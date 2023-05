Címvédőként lépett pályára a szerdai labdarúgó Román Kupa döntőjében a Sepsi OSK csapata. Az Univeristas Cluj elleni meccsen sem a rendes játékidőben, sem a 2x15 perces hosszabbításban nem esett gól, így a döntés a 11-es rúgásokra maradt.

A találkozón a csereként pályára lépett az egykori DVTK játékos, a magyar válogatottban is szerepelt védő, Tamás Márk, aki szerdán a 85. perctől kapott bizonyítási lehetőséget. A Diósgyőr csapatát 2015 és 2020 között erősítő, bal oldali és középső védőként is szerepeltethető, most 29 esztendős játékos tavaly nyáron heteken át a DVTK-val készült, mielőtt szabadon igazolhatóként a sepsiszentgyörgyiekhez szerződött.

Tamás Márk a tegnapi meccsen a 11-es rúgások során a hetedik párban lőhetett büntetőt, azok után hogy az ötös sorozat végén 4-4-e állt a pontrúgások száma, a hatodik párban pedig mindkét csapat ítéletvégrehajtója hibázott. A Sepsi OSK játékosa, a hetedik sorozat első rúgójaként a léc vágta a lasztit, és mivel a folytatásban a kolozsváriak 11-esét hárította Niczuly kapus, a piros-fehérek megnyerték a kupát.