1 órája
Ön dönthet, ki kapja Borsod-Abaúj-Zemplénben a PRIMA Közönségdíjat! Íme a jelöltek
Kilenc kiválóság, egy közönségdíj, és az Ön szavazata dönthet arról, kié lesz a 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei PRIMA Közönségdíj.
A VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete idén is elismeri azokat, akik munkájukkal, tehetségükkel és közösségi szerepvállalásukkal öregbítik a vármegye hírnevét. A PRIMA Díj gálaestjét november 8-án rendezik meg a Miskolci Nemzeti Színházban.
A megye kiválóságainak ünnepe
A PRIMA Díj célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, az oktatás, a sport vagy éppen a közművelődés terén kiemelkedőt alkotnak. A vármegyei díj várományosai idén is kilenc kategóriában mutatkoznak be, közülük hárman részesülnek PRIMA Díjban, egy jelölt pedig Közönségdíjat kap az Önök döntése alapján.
Kiválók közt a legkiválóbb
A Közönségdíjasra november 4-ig lehet szavazni a www.voszborsod.hu oldalon, ahol részletes bemutatkozások is segítik a választást. A Közönségdíj nyertese 250 ezer forint jutalomban és az Égretörő Íjász bronzszoborban részesül.
A PRIMA Közönségdíj 2025. évi jelöltjei
- Magyar irodalom kategóriában: dr. Jacsó Pál író, költő
- Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában: Harsányi Attila színművész, rendező
- Magyar képző- és iparművészet kategóriában: Ózdi Képzőművészeti Egyesület
- Magyar sport kategóriában: Deboti Racing Team
- Magyar népművészet és közművelődés kategóriában: Ötvös Éva előadóművész, színművész
- Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában: Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus
- Magyar tudomány kategóriában: Herman Ottó Múzeum
- Magyar oktatás és köznevelés kategóriában: Fejér Zsolt tanár
- Magyar zeneművészet kategóriában: Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar
A jelölteket részletesen is bemutatjuk. Most három újabb kiválóság történetét ismerhetik meg, a következő napokban pedig a fennmaradó három kategória Közönségdíjas várományosait mutatjuk be.
A Közönségdíj jelöltjei
Harsányi Attila – a színpadon otthon
Anyakönyvi kivonatom szerint: 1973. május 38.-án születtem.
35 éve próbatermekben és fejgépek társaságában élek. Tíz különböző színházban játszottam! Legalább száz szereppel kínlódtam ezalatt a három évtized alatt. Volt, ami letepert, volt, ami felemelt, volt, ami szembeköpött és volt, ami megmosdatott.
Hogy kerültem erre a pályára? Nem tudom. Mama szerint: mindig is ez akartál lenni, kisfiam. Talán. Értem, érzem és a húsomba vág minden egyes emberi élet a nap huszonnégy órájában. Ezért nem tudok ítélkezni, uszítani és gyűlölködni.
Miskolcon pottyantam a világra és itt tettem meg első lépéseimet. Azóta bolyongok, városok és országok között, de főleg a fejemben. Ezer szállal kötődöm Miskolchoz és Aradhoz. Gyötrődő és akaratos természet vagyok.
Még a maximalizmust is túlzásba viszem, erre a vérnyomásom ingadozása a bizonyíték. Sok mindenen keresztülmentem, és szinte minden keresztülment rajtam.
Nem fáradtam el, és lassan összeérnek bennem a görbe vonalak. Mert: az ember vagy épít magának valamit amiben kedve telik, vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek!!!!! 53 éves leszek?
Mikita Gábor – a színház múltjának és jelenének krónikása
színháztörténész-muzeológus
Miskolcon születtem 1965-ben. Édesapám a vasgyárban nevelkedett, onnan járt a kereskedelmi szakközépiskolába tanulni, a Szent Anna-templomba ministrálni,. Édesanyám bükkszentkereszti lányként vagy fenyőcsemetéket ültetett vagy színielőadást szervezett. A város és a régió szeretete magától értetődő - ahogy felségem és lányom számára is az.
18 éves koromig a belváros szívében, a Horváth Lajos utcában éltem, ahol valamikor a Hollyvoodig eljutó Lengyel Menyhért koptatta diákként az utcakövet, azon a telken nőhettem fel, ahol Kazinczy Ferenc apósa, a miskolci szabadkőművesség egyik központja, gróf Török Lajos családi birtoka, háza állt. A hely szellem hatott rám: a színház, irodalom, képzőművészet hármasa töltötte-tölti ki életem.
