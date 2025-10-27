44 perce
Ön dönthet, ki kapja Borsod-Abaúj-Zemplénben a PRIMA Közönségdíjat! Íme a jelöltek
Kilenc kiválóság, egy közönségdíj, és az Ön szavazata dönthet arról, kié lesz a 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei PRIMA Közönségdíj. A VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete idén is elismeri azokat, akik munkájukkal, tehetségükkel és közösségi szerepvállalásukkal öregbítik a vármegye hírnevét. A PRIMA Díj gálaestjét november 8-án rendezik meg a Miskolci Nemzeti Színházban.
A PRIMA Díj célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, az oktatás, a sport vagy éppen a közművelődés terén kiemelkedőt alkotnak. A vármegyei díj várományosai idén is kilenc kategóriában mutatkoznak be, közülük hárman részesülnek PRIMA Díjban, egy jelölt pedig Közönségdíjat kap az Önök döntése alapján.
Kiválók közt a legkiválóbb
A Közönségdíjasra november 4-ig lehet szavazni a www.voszborsod.hu oldalon, ahol részletes bemutatkozások is segítik a választást. A Közönségdíj nyertese 250 ezer forint jutalomban és az Égretörő Íjász bronzszoborban részesül.
A PRIMA Közönségdíj 2025. évi jelöltjei
- Magyar irodalom kategóriában: dr. Jacsó Pál író, költő
- Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában: Harsányi Attila színművész, rendező
- Magyar képző- és iparművészet kategóriában: Ózdi Képzőművészeti Egyesület
- Magyar sport kategóriában: Deboti Racing Team
- Magyar népművészet és közművelődés kategóriában: Ötvös Éva előadóművész, színművész
- Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában: Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus
- Magyar tudomány kategóriában: Herman Ottó Múzeum
- Magyar oktatás és köznevelés kategóriában: Fejér Zsolt tanár
- Magyar zeneművészet kategóriában: Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar
A jelölteket részletesen is bemutatjuk. Most három kiválóság történetét ismerhetik meg, a következő napokban pedig további hat kategória Közönségdíjas jelöltjeit mutatjuk be.
Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar
Immár egy évszázada, 1926-ban alakult meg a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár Önképzőköre, mely nem sokkal létrejöttét követően, megalakította fúvószenekarát.
A zenekar első virágkorát az 1930-as években, Jóság Emil irányítása alatt élte, amikor Sátoraljaújhelyen kulturális életének aktív résztvevőjévé vált.
A II. világháború megpróbáltatásainak következtében jelentősen csökkent a zenészek száma, és 1946-ban a város másik két fúvószenekarával egyesült, Rózsaligeti László vezetésével.
Az 1950-es év években ismét csökkent az amatőr együttes tagjainak száma, de a városi Zeneiskola 1958-as beindulása ismét hozzájárult a létszám és a művészeti színvonal emelkedéséhez. Az együttes irányítását 1967-ben Újj Viktor Géza vette át, aki több komolyzenei darabot, operarészleteket integrált a repertoárba. A fúvószenekar ezen időszakában, „bronz” majd „ezüst lant” fokozatokat ért el a minősítő versenyeken.
A karmesteri pálca 1972-től több mint négy évtizedre Szatmári György kezébe került, kinek irányításával az amatőr zenekar kétszer elnyerte az „ ARANY LANT” fokozatot az országos minősítő koncerteken. Számos térzenét, díszhangversenyt adtak az ország több városában, és tíz európai országban: Finnországtól – Görögországig turnézott az együttes.
1994-től, 27 éven át, minden évben megrendezték az „ikonikussá” vált, teltházas jótékonysági, Újévi koncertet a sátoraljaújhelyi Latabár színházban.
A zenekarban „nevelkedett” fiatalok közül, sokan a zenei pályát választották, hangszereik tanáraivá, művészeivé váltak.
A Fúvószenekar és tagjait 2001-ben Sátoraljaújhely Város Önkormányzata,, PRO URBE” díjban részesítette. Az együttes 2017 óta a Sátoraljaújhelyi Értéktár, valamint a B-A-Z Vármegyei Értéktár kulturális örökségének része.
