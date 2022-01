Az Erste Liga alapszakasza 31. fordulója keretében a Gyergyói Hoki Klub vendégeként lépett jégre a DVTK Jegesmedvék együttese.



Rosszul kezdtek



Már a kezdés előtt üdítőleg hatott, hogy mindkét alakulat teljes létszámban, egyaránt huszonkét játékossal vette fel a küzdelmet, és a Macik a napokban igazolt szlovák Hajnikot is benevezték. A kapu elé ezúttal Duscheket állította Tokaji Viktor.

Az otthoniak 7:33-nál Vincze P. révén, tisztán harmadik soros közreműködéssel szereztek előnyt (1–0), nem sokkal később pedig Silló megduplázta a Gyergyó fórját (2–0). 16:54-nél Kiss R. 2+2, Bíró pedig 2 perces kiállítást kapott, Seto azonban emberhátrányból szépített (2–1), és hozta vissza csapatát a meccsbe. Az első harmad utáni 14–11-es lőlap csak szerény hazai fölényről árulkodott.



Nagy fordulat



A középső szakaszban is nagy elánnal játszottak a csapatok, és a küzdőtéren lévők minden korongért harcoltak. Az óra 24:50-et mutatott, amikor páros kiállítás történt, Ferencz-Csibit és Setót ültették ki a játékvezetők, majd 120 másodperc múlva fogásért Parnham is erre a sorsra jutott. A 30. percben folytatódott az „ámokfutás”, ugyanis Imre P. gáncsolásért mehetett pihenni. Ezt a négy az öt elleni szituációt pedig a Jegesmacik légiósokból álló formációja használta ki a kanadai Parnham révén a 31. percben (2–2). A 38. percben fordult a kocka, Hajnik már a miskolciakat juttatta vezetéshez (2–3). Ezt a bizonyos fordulatot a 10– 22-es célzási arány is tükrözte.

A harmadik húsz percben Bodó révén egalizált a GYHK (45. perc: 3–3), és ekkor ismét „elkezdődött” az összecsapás. Az 58. percben Vincze P. emberelőnyből 4–3-ra alakított, majd a Jegesmacik kerültek emberfórba. Tokaji időt kért, Duschek kapust mezőnyjátékosra váltotta, Saari azonban üres kapus góllal feltette az i-re a pontot (5–3).



Ma Brassóban



A piros-fehérek szombaton 17 óra 30 perctől Brassóban küzdenek a pontokért.



Gyergyói Hoki Klub vs. DVTK Jegesmedvék 5–3 (2–1, 0–2, 3–0)



Gyergyószentmiklós, 650 néző. V.: Redai, Csomortani, Magyar.



Gyergyói Hoki Klub: Rinne (Demeter) – Haaranen (1), Kozma, Bodó 1, B. Orban (1), Tranca – Fejes, Saari 1, Császár, Sándor-Székely, Szigeti – Ferencz-Csibi, Imre P. (1), Sárpátki (1), Sylvestre (2), Vincze P. 2 – Péter Zs., Todor Cs., Bíró, Silló 1, Vincze G. (1). Vezetőedző: Szilassy Zoltán.



DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Doetzel, Wehrs (1), Parnham 1, Seto 1, Walker (1) – Kiss R., Szirányi (1), Elgestal, Galajda, Galanisz – Hadobás, Vojtkó, Miskolczi, Ritó, Szabad – Farkas O., Hajnik 1, Farkas M. (1), Mattyasovszky (1), Mihalik. Vezetőedző: Tokaji Viktor.



Kiállítások: 10, ill. 12 perc.



Szilassy Zoltán: – Először biztos győztesnek látszottunk, majd vesztésre álltunk, aztán a harmadik felvonásban hengereltünk. Jó meccs volt, dicséretet érdemelnek a csapatok.



Tokaji Viktor: – Nehezen indult a meccs, de ez betudható a hosszú útnak is. A második harmadban megtaláltuk a játékunkat, és átvettük a kezdeményezést. Játékban nem volt jobb az ellenfelünk, de a korongok nekik pattantak szerencsésen. Megyünk tovább, mert mindenképpen pontokkal akarunk hazatérni.



