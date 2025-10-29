35 perce
Ön dönthet, ki kapja Borsod-Abaúj-Zemplénben a PRIMA Közönségdíjat! Íme a jelöltek
Kilenc kiválóság, egy közönségdíj – és az Ön szavazata dönthet arról, kié lesz a 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei PRIMA Közönségdíj.
A VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete idén is elismeri azokat, akik munkájukkal, tehetségükkel és közösségi szerepvállalásukkal öregbítik a vármegye hírnevét. A PRIMA Díj gálaestjét november 8-án rendezik meg a Miskolci Nemzeti Színházban.
A megye kiválóságainak ünnepe
A PRIMA Díj célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, az oktatás, a sport vagy éppen a közművelődés terén kiemelkedőt alkotnak. A vármegyei díj várományosai idén is kilenc kategóriában mutatkoznak be, közülük hárman részesülnek PRIMA Díjban, egy jelölt pedig Közönségdíjat kap az Önök döntése alapján.
Kiválók közt a legkiválóbb
A Közönségdíjasra november 4-ig lehet szavazni a www.voszborsod.hu oldalon, ahol részletes bemutatkozások is segítik a választást. A Közönségdíj nyertese 250 ezer forint jutalomban és az Égretörő Íjász bronzszoborban részesül.
A PRIMA Közönségdíj 2025. évi jelöltjei
- Magyar irodalom kategóriában: dr. Jacsó Pál író, költő
- Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában: Harsányi Attila színművész, rendező
- Magyar képző- és iparművészet kategóriában: Ózdi Képzőművészeti Egyesület
- Magyar sport kategóriában: Deboti Racing Team
- Magyar népművészet és közművelődés kategóriában: Ötvös Éva előadóművész, színművész
- Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában: Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus
- Magyar tudomány kategóriában: Herman Ottó Múzeum
- Magyar oktatás és köznevelés kategóriában: Fejér Zsolt tanár
- Magyar zeneművészet kategóriában: Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar
A jelölteket részletesen is bemutatjuk. Most újabb kiválóságok történetét ismerhetik meg, akik munkájukkal, hivatásukkal és alkotásaikkal hosszú évek óta formálják Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális és közösségi életét.
A Közönségdíj jelöltjei
Ötvös Éva – a lélek és a szó erejével
Családom majd ezer éves múltra tekint vissza a tüzes borokat termő, vulkanikus eredetű Tokaj-hegy lábánál, Tarcalon. Itt töltöttem gyermekéveimet, bár Miskolcon születtem 1951. január 10-én. Szüleim a biztos megélhetés reményében közgazdaságiba adtak, amit elvégeztem, az igazgatónő magyartanár lévén szívesen alkalmazott az iskola színpadán és rádiójában. Ekkor Miskolcon sok amatőr színpad működött, mindnek tagja lettem. 1973-ban egy balassagyarmati fesztiválon megkaptam a legjobb női alakítás díját.
A közönség szeretete arra ösztönzött, hogy több önálló irodalmi estet hozzak létre miskolci költők műveiből. Az Országos Filharmóniától előadóművészi működési engedélyt kaptam. 1975-ben a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerződtem, egy év múlva Illés István főrendező hívó szavára a Miskolci Nemzeti Színházhoz jöttem. Itt lettem színésznő.
Közben belekóstoltam a közművelődésbe, mert sok meghívást kaptam a Vasas Művelődési Központtól a két gyárba. Rendszeresen vittem irodalmi műsorokat, amiket a munkapadoknál, sokszor szurtos kézzel, de rendkívüli figyelemmel hallgattak a munkások.
A nyolcvanas években a szellemi szabadfoglalkozást választottam, így nemcsak a művészeti, hanem a közművelődési tevékenységet is, ebben ismertem fel az új kihívást. Rendhagyó irodalmi órákat tartottam a tananyaghoz kapcsolódva klasszikus költők műveiből szerte a megyében és a Felvidéken. Az én versmondásomon nőtt fel egy egész nemzedék.
A megyében a rendszerváltás után elsőként és egyedülálló módon hoztam létre a Premier Színházat, ami a Miskolci Nemzeti Színház prominens művészeiből állt: Ábrahám István, Komáromi Éva, Molnár Anna, M. Szilágyi Lajos, Péva Ibolya, Somló István, Szegedi Dezső, Varga Gyula, Várhegyi Márta, Vass László, karmesterünk Herédy Éva és Kalmár Péter, főrendezőnk Kulcsár Imre volt. Alapítványi alapokra épült, előadásainkkal, mint Dérynéék, jártuk a művelődési házakat a megyében és Felvidéken, amikor a színházak már nem játszottak tájelőadásokat.
