarasok közül a montenegrói Milica Jovanovic tagja hazája Eb-n szereplő válogatottjának, és a csoportküzdelmek során, az A jelű kvartettben, Görögország, Lettország és Spanyolország ellen harcol a továbbjutásért.

A magyar válogatott keretében, Kányási Veronika és Aho Nina, a két régi diósgyőri játékos mellett Lelik Réka lett a harmadik DVTK kosaras, miután hétfőn bejelentették, hogy Miskolcon folytatja a pályafutását. A 2-es poszton, vagyis dobóhátvédként bevehető 24 éves játékos az előző évadban a belga Castors Braine csapatát erősítette, előtte pedig a Csata csapatában szerepelt.

Lelik kihívásai

– Amikor egy éve klubot váltottam, alapvetően az volt a cél, hogy előre tudjak lépni. Ezért mentem ki Belgiumba játszani. Szakmailag nagyobb kihívások értek, hiszen a Castors Braine csapatával, az Európa Kupában az egyenes kieséses szakaszban szerepeltünk, a nyolcaddöntőig jutottunk, korábban viszont csak csoportkörös meccsekben volt részem a nemzetközi porondon, a második számú kupasorozatban – mondta Lelik Réka. – Ezen túlmenően egy teljesen más környezetbe, más kultúrába kellett beilleszkednem, illetve ehhez alkalmazkodnom, úgy, hogy közben a pályán eredményes vagyok. A most véget ért szezon után ismét az volt a fő motiváció, hogy előre lépjek, nem pedig az, hogy külföldön maradjak, bár erre is lett volna lehetőségem. A DVTK azzal, hogy Euroliga-selejtezőt, vagy csoportkört is játszhat, számomra vonzóvá vált. Szeretnék még előrébb jutni a ranglétrán, és a Diósgyőr céljaival egybe esnek a személyes céljaim, ez pedig jó alapja lehet egy eredményes szezonnak.

A diósgyőriek új játékoskát az Eb-ről is kérdeztük.

– Azt gondolom, hogy utolsó két felkészülési meccsen megmutattuk, hogy van minőség ebben a válogatottban, hiszen egy szoros vereség után azért csak sikerült legyőzni az erős spanyol együttest – mondta Lelik Réka, majd így folytatta: – Szerintem ebből az Eb-n tudunk majd építkezni. Úgy vélem, hogy ez a mostani keret nagyon egyben van, annak ellenére érezzük egymást, hogy év közben nem sok időt töltöttünk együtt. Összességében egy fiatalnak mondható csapat vagyunk, hiszen nincs 30 év feletti játékosunk, rutintalannak viszont nem lehet mondani bennünket. Szerintem a csapat minden tagjában ég a bizonyítási vágy arra vonatkozóan, hogy egy nagyot dobbantsunk. Ez lehet akár már most is, de hosszú távon mindenképpen van erre esély. Ami pedig a mostani Eb szereplést illeti: azon túl, hogy mindig az éppen soron következő meccs a legfontosabb, szeretnénk továbbjutni a csoportból, és a 8 közé bejutni. Ha pedig ez sikerül, akkor olyan erő áll majd mögöttünk, amivel talán az éremjátékba is bekerülhetünk.