Pénzügyi vonatkozású kérdés és panasz esetén díjmentesen segít a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI)

A Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint a pénzügyi szolgáltatók felügyeleti szerve kizárólag Budapesten rendelkezik ügyfélszolgálattal. Annak érdekében, hogy a vidéken élők számára is lehetőség nyíljon teljes körű ügyintézésre, az MNB országos tanácsadó irodahálózatot működtet Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI) néven. Az irodák üzemeltetését a hazai pénzügyi intézményektől és szolgáltatóktól független civil partnerek – egyesületek, nonprofit szervezetek – végzik, akiknek tanácsadói magasan képzett, pénzügyi témákban jártas, naprakész ismeretekkel rendelkező szakemberek. Felkészültségüket az MNB által szervezett oktatások és képzések biztosítják, tudásukról rendszeresen vizsgák keretében kell számot adniuk.

Milyen ügyekben lehet az irodahálózathoz fordulni?

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat célja, hogy bármilyen pénzügyi vonatkozású ügyben segítse a fogyasztókat, legyen szó döntést megelőző tájékozódásról, panaszos ügyek kezeléséről vagy a mindennapi életben hasznos tippekről, tudnivalókról.

A szakértők segítenek többek közt:

pénzügyi döntések előtt tájékozódni, az egyes szolgáltatók ajánlatait összehasonlítani, a különböző konstrukciók előnyeit és kockázatait megismerni;

szerződéskötés előtt a szükséges dokumentumokat értelmezni;

fizetési nehézségek, eladósodottság esetén az anyagi terhek csökkentését támogató lehetőségeket megtalálni;

panaszügyek esetén a megfelelő fórumhoz fordulni, a szükséges beadványokat kitölteni, elkészíteni és benyújtani.

Az irodahálózat szakértői díjmentesen állnak a fogyasztók rendelkezésére, a tanácsadás és az ügyintézés teljesen ingyenes.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat országos lefedettségű, valamennyi vármegyeszékhelyen elérhető egy-egy iroda. Ezen túlmenően, annak érdekében, hogy a fogyasztók minél egyszerűbben kapcsolatba léphessenek a hálózat munkatársaival, a szakértők rendszeresen tartanak kihelyezett tanácsadásokat is számos további vidéki helyszínen.

Amennyiben tehát pénzügyi vonatkozású kérdése vagy panasza van, forduljon bizalommal a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákhoz, amelyeknek elérhetőségeit megtalálja a www.penzugyifogyaszto.hu oldalon.

Elérhetőségek:

Cím: 3530 Miskolc Szemere Bertalan u. 2. I. em. 10. (a Szinva Terasz mellett, a „Szemere Palota” épületének emeletén)

Telefon: +36-30/487-3609 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto



Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00 // SZERDA: 10:00-16:00 // CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.