A MEAFC-Miskolc férfi kosárlabdacsapata bajnoki címet szerzett a múlt vasárnap a férfi NB I/B Zöld csoportjában, azzal, hogy a Budafok elleni, három mérkőzésig tartó csatát 3-2-re megnyerte. Úgy, hogy fővárosi gárda az első két meccsen diadalmaskodott, – vagyis az alapszakasz győztese abszolút esélyesnek számított, – ám a harmadik találkozót a fővárosban, a negyediket Miskolcon, az ötödiket ugyancsak Budapesten elveszítette. Mindez azt jelenti, hogy a MEAFC-Miskolc két év után visszajutott a sportág második vonalába, az NB I/B Piros csoportba.

A közelmúlt

– Két éve roppant furcsa körülmények között estünk ki, a Pécsi VSK második számú csapata ellenében dőlt el a sorsunk, nagyrészt annak köszönhetően, hogy ellenfelünk, az első osztályban szereplő gárdájának keretéből még légiós centert is bevetett a sorsdöntő mérkőzésen. Részben emiatt, a játékjogosultság szabályát azóta már módosították, a rájátszásbeli szerepeltetésnek feltétele, hogy az adott játékos az alapszakasz mérkőzéseinek bizonyos százalékán részt vegyen. De ezt hagyjuk, csak érdekességképpen említettem – jegyezte meg Fazekas Csaba, a MEAFC-Miskolc kosárlabda szakosztályának vezetője, majd így folytatta: – Mikor felocsúdtunk, a csalódottság érzésének múlásával, azonnal a visszajutást tűztük ki célul, ennek megfelelően vágtunk neki az évnek. Ami egy ideig eredményekkel is párosult, hiszen a tavalyi évad alapszakaszában a második helyen zártunk, míg a Hepp Kupában, – a klub történelme során először, – a négyes döntőbe jutottunk. Igaz, ez utóbbi nem úgy sikerült, ahogy azt gondoltuk, nem is annyira az eredmények, a negyedik hely miatt, hanem azért, mert több játékosunk is sérülést szenvedett. Történt mindez a rájátszás első köre, a Győr elleni párharc előtt. Meg is lett ennek a böjtje, nem sikerült a négy közé jutni, végül csak az 5. helyen zártunk, lemaradtunk a feljutásról.

Nem cseréltek

Arra a felvetésünkre, hogy ennek ellenére nem cseréltek edzőt, a szakosztályvezető a következőket mondta:

– Úgy éreztük, nem a szakmai koncepció volt hibás. Nem rendült meg a bizalom Váczi Péterben, az elvégzett munkát jóra értékeltünk, azt kellett konstatáljuk, hogy a sport balszerencséje utol ért bennünket, sérülések formájában, a lehető legrosszabbkor. A cél a tavalyi évad előtt sem változott, és a keretben is csak kis részben, 1-2 poszton volt kiigazítás: visszatért hozzánk Nyíregyházáról Kozák Bertalan, illetve Tiszaújvárosból a tehetséges Gerőcs Bálint csatlakozott csapatunkhoz. Úgy véltük, hogy az évad előtt összeállított keret alkalmas arra, hogy kiharcolja a feljutást. A 2022/23-as évadban az alapszakasz megint stabilra sikerült, hazai pályán csak egyszer kaptunk ki, a Budafok tudott itt nyerni, viszont a tavalyi évvel ellentétben, idegenben több győzelmet arattunk, vendégként kiegyensúlyozottabb volt a teljesítményünk. Ezeknek köszönhetően a Budafok mögé befutottunk a második helyre, a rájátszás előtt.

Fordulat

A mostani negyeddöntőben szintén a mumus Győrrel került szembe a MEAFC-Miskolc.

– Az idei évben is megszenvedtünk velük, végül öt meccses csatában, kimaxolva a mérkőzésszámot, megugrottuk a rájátszás első akadályát, és ez jelentős lelki pluszt adott, hiszen egy rossz emléket írtunk felül. Aztán jött a Sopron elleni elődöntő, amely rövidebb, csak négy meccses volt, köszönhetően részben annak, hogy a fiókcsapat tagjainak egy része kettős terhelésben részesült, az élvonalbeli együttesben is pályára lépett, emiatt ellenfelünk, velünk szemben, több mérkőzésen sem tudott a legerősebb csapatával kiállni – mondta Fazekas Csaba, majd arra a felvetésre, hogy az ezt követő döntőben nagy fordulat történt, így folytatta: – A Budafok ellen, az első mérkőzésen, idegenben többnyire mi vezettünk, ám ellenfelünk végül érvényesítette a hazai pályát. A második összecsapáson Miskolcon is sokszor jobban álltunk, de volt néhány vitatható játékvezetői ítélet, ami kizökkentett minket a ritmusból, ezt kihasználva, az ellenfél a maga javára fordította a mérkőzést. Két vesztett találkozó után utaztunk Budapestre, és azzal a tudattal léptünk pályára mi is, és ellenfelünk is, hogy ha nyer a Budafok, akkor vége a párharcnak. A hosszú szünetben még úgy állt, hogy ez lesz a vége, ám a harmadik negyedre szerkezetet váltottunk, és olyan 10 percet produkáltunk, ami közel volt a tökéleteshez. Lendületes, agresszív volt a csapat, a pontos távoli dobásoknak köszönhetően megfordítottuk az eredményt, amit nem is engedtünk ki a kezünkből. Elhittük, hogy képesek vagyunk nyerni. A negyedik mérkőzésen szintén a harmadik negyedben robbantottunk, majd a jött a mindent eldöntő ötödik találkozó, Budapesten. Mindkét csapat mindent beleadott a rendkívül izgalmas és sportszerű találkozón. Egállal mentünk bele a végjátékba, egy kulcs szituációban volt egy elsüllyesztett hármasunk, az ellenfélnek a távoli dobásai kimaradtak, ez felénk billentette a mérleg nyelvét, a hajrában pedig mi voltunk a higgadtabbak.