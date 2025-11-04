november 4., kedd

Károly névnap

14°
+17
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Egy falat Itália a magyarok asztalán

Címkék#Erasmus+ program#Bokik#fenntarthatóság#Olaszország

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az olaszországi Marco Polo G.E.I.E. vesz részt abban az Erasmus+ programban, amelynek az a célja, hogy vállalatok, civil szervezetek és oktatási intézmények ismerjék meg az európai fenntarthatósági, jó gyakorlatokat. A projekt 18 hónapig tart. Az olaszországi tapasztalatokról szól riportunk.

PR cikk

Ha valaki arra kíváncsi, hogyan lehet fából aranyat csinálni, annak Sutrióba, az olasz Friuli-Venezia Giulia tartomány szívében található kis településre kell mennie. Igen, oda! 

Faművesek faluja 

A hatalmas hegy, a Zoncolan csábító, bár időnként embert próbáló ölelésébe, ahol az 1976-os nagy olasz földrengés is éreztette hatását. Azon a májusi, csütörtöki estén vészjóslón morogtak a hegyek Udine és Tarvisio térségében, a kis hegyi falvakban, városkákban jobbára régi épületek, kő- vagy téglaházak kártyavárként omlottak össze, s a környék lakossága a félelem éjszakáját élte át. Sutrióban emberéletben szerencsére nem esett kár, a környéken azonban mintegy ezren meghaltak a természeti katasztrófa következményeként, ezrek sérültek meg és tízezrek vesztették el otthonukat. Az önmagát folyamatosan megújító településre tehát újabb feladat várt. Ám még ebben a nehéz helyzetben is a hagyományaikat megtartva álmodták tovább az egykori faművesek faluját. Itt a látogató ugyanis lépten-nyomon faragott műalkotásokkal találkozik, s nemcsak a köztereken. A mindennapi életet is szimbolizáló művészi teremtmények ott vannak a kis utcákban, a kapualjakban és persze a házak udvarán is. A fa szeretete mindent túl él! A modern világban lehet más munkája az itt élőknek, de akit egyszer az alpesi erdők fáinak illata megcsapott, az örökre a rabja marad. A fafaragás élményét az itten gyermekek szinte az anyatejjel szívják magukba, s már azon sem lepődtük meg, hogy faországban még a disznóvágás is fából (is) van… Természetesen a fa Sutrioban fesztivált is érdemel, mégpedig minden szeptember első vasárnapján a „Magia del Legno” (A fa varázsa) várja az érdeklődőket, s távolra szakadtakat. Az ide érkező vendégek pedig egy sajátosan egyedi konstrukció, a Diffuso Borgo Soandri elve szerint működtetett „szállodalánc” szolgáltatásait vehetik igénybe. A mintegy 30 apartmant egy iroda működteti, s gondoskodik a reggeliről is, míg a többi étkezés a hangulatos helyi éttermekben történik. Az elhagyott házakat, istállókat felújítják, s így azok is rendszerbe állnak. Sőt, arra is van lehetőség, hogy a magánszemélyek 50 százalékos vissza nem térítendő támogatással felújíthatják apartmanjaikat, ám ezt akkor 10 évre csak az irodán keresztül adhatják ki. Számos rendezvény, esemény, a táj szépsége, a környezeti értékek megőrzéssel való fejlesztése, a sízés (két magyar síoktató is él a faluban) és a (hegyi) kerékpározás (a Giro d’Itália legkegyetlenebb terepe…) mind-mind a fenntartható, kreatív turizmus szép példája. És ez nem csupán a környezet védelméről, hanem a saját, helyi kultúra átadásáról, olyan megóvásáról is szól, ahol a vendég néhány napra (vagy tán mindörökre?) a helyi közösség egyenrangú szereplőjévé válik.

 

Szóval akár hogyan is nézzük, Sutrio, egy olyan olaszos varázslat, ahol a múlt, a jelen és a jövő a fenntarthatóság épületének teteje alá költözött. 

És még mindig Sutrio! 

A Malga Alta Carnia sajtkészítőhöz lefelé gyalogoltunk, ám kiderült: 1250 méteres tengerszint feletti magasságban található. A sajtországból aztán gyorsan az ízek mennyországába vezetett az utunk, hiszen a hatalmas, ám csodálatos gurigákban ott rejtőzött a hegyi legelők - minden mástól különböző – gyógynövényeinek, a magaslati tiszta levegőnek és a tengernek a sajátosan egyedi üzenete. Hamar kiderült számunkra: a helyi turizmusban az is fontos, hogy nem minden gyár, ami annak látszik! Ez bizony egy sajátosan egyedi élménybirodalom! És az is, ahogy Silvio bemutatja a tevékenységüket.

A testvér és unokatestvér között nincs különbség: mindig a vendég az első!

Azt eddig is tudtuk, hogy Vivaro zöldje a világ talán legszebbike, de hogy itt még a kukorica is kétembernyi magasra nő, ezzel csak most szembesültünk. Állítólag a Gelindo dei Magredi az a hely, ahol, a vidéki nyugalom és az innováció találkozik… Meg persze a világjáró kempingezők, akik hatalmas, árnyad adó szőlőtőkék alatt tudhatják biztonságban hűséges lakókocsijaikat, hogy aztán minden nap innen induljanak felfedezni a sajátos élményországot. Amit Gelindo dei Magrediként agroturisztikai központnak hirdetnek, az valójában egy megtestesült életfilozófia. Itt a természet az úr, a harmónia a társ, a fenntarthatóság pedig az emberi és családi kapcsolatok kovásza. A Trevisanutto család által alapított birtok mára 15 hektáros, önellátó gazdasággá nőtte ki magát. Van itt minden. A vendégház, az oktatófarm, a lovarda és a biokert egy olyan világba enged betekintést, ahol a „jó élet” nem szlogen, hanem mindennapi valóság. Gelindo, a család harmadik generációját képviseli, s nagy átéléssel beszél a mindennapjaikról. Belé ivódott, hiszen 11 éves kora óta ezt csinálja. Őrölte a kukoricalisztet, megtanulta a gyümölcslé készítését, az állatok tartásából is elvégezte a családi egyetemet. Itt semmi nem megy veszendő, a legvégén pedig a maradék visszakerül a teremtőjéhez. Lépésről lépésre kirajzolódott, hogy a birtok egy átgondolt, egymásra épülő rendszerben működik, amely a természet ritmusához igazodik, miközben a mai kor és a turizmus igényeit is szem előtt tartja, ahol szinte minden a gyermekek megragadásáról szól. Például azért tartanak vörös durok malacokat, mert ezt a színt a legifjabbak jobban kedvelik…

