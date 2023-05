A labdarúgó NB I 2022/23-as évadjában ezen a hét végén van a zárás, szombaton estére derül ki, hogy a Budapest Honvéd és a Mol Fehérvár FC csapatai közül ki lesz a jövő évi, élvonalbeli bajnokság 12-es mezőnyének utolsó tagja. A jelenlegi első osztályúak közül a Ferencvárosi TC, a Kecskeméti TE, a Debreceni VSC, a Puskás AFC, a Paksi FC, a Kisvárda MG, az Újpest FC, a Mezőkövesd Zsóry FC és a Zalaegerszegi TE FC biztos, hogy hosszabbít, a kilenc gárda mellett a második vonal két feljutója, az NB II bajnoka, a Diósgyőri VTK és a 2. helyezett MTK Budapest lesz még tagja a július utolsó hét végéjén induló idénynek.

Utóbbi két csapat játékosai már a szabadságukat töltik, szemben a jelenlegi NB I-esekkel.

A DVTK-nak a felkészülési programja is körvonalazódik, a keret tagjai közel két hét mozgás, edzés nélküli szünetet kaptak, ám hétfőhöz egy hétre már egyéni tréningeket kell végezniük, és valamivel több, mint három hét után, június 15-én kell visszaérkezniük Diósgyőrbe. Ugyanis azon a napon, és másnap, a szokásos orvosi vizsgálatokon és fizikai állapotfelmérésen kell részt venniük.

Hat hetes

A DVTK-nál a bajnokságot megelőző közös felkészülés ezúttal is hat hetes lesz, és június 19-én kezdődik.

Két hazai edzőmeccs időpontja már megvan, június 28-án az NB III-as Putnok FC-t, július 22-én, bajnoki főpróbaként a ,,testvér csapatot”, az FC Kosicét, – a most véget ért másodosztályú szlovák küzdelemsorozatban a tavaszi 13 bajnoki meccsén veretlen maradt, a Diósgyőrhöz hasonlóan aranyérmet szerzett együttest – látják vendégül a piros-fehérek.

A két meccs között a tervek szerint külföldi edzőtáborba utazik a diósgyőri együttes, információink szerint az osztrák Alpokban készülnek majd, a német csapatok kedvenc felkészülési helyén, és a július elején ott tartózkodó együttesek közül kerülnek majd ki ellenfeleik. A DVTK vezetőedzője, Kuznyecov Szergej azt szeretné, ha táborozás során 3-4 edzőmeccset vívnának.

Az, hogy mikor és ki ellen kezdi az 57. élvonalbeli idényét a DVTK, még nem ismert, ugyanis a július 29-i rajt előtt a jövő hónap második felében készítik el a sorsolást a labdarúgó szövetségben. Az viszont biztos, hogy nyáron öt bajnoki fordulót is rendeznek az NB I-ben (a versenynaptár szerinti játéknapok: július 29., augusztus 5., 12., 19., 26.).

DVTK program

A DVTK labdarúgócsapatának tervezett programja a bajnoki rajtig

Június 15-16.: orvosi vizsgálatok és fizikai állapotfelmérés

Június 19.: a közös felkészülés kezdete Diósgyőrben

Június 28.: DVTK – Putnok FC (felkészülési mérkőzés)

Június 30.-július 13.: külföldi edzőtábor (3-4 felkészülési mérkőzéssel)

Július 22.: DVTK – FC Kosice (felkészülési mérkőzés)

Július 29.: NB I, 1. forduló