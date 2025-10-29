Ön dönthet, ki kapja Borsod-Abaúj-Zemplénben a PRIMA Közönségdíjat! Íme a jelöltek

A VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete idén is elismeri azokat, akik munkájukkal, tehetségükkel és közösségi szerepvállalásukkal öregbítik a vármegye hírnevét. A PRIMA Díj gálaestjét november 8-án rendezik meg a Miskolci Nemzeti Színházban.

A megye kiválóságainak ünnepe

A PRIMA Díj célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, az oktatás, a sport vagy éppen a közművelődés terén kiemelkedőt alkotnak. A vármegyei díj várományosai idén is kilenc kategóriában mutatkoznak be, közülük hárman részesülnek PRIMA Díjban, egy jelölt pedig Közönségdíjat kap az Önök döntése alapján.

Kiválók közt a legkiválóbb

A Közönségdíjasra november 4-ig lehet szavazni a www.voszborsod.hu oldalon, ahol részletes bemutatkozások is segítik a választást. A Közönségdíj nyertese 250 ezer forint jutalomban és az Égretörő Íjász bronzszoborban részesül.

A PRIMA Közönségdíj 2025. évi jelöltjei

Magyar irodalom kategóriában: dr. Jacsó Pál író, költő

Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában: Harsányi Attila színművész, rendező

Magyar képző- és iparművészet kategóriában: Ózdi Képzőművészeti Egyesület

Magyar sport kategóriában: Deboti Racing Team

Magyar népművészet és közművelődés kategóriában: Ötvös Éva előadóművész, színművész

Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában: Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus

Magyar tudomány kategóriában: Herman Ottó Múzeum

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában: Fejér Zsolt tanár

Magyar zeneművészet kategóriában: Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar

A jelölteket részletesen is bemutatjuk. Most újabb kiválóságok történetét ismerhetik meg, akik munkájukkal, hivatásukkal és alkotásaikkal hosszú évek óta formálják Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális és közösségi életét.

A Közönségdíj jelöltjei

Ötvös Éva – a lélek és a szó erejével

Családom majd ezer éves múltra tekint vissza a tüzes borokat termő, vulkanikus eredetű Tokaj-hegy lábánál, Tarcalon. Itt töltöttem gyermekéveimet, bár Miskolcon születtem 1951. január 10-én. Szüleim a biztos megélhetés reményében közgazdaságiba adtak, amit elvégeztem, az igazgatónő magyartanár lévén szívesen alkalmazott az iskola színpadán és rádiójában. Ekkor Miskolcon sok amatőr színpad működött, mindnek tagja lettem. 1973-ban egy balassagyarmati fesztiválon megkaptam a legjobb női alakítás díját.