Lignano: példa a világnak!

 Lignano Sabbiadoro nemcsak egy tengerparti város, hanem egy igazi, tanuló-tanító közösség, amely a térséggel és a vállalkozókkal összefogva mutatja meg, hogyan vált a település akadálymentes, inkluzív és fenntartható turisztikai központtá, elnyerve a „LIGNANO ACCESSIBILE, INCLUSIVA E SOSTENIBILE” minősítést. Erről is beszélt szolid visszafogottsággal Laura Giorgi polgármester és Massimo Brini turisztikai tanácsos. Egy igazi "jó gyakorlatot" láttunk, ahol például az önkormányzat, a helyi intézmények és a turisztikai szereplők közösen döntenek az idegenforgalmi adó bevételeinek felhasználásáról is. Az „A mare il mare” projektben pedig több part menti településsel együtt fejlesztik a strandok és közterek akadálymentességét.

Grado, a Nap szigete

A lagúna maga a csoda, hiszen mindig más, és mindig egy különleges világba visz. A Maranói is. Grado így egy igazi olasz életérzés, a tenger, a történelem és gasztronómia csodálatosan egyedi egymásbakarolása, amely nem véletlen, hogy a magyarokat is csábítja. A Ristorante al Doge étteremben dr. Martignagoval, a Marco Polo G.E.I.E. elnökével és a városi önkormányzat képviselőivel is találkoztunk, ahol éppen a szekszárdi Kolping iskola diákjai töltötték több hetes gyakorlatukat. Gyorsan kiderült: Gradon bizony minden második vendég magyar. Ezért nem véletlen a fogadtatás sem: az üdvözlő pezsgőt itt bizony természetes egyszerűséggel, szablyával bontják: egy határozott mozdulat, s már repül is a dugó az üveg nyakával együtt...

Grado, amelyet „Velence” anyjának” is neveznek”, egy sajátosan átszövő érzület a hangulatos óvárosával, a tengerpartjával, a halászhajóival és rendkívül gazdag gasztronómiájával. Megtudhattuk azt is: nagyon sikeres a KA210 projekt, amelyet a Marco Polo G.E.I.E., a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt valósítanak meg, valamint a KA120 "Salus konyha" projekt is, amelynek keretében hat magyar, szekszárdi gyakornok tölti szakmai gyakorlatát Grado három éttermében. Szerencsénkre ők a gyakorlatban is megmutatták: mit tanultak az ottlétük során.

 

Aquileia: múlt, jelen és a grappa

Olaszhonban a történelem is minden nap dolgozik! Aquileia ókori római eredetű város, közel az Adriai-tengerhez, a Natissa folyó partján. Észak-Olaszország egyik legjelentősebb archeológiai lelőhelye. Fénykorában a Római Birodalom egyik legnagyobb városa és kikötője volt, aminek sorsát végül 452-ben Attila hun hadainak pusztítása pecsételt meg. A rendkívül gazdag fennmaradt római kori emlékek miatt észak Pompeii-nek nevezett város 1998-ban került a világörökségi listára. A grappa üzem persze nem ilyen régi, de a hagyományt és az innovációt sajátosan ötvözi: ma is működik az 1938-as szakaszos és az 1965-ös folyamatos lepárlóberendezés. A párlatok a helyi és környékbeli szőlőtörkölyből, valamint a gondosan válogatott gyógynövényekből készülnek, kizárólag kézműves technológiával. A lepárló működése és szemlélete is jól tükrözi Friuli örökségét: a tradíció tisztelete mellett nyitott az innovációra, miközben megőrzi a helyi alapanyagokból fakadó autentikus ízvilágot.

És mondhatnánk tovább…

Önök gondolkodtak már azon, hogy miért nincs két egyforma kő a hatalmas hegyeket kísérő folyók széles, kiszáradtnak tetsző medrében? Vagy például azon, hogy ezekben az emberléptékkel óriási folyamokban vajon miért olyan girbe-gurba a csordogáló ér? Nem? Ideje útra kelni…

A G.E.I.E. (Európai Gazdasági Érdekképviselet) célja az európai nemzetek közötti együttműködés előmozdítása.

A Marco Polo G.E.I.E. megalapítására azért került sor, hogy összehangolja és koordinálja a szakemberek, vállalatok, iskolák és egyesületek különféle tevékenységeit Olaszországban és külföldön a személyzet képzése és továbbképzése terén. A szervezet a tagjai által felhalmozott tudást, tapasztalatot és szervezeti struktúrát örökli, és a Csoport összes tevékenységét ezen tagok végzik. A Marco Polo G.E.I.E. célja nem a saját haszontermelés, hanem a tagok eredményeinek javítása, mivel tevékenységei kapcsolódnak tagjai gazdasági tevékenységeihez, de nem helyettesítik azokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu