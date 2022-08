Több közterületi felújítás is volt Tiszaújvárosban a nyár folyamán. A Lévay út 1-11. számú épület előtti területet már használatba vehették a lakók. Itt megújult a parkoló és új burkolatot kapott a kerékpárút és a járda is. Megoldották a csapadékvíz-elvezetést és az előírásoknak megfelelően zöldövezeteket is kialakítottak. Befejeződtek a munkálatok a Szent István úton is, ahol a merőleges parkolókat alakították át ferde állásúvá, megkönnyítve az autósok dolgát, illetve akadálymentesítették a mozgáskorlátozott parkolókat. A nyár folyamán a Perényi Péter úton a közvilágítás bővítése is megtörtént. Egy faoszlopot bontottak le, helyette két betonoszlopot építettek két lámpatesttel, ami a garázssor hátsó részét világítja meg. Elkészült a Tisza-parti városrészben a Verebély út előtti terület térkövezése is.