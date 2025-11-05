50 perce
A magyaroknak nem csak a pénz számít, amikor állást keresnek
Két hasonló állásajánlat között a magyar dolgozók háromnegyede a megbízhatóbbnak ítélt céget választja még akkor is, ha nem az kínálja a legjobb fizetést.
Bizonytalan helyzetben és nehézkes foglalkoztatási környezettel szembenézve a munkavállalók döntéseiben egyre fontosabb tényezővé válik a bizalom. A CVonline.hu friss, közel 1000 fős kutatása szerint a válaszadók 75%-ának a megbízhatóság döntő szempont még akkor is, ha az alternatíva magasabb fizetést kínál.
Nem véletlen, hogy a munkahelyi stabilitást a válaszadók közel háromnegyede tartja legalább „nagyon fontosnak”: meglepő módon a pénzbeli juttatásoknál fontosabbak az olyan tényezők, mint a légkör, a jó vezetők vagy a cég stabilitásáról elérhető információk.
Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?
A kutatás szerint egy megbízható munkahely átlátható, stabil, emberi és fejlődést kínál. A megbízhatóság érzete tehát nemcsak a múltbeli stabilitásból fakad, hanem abból is, hogy a munkáltató kiszámítható jövőképet tud adni. A karrierfejlődési lehetőséget a válaszadók 87%-a elvárja, és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség is egyre fontosabb bizalmi tényező. A többség tehát karrierben gondolkodna, nem csak egy átmeneti munkahelyben.
A megbízható munkahely fogalma is külön figyelmet kap: a válaszadók 79%-a szerint az jelenti a valódi biztonságot, ha az állás leellenőrizhető vagy ismert cégtől származik, pontos munkaköri leírással (67%) és átlátható bér- és juttatási információkkal (64%).
A CVonline.hu erre reagálva vezette be az ellenőrzött hirdetések rendszerét, ahol munkahelyet és álláslehetőséget is ellenőriznek, mielőtt az megjelenhet az oldalon.
Ma már nem elég, ha megvan a bizalom. Láthatóvá is kell válnia. A munkavállalók információra és átláthatóságra éheznek, és ezt ma már nem hagyhatjuk figyelmen kívül
– mondja Balla Zoltán, a CVonline.hu CEO-ja.
A megbízhatatlanság ára
A bizalom hiánya is ugyanilyen erősen hat: a válaszadók szerint a legnagyobb intő jelek a rossz online vélemények (65%), a hiányos vagy pontatlan információk (62%), illetve az eltitkolt bér (57%). Ezek a tényezők nemcsak a jelentkezési hajlandóságot csökkentik, hanem komoly reputációs és versenyhátrányt is okozhatnak a munkaerőpiacon.
A bizalom mint versenyelőny
A CVonline.hu kutatása szorosan egybecseng a 2025-ös HR- és gazdasági trendekkel is, ahol a bizalom már nem „érzelmi” tényező, hanem toborzási sikerességet meghatározó üzleti mutató. A stabilitás, transzparencia és dolgozói jólét nemcsak HR-ideálok, hanem versenyelőnyt jelentő gyakorlati feltételek, különösen azok számára, akik az elkötelezett és értékvezérelt munkavállalókat szeretnék megszólítani.
A megbízhatóság ma már nemcsak érték, hanem stratégiai eszköz is lett. Akik ezt felismerik, nemcsak jobb jelentkezőket vonzanak be, de hűségesebb csapatot is építenek a kutatás alapján.
A CVonline.hu-ról:
A CVonline.hu 1999 óta meghatározó szereplő a magyar álláspiacon. Állásportálként és toborzást támogató partnerként célja, hogy találkozási pontként szolgáljon az álláskeresők és a munkáltatók számára. Szolgáltatásai között szerepelnek az álláshirdetések, az önéletrajz-adatbázis, az employer branding megoldások, valamint a fejvadászat és toborzástámogatás. 2025-ben bevezette az ellenőrzött hirdetők rendszerét, amely biztosítja, hogy az oldalon csak hiteles, valós cégek jelenhessenek meg. A vállalat hisz abban, hogy a bizalom az első kattintással kezdődik.