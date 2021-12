Az ösztöndíjat és a Földes Gimnázium Tehetségtámogató Alapítványát az intézmény egy öregdiákja hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa és motiválja a gimnázium tehetségeit. A kuratórium döntése alapján idén Csima Borbála 10. B, Dobronyi Benedek Márk 11. C, Fazekas István 11. B, Mártonffy Ábel 11. C, Molnár István Ádám 9. B, Polgár Sándor Bendegúz 11. C, Sipos Balázs 12. C, Varga Ildikó Kata 10. B részesültek Dr. Pirkó István ösztöndíjban.

Ebben az évben az új öregdiák támogatók segítségével hatról nyolc főre emelkedett a támogatottak köre.