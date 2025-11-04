Egy falat Itália a magyarok asztalán

Ha valaki arra kíváncsi, hogyan lehet fából aranyat csinálni, annak Sutrióba, az olasz Friuli-Venezia Giulia tartomány szívében található kis településre kell mennie. Igen, oda!

Faművesek faluja

A hatalmas hegy, a Zoncolan csábító, bár időnként embert próbáló ölelésébe, ahol az 1976-os nagy olasz földrengés is éreztette hatását. Azon a májusi, csütörtöki estén vészjóslón morogtak a hegyek Udine és Tarvisio térségében, a kis hegyi falvakban, városkákban jobbára régi épületek, kő- vagy téglaházak kártyavárként omlottak össze, s a környék lakossága a félelem éjszakáját élte át. Sutrióban emberéletben szerencsére nem esett kár, a környéken azonban mintegy ezren meghaltak a természeti katasztrófa következményeként, ezrek sérültek meg és tízezrek vesztették el otthonukat. Az önmagát folyamatosan megújító településre tehát újabb feladat várt. Ám még ebben a nehéz helyzetben is a hagyományaikat megtartva álmodták tovább az egykori faművesek faluját. Itt a látogató ugyanis lépten-nyomon faragott műalkotásokkal találkozik, s nemcsak a köztereken. A mindennapi életet is szimbolizáló művészi teremtmények ott vannak a kis utcákban, a kapualjakban és persze a házak udvarán is. A fa szeretete mindent túl él! A modern világban lehet más munkája az itt élőknek, de akit egyszer az alpesi erdők fáinak illata megcsapott, az örökre a rabja marad. A fafaragás élményét az itten gyermekek szinte az anyatejjel szívják magukba, s már azon sem lepődtük meg, hogy faországban még a disznóvágás is fából (is) van… Természetesen a fa Sutrioban fesztivált is érdemel, mégpedig minden szeptember első vasárnapján a „Magia del Legno” (A fa varázsa) várja az érdeklődőket, s távolra szakadtakat. Az ide érkező vendégek pedig egy sajátosan egyedi konstrukció, a Diffuso Borgo Soandri elve szerint működtetett „szállodalánc” szolgáltatásait vehetik igénybe. A mintegy 30 apartmant egy iroda működteti, s gondoskodik a reggeliről is, míg a többi étkezés a hangulatos helyi éttermekben történik. Az elhagyott házakat, istállókat felújítják, s így azok is rendszerbe állnak. Sőt, arra is van lehetőség, hogy a magánszemélyek 50 százalékos vissza nem térítendő támogatással felújíthatják apartmanjaikat, ám ezt akkor 10 évre csak az irodán keresztül adhatják ki. Számos rendezvény, esemény, a táj szépsége, a környezeti értékek megőrzéssel való fejlesztése, a sízés (két magyar síoktató is él a faluban) és a (hegyi) kerékpározás (a Giro d’Itália legkegyetlenebb terepe…) mind-mind a fenntartható, kreatív turizmus szép példája. És ez nem csupán a környezet védelméről, hanem a saját, helyi kultúra átadásáról, olyan megóvásáról is szól, ahol a vendég néhány napra (vagy tán mindörökre?) a helyi közösség egyenrangú szereplőjévé válik.