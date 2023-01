A Társaság „Dobd le/fel a textilt! – közösségi upcycling program a textilek és bútorok újrahasználatáért” elnevezésű programsorozatát elismerő oklevelet Dr. Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár asszony adta át.

2022-ben is megrendezésre került a nemzetközi hulladékcsökkentést és megelőzést célzó kampány, melyen a hazai vállalkozások, civil szervezetek és intézmények által regisztrált programok száma a részt vevő 30 ország közül az 5. helyre emelte hazánkat. Európa legnagyobb környezetvédelmi témájú rendezvénye a tavalyi évben a textilhulladékokra fókuszált több mint 16 000 akció megvalósításával.

A MiReHu akciója a 2021. évi programjukhoz hasonlóan rendkívül sokszínű és sokféle elemet foglalt magába, ezúttal már nem csak a kicsiknek, hanem a nagyoknak is szerveztek hulladékgazdálkodási foglalkozásokat. Új programjuk összekapcsolja a textilek és a régi bútorok utóéletét, mellyel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy az újrahasználattal és a megelőzéssel elkerülhető a hulladékképződés, mindezt összekötve a közösségi alkotás élményével az upcycling jegyében.

Ennek érdekében a kampány során az országban egyedülálló módon az általuk üzemeltetett újrahasználati központhoz létrehoztak egy kárpitos javítóműhelyt, a MaKuckót. Ennek köszönhetően a megelőzést szolgáló tevékenységük kiegészült az upcycling népszerűsítésével. A javítás eredményeképp minden esetben teljesen egyedi termékek készülnek, új értéket teremtve.

Készül az új farmerhuzat a MaKuckóban

Programjuk egyediségét erősíti, hogy nem egy különálló akciósorozatot alkottak, hanem a meglévő szemléletformáló tevékenységükbe építették be az új elemeket. A MaKuckó mellett kialakították az alkotás terét is, a MakuSpace-t, ahol a látogatók a vállalat ehhez meghirdetett farmergyűjtő kampányából származó textilekből tolltartókat és ajándéktáskákat varrhatnak. A 2022. évi események részét képezte két, a reuse-t és az upcyclingot népszerűsítő kiállítás is, amelyek megmutatták, hogy a régi dolgoknak is van helyük az új között, és azt, hogyan adható a régi textileknek és bútoroknak egy kis kreativitással új élet, még egy esély. A kiállítások a MiReHu központjában és a Miskolci Egyetemen továbbra is megtekinthetők, valamint a textil témájú információs tábláik e-book formájában elérhetők a társaság honlapján.

Ladányi Roland ügyvezető és dr. Raisz Anikó államtitkár.

„A MiReHu csapata nagyon büszke, hogy szemléletformáló tevékenységünk másodszor is elismerésre került az Európai Hulladékcsökkentési Hét szervezői által. Társaságunk elkötelezett a szemléletformálás iránt, a tavalyi évben több, mint 1000 iskolás járt foglalkozásainkon, ahol a játékos órák alatt élmények formájában gazdagodhattak a környezettudatos és fenntartható gondolkodásmódhoz szükséges tudással.”- mondta Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az eseményről és a MiReHu egyedülálló szemléletformálási tevékenységéről bővebb információ elérhető a www.mirehu.hu oldalon.