A közönség állva tapsolt, a Felvidéken könnyek között énekelte velünk a Vándordiák Kossuth-nótáját, miközben a magyar zászló kibomlott.
Aktív fellépő művészetem mellett ökumenikus istentiszteletek keretében református, katolikus és héber Bibliák kiállításával hirdettem a megbékélést, legutóbb a szeptemberi Ars Sacra Fesztiválon.
Több közösség tagja lettem: Kazinczy Ferenc Társaság, Gömörország Regionális Kulturális Egyesület, Katolikus Karitász, Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány, Páli Szent Vince Társaság. 2024-ben munkásságomért Magyar Ezüst Érdemkeresztet kaptam.
Ózdi Képzőművészeti Egyesület – értékteremtés ecsettel
Alapító elnöke (1996-2014): Kőfalusi György
Jelenlegi elnöke: (2014-től): Turiné Orosz Margit
Elhívatottsággal visszük ecsetvégre szűkebb és tágabb környezetünk tárgyi, építészeti és természeti értékeit.
A jövőre 30. jubileumi évébe lépő egyesületünk 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy Ózd városban a legkülönbözőbb képzőművészeti ágakban tevékenykedő művészeket és amatőr alkotókat összefogja, értékteremtő és értékmegőrző alkotómunkájukat támogassa.
Kiemelt kezdeményezésünk a minden nyáron megrendezett Ózdi Örökségvédő Festőtábor. Kiváló mestereink voltak az évek során: Máger Ágnes, B.-A.-Z. Megye többszörösen kitüntetett alkotója, Kelemen Marcel festőművész tanár, a Balaton és vidéke művésze, Bárdos Péter és †Kustor Gyula festőművész/művésztanárok.
Tíz éven át festettük Ózd város örökségét, a gyárat, a kolóniákat, Kisamerikát, Nagyamerikát, a Marschalkó Béla építész által tervezett egyedi Velence-telepet a Sóhajok hídjával együtt.
Kilépve a városból „MAGYAR FALVAK ECSETVÉGEN” címmel vendégeskedünk más-más településeken. Eddig Bélapátfalva, Arló, Gömörszőlős, Borsodszentgyörgy, Égerszög Kissikátor, Mád, Putnok, Királd, Nekézseny, Hangony kerültek ecsetvégre, melyekből számtalan kiállítás született.
A vendéglátó és vendégszerető önkormányzatok örömmel biztosítják az alkotásra alkalmas helyiséget és vendéglátást.
Mi művészenként 1-1 alkotást (10-14 db) ajánlunk fel, melyek a vendéglátók részére saját Kisgaléria kialakításának alapját is képezhetik.
Táborzáráskor szabadtéri ART-PLACC kiállítást és az általuk választott helyi kulturális eseményhez kapcsolódó időszaki kiállítást is rendezünk, mely színesíti rendezvényeiket.
A tábori alkotásokat évente Ózd legimpozánsabb műemlék épületében, az „OLVASÓ”-ban, a város művelődési központjában is kiállítjuk, s katalógust készítünk.
Az évenként megújuló OLVASÓ – KÉPTÁR Folyosótárlat legtöbb alkotása szintén az egyesület tagságának munkáiból kerül ki.
A tagok egyénileg is alkotnak, többségük számtalan egyedi kiállítással is büszkélkedhet országhatáron kívül is.
B.-A.-Z. megye legjobb képzőművészei között többször is megmutattuk alkotásainkat, 2016-ban nívódíjat nyertünk.
A Mádon született alkotásokat Budapesten, az E-galériában is bemutathattuk.
2020-ban az Ózdi Művelődési Intézmények által alapított „Művelődésért” Kitüntető Díjat vehettük át kulturális aktivitás kategóriában.