A lokálpatriotizmusra nevelő Palóczy utcai általános iskola után a Földes Gimnáziumban tanultam, ahol Tóth Bertalan tanár úrtól kaptam életre szóló útmutatást. Az egri tanárképző főiskolán végeztem magyar-történelem szakon, azt követően 1990-ben színikritikusi oklevelet szereztem, később a miskolci egyetemen végeztem történelem – muzeológia szakon.
1990 óta rendszeres publikálok országos színházi szakmai lapokban, valamint miskolci folyóiratokban, kiadványokban. Színházkritikusa voltam az Észak-Magyarország című napilapnak, az Új Holnap című folyóiratnak. Művészeti szerkesztője vagyok a Spanyolnátha Művészeti folyóiratnak.
Két évtizednyi tanítás és színházkritikusi tevékenység után lettem a miskolci színészmúzeum színháztörténész-muzeológusa, szakmai vezetője: a múzeum teljes körű szakmai tevékenységét végzem. A jelenleg Thália-ház elnevezéssel működő intézmény szakmai rangját többek között a moszkvai Bahrusin Színházi Múzeummal való folyamatos együttműködés, a közönséggel való kapcsolatot pedig a 2015-ben elnyert ,,Miskolc legnépszerűbb kiállítóhelye” díj jelzi. A múzeumban minden korosztályt megszólító színházi megközelítések feldolgozására alkalmas közeget biztosítunk: a színészmúzeumban fő feladatomnak tekintem a generációkon átívelő közösségépítést, a lokális értékek bemutatását és tudatosítását, a helyi identitás erősítését, valamint a múzeumpedagógiai tevékenységet és a tehetséggondozást: ezek alapvetően határozták meg az intézmény sikerét és népszerűségét.
2009-2010-ben kurátorként teljesen új koncepció szerint újítottam fel a múzeum állandó kiállítását. Az elmúlt két évtizedben l több mint 50 tárlat kurátori feladatait láttam el. Közreműködésemmel indult útjára a Thália-házban 2011-ben a Teátrum Pincehely Galéria, majd állandó együttműködést indítottunk a Spanyolnátha művészeti folyóirattal, aminek eredményeképpen számos esemény és nemzetközi kiállítás megvalósításában vehettem részt, többek között a Miskolci Operafesztiválhoz is rendszeresen kapcsolódva.
Koordinálom és vezetem a múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásait, 2011-ben elvégeztem a MOKK „ Fogyatékosok a múzeumban” továbbképzését. Több éven át volt belső koordinátora a Miskolci Múzeumpedagógiai Műhely által szervezett múzeumpedagógiai pályázatoknak, foglakozásoknak. Szerkesztője, szerzője vagyok a színészmúzeum kiadványainak és több
múzeumi filmes forgatókönyv is fűződik a nevemhez. A teljesség igénye nélkül említhetem a Színpad-Kép című szcenikai sorozatot, a Legendák, anekdoták, emlékek a miskolci színjátszás történetéből című jubileumi albumot, valamint a Néző-Játék, Papírkulisszák, Színházi mesék, Páholynyitogató című köteteket.
2012-ben ötletgazdája, szervezője, lebonyolítója voltam a magyarországi színházi gyűjtemények, kiállítóhelyek konferencia-sorozatának.
Részt veszek a város illetve a Miskolci Nemzeti Színház színházi hagyományokat ápoló programjainak szervezésében.
A miskolci Versbarátok Körében irodalmi műsorok közreműködőjeként, zarándoklatok szervezőjeként, művészeti táborok mentoraként veszek részt.
Egyik szervezője, előadója vagyok a miskolci Ars Sacra fesztiválnak.
Mentorként alapítója voltam a Sprint Tanodának, valamint az Intro Tehetséggondozó és Múzeumpedagógiai Programnak.
2023-ben feleségemmel, Dobos Klára újságíróval és színésznő lányommal, Mikita Dorka Júliával, a Miskolci Nemzeti Színház tagjával meghirdettük a Genesius Ünnep elnevezésű színházi programot, mely a színház védőszentjének, Szent Genesiusnak a kultuszát meghonosítva kíván új közösségi fórumot teremteni.
A Herman Ottó Múzeumtól 2022-ben Herman Ottó-plakettet, Miskolc városától 2009-ben Nívódíjat, 2025-ben pedig a Szemere Bertalan közéleti díjat vehettem át.
Életem egyik legnagyobb ajándékának tekintem, hogy a családommal együtt szolgálhatjuk Miskolc és a régió kulturális életét.
dr. Jacsó Pál – az irodalom szolgálatában
1964-ben születtem Miskolcon, gazdálkodó-kereskedő családban. A Földes Ferenc Gimnáziumban érettségiztem 1982-ben, majd az évben felvételt nyertem az NME jogi karára. Miután apámat tizenhárom éves koromban elvesztettük, az érettségiig egyedül vittem tovább kis családi gazdaságunkat. Paraszti gyökereimtől a munkabírást és a precizitást, míg kereskedő rokonaimtól a fineszt örököltem.