Herman Ottó Múzeum – 125 év a tudás és kultúra szolgálatában
B.-A.-Z. Vármegyei PRIMA Díj 2025 laudáció
A miskolci Herman Ottó Múzeum 2024-ben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Történetét ez alkalomból egy gyönyörű reprezentatív kötetben foglalták össze. Az intézmény jogelődjét, a Borsod-Miskolczi Közművelődési és Muzeum-Egyesületet 1899-ben alapították Miskolc város és a vármegye polgárai, és nem utolsó sorban Soltész Nagy Kálmán polgármester fáradhatatlan és kultúratámogató erőfeszítéseinek eredményeképpen.
Az alapítást követően a múzeumi bizottság öt szakosztállyal kezdte meg működését (régészeti és történeti, földrajzi és néprajzi, állattani, természettudományi, képzőművészeti). Ma a legnagyobb gyűjtemény a régészeti, amelynek több mint 2700 megyei lelőhelyről gyűjtött anyagában kiemelkedőek az őskőkor első tárgyi emlékei, a népvándorláskor és a honfoglalás korának reprezentatív művészeti alkotásai . A múzeum ásványtára őrzi a Kárpát-medence legteljesebb hazai kőzet- és ásványkollekcióját. A képzőművészeti gyűjtemény a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedő művészének remekét tartalmazza, s ezek segítségével bemutatható nemzeti festészetünk elmúlt 250 éve. A kortárs képzőművészeti kollekció országos és határon túli remekművei között az egyik legfontosabb rész a sokszorosított grafikai anyag. A történeti gyűjtemény gazdag ipartörténeti emlékanyagot tartalmaz, s ehhez közel félmilliós lapterjedelmű adattár csatlakozik a 14. századtól napjainkig terjedő írásos emlékekkel. A néprajzi gyűjtemény nemzetközileg is számon tartott része a matyóság és a palóc népcsoport népművészeti anyaga. Az egyik legnagyobb vidéki numizmatikai-falerisztikai gyűjtemény mellett külön is meg kell említeni a hatalmas fotó és negatív gyűjteményt, amely nélkülözhetetlen kincsesbánya a múlt kutatóinak.
A Herman Ottó Múzeum az utóbbi időben kiállításaival, rendezvényeivel és elnyert díjaival kivívta a nagyközönség és a szakma figyelmét, és a tudományos munkában is kiemelkedő teljesítményeket tudhat magáénak. A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás mellett látványos részt vállal a megye vár- és kolostorkutatásaiban és a műemlékromok konzerválásának előkészítésében. A Német Várszövetségben intézményünk munkatársa képviseli Magyarországot. A barlangkutatás terén, mint az őskőkorkutatás bölcsőjének, Miskolcnak a múzeuma, ugyancsak folyamatos és aktív a jelenlétünk. A Régészeti Látványraktár már több mint egy éve a múzeum egyik tudományos és ismeretterjesztő „kincses doboza”. A mai Magyarország új ásványfelfedezéseiben a legkiemelkedőbb tudományos munkát a miskolci múzeum jegyzi, a munkatársak publikációi joggal vannak a nemzetközi érdeklődés középpontjában. A történeti gyűjtemény kollektívájának kimagasló teljesítménye a miskolci pénzintézetek, az északkelet-magyarországi kézműves ipartörténet vagy akár Miskolc déli, délkeleti városrészei történetének feldolgozása. A néprajzi tár a szentistváni matyó hímzés, a bodrogközi szőttes publikálásával, a Bodrogközi paraszti élet évtizedes folyamatos kutatásával, de a népi iparművészet támogatásával is megkerülhetetlen és hiteles tudományos szereplője a megye életének.
A képzőművészeti gyűjteményhez kapcsolható tudományos ékkövek például a miskolci művésztelepről készült látványos kötet, az Új Képtár állandó kiállításai ugyanúgy, mint a Miskolci Galéria grafikatörténeti és kortárs képzőművészekről szóló sorozatai vagy akár a Szalay Látraktár. A Színháztörténeti Múzeum megkerülhetetlen friss teljesítménye a színháztörténeti adatbázis,
amelyben akár olyan szerelmek pillanatai is kutathatók, mint amilyen Herman Ottó és Jászai Mari vagy Latintovits Zoltán és Ruttkai Éva között bimbózott egykor.
Szavazzon november 4-ig!
Ezzel bemutattuk mind a kilenc jelöltet, akik közül az egyik elnyeri a 2025-ös PRIMA Közönségdíjat. Hogy ki lesz a győztes, az az Ön szavazatán is múlik.
Szavazni a www.voszborsod.hu oldalon lehet.