1991-ben szereztem jogi diplomát, majd 1993-tól a szükséges joggyakorlatot az akkori APEH-nál töltöttem, a szakvizsgát azonban már az évfolyamtársaimmal alapított ügyvédi iroda tagjaként tettem le. Munkáink java részét az éledő, majd egyre szövevényesebbé váló gazdasági jog területén találtuk meg. 1999-től viszont már egyéni ügyvédként tevékenykedem: bő évtizedig szerte az országban közműberuházások mellett, majd a budapesti agglomerációban ingatlanfejlesztésen dolgoztam, mely projektek sikere érdekében igyekeztem az ügyfelekkel jó ismerősi, sokakkal baráti viszonyt kialakítani. Mottóm: az ügyvédi hivatás nemcsak problémamegoldásból, hanem még inkább a problémák vagy legalább az értelmetlen és parttalan viták megelőzéséből áll.
A családalapítással sajnos nem volt szerencsém, esetemben a „gyermekáldást” két meg nem született magzat jelentette… A 2000-es évek közepétől kezdtem hobbiként lovakkal foglalkozni, és cca. másfél hektáron a szőlőművelésbe, a borászkodásba is belekóstoltam. A kétkezi munka manapság sem áll távol tőlem.
Írni, tíz-tizenkét éve kezdtem, míg az Éltető Lélek Irodalmi Körrel országszerte tartott fellépéseink alkalmával, a közönséggel saját írásaimat is megismertethettem, de belekóstoltam a slam poetry világába is, így fiatalabb barátaimmal megalakítottuk a Sl@mbeszél Produkciós Iroda formációt. Alkotómunkám mellet, önálló előadóként is aktív szerepet vállalok. Irodalomszervezői sikeremként könyvelem el, hogy az idei miskolci költészet napi rendezvények új színfoltja volt, az MVK Zrt.-vel közösen megvalósított „Versvillamos”, amit jövőre új programokkal szeretnénk színesebbé tenni.
Időközben már az Irodalmi Jelenben, a Somogy folyóiratban, a Versmondóban, a Spanyolnátha folyóiratban, a Miskolci Keresztény Szemlében, valamint az Ősi Gyökér Kulturális Folyóiratban és az Avasi Értéktárban is jelentek meg verseim és novelláim. Két díjnyertes versem a komáromi Duna-parton lévő Trianoni Irodalmi Sétányon kőbe vésett versek között is olvasható. Idáig megjelent köteteim: Nem múlnak a gyermekévek (2017), Hatvan é(r)v Miskolc (2024), melyet Fecske Csaba, József Attila-díjas költő – a kötet egyik szerkesztője – ekként méltatott: „A várost megjelenítő írásai bensőségesek, nosztalgiázók. Mintha egy jóillatú, madárcsicsergéses ligetben járna az ember: ráismer fáira, madaraira, s az otthonosság érzése tölti el. A Hatvan é(r)v Miskolc maga a mindig derűs Jacsó, akiből árad a harmónia.” Írói-emberi ars poétikámat talán az alábbi versemmel tudnám legjobban összefoglalni:
Az én celebem
Nem itt születtem, a grundon hagytak,
nem vagyok erős, ne képzelj nagynak.
Nem vagyok se hős, büszke és bátor,
de ködben is látom erdőt a fától.
Zsebemben kódolt mondatok laknak,
megfejtem egyszer, talán, ha hagynak.
Üzentem haza, tegnap meg újra,
de STOP táblát raktak ki a Tejútra.
Barátom is van – egy fél – úgy látom,
sohasem jártam operabálon.
Remélem egyszer – hétfőn vagy kedden –
megiszunk egy sört legalább ketten.
Mielőtt szólnál: lehet, hogy görbe.
Van kéznél szemed? Nézz a tükörbe!
Nem gyűrök ráncot a homlokodra,
nem lépek eléd se utánad sorba.
Nem vagyok elit: se kalap se ernyő.
Az én celebem: a NEMECSEK ERNŐ!
Szavazzon november 4-ig!
A következő napokban bemutatjuk a fennmaradó három jelöltet is, hogy teljes képet kapjanak arról, kik viszik tovább a vármegye szellemi, kulturális és közösségi örökségét. Hogy ki kapja a 2025-ös PRIMA Közönségdíjat, az az Ön szavazatán is múlik!
Szavazni a www.voszborsod.hu oldalon lehet.