2020-tól a zenekar művészeti vezetője: Krizsai Krisztina, karmestere: Jakkel Mihály.
Az elmúlt években az amatőr együttes térzenékkel, koncertekkel szórakoztatja a „Nagyközönséget”, és minden évben „ Advent Zemplénben” címmel nagysikerű ünnepi koncertet ad.
A fúvószenekar a 100 éves fennállása méltó megünneplésére „ Jubileumi Emlékprogramot” indított, mely idén nyáron miskolci és sátoraljaújhelyi térzenével kezdődött, és egy éven át további rendezvényekkel folytatódik.
Az amatőr fúvószenekar működését a „Dohánygyár” mindenkori tulajdonosa – jelenleg a Continentál Dohányipari Zrt. – az általunk létrehozott Alapítványon keresztül támogatja.
Deboti Racing Team – dr. Bödör Gergely
A Deboti Racing Team katamarán csapat alapítása 2024. januárjára datálódik, bázisa Miskolc és Nyékládháza, a Deboti VSE nyomdokain tudott létrejönni.
A Deboti Racing alapítója, egyben vezetője Dr. Bödör Gergely, aki 1976-ban született Miskolcon, iskoláit is itt végezte, 1982-óta versenyzik. Szülei, felesége, gyermekei is szorosan kötődnek a vitorlás sportághoz, ők maguk alapítói is a Deboti VSE szervezetének, ahol felnőttek és gyerekek versenyeztetése, vitorlás képzés, gyermekek oktatása történik a régióban.
Bödör Gergely nevelő egyesülete a Mályi tavi Justitia VSE, innen szerezte meg első válogatott kerettagságát is. Ezt követően is több korosztályban volt válogatott kerettag, többszörös magyar bajnok, 470 Masters világbajnoki 2. helyezett, kalóz Európa bajnoki 7. helyezett. A Deboti VSE -n keresztül a helyben rendezett országos versenyek szakmai segítője, szervezője a csapat másik két tagjával Csótai Borbálával és Dr. Hajdú Lászlóval együtt.
A katamarán csapat alapításának egyik kiemelt célja volt a miskolci, borsodi vitorlás életre irányítani az ország és a régió figyelmét a sport régiós továbbfejlesztése érdekében.
A Deboti Racing katamarán csapat 9 fős formáció, erős miskolci, illetve borsodi kötődéssel.
A Deboti Racing tagjai a csapat szervezési, működtetési feladatait is közösen látják el, így a csapatmunka a szárazföldön és a vízen egyaránt jelen van.
A csapat tagjai:
dr. Bödör Gergely, Baksa Csaba, Czmarkó Gergő, Csótai Borbála, dr. Hajdú László, Kasza -Csótai Botond, Korbély Krisztián, Nagy Tamás, Urbán Benedek.
Hajójuk egy Decision 35-ös katamarán. A hajó azon kevés high tech katamarán közé tartozik az országban, amivel lehetséges a Kékszalag verseny több száz indulója közül a mezőny elitjébe kerülni.
A hajó megvitorlázása nemcsak fizikálisan, de technikailag is nagy kihívást jelent. A hajó extrém sebessége és borulékonysága, közel hibátlan csapat teljesítményt igényel a hosszútávú, akár 12 órát meghaladó versenyeken is, nappal és éjszaka, jó és rossz látási körülmények között egyaránt.
2024. évben - 4 edzés napot követően - 13. helyen végezett a Deboti Racing a Kékszalagon.
Az idei 2025-ös évben sikerült az előző évben bérelt hajót megvásárolni és ezzel új lehetőségek nyíltak a csapat számára. A folyamatos téli edzőtermi és állóképességi felkészülést követően már áprilisban elkezdődhetett a vízi munka. A Kékszalag napjáig szinte minden hétvégéjét és számos hétköznapot is vízen töltötte a csapat, valamennyi kékszalag induló között az egyik legtöbb edzésmunkát elvégezve.
A borsodi csapattagok edzésre eljutása és hazautazása nettó 5 teljes napot azaz kb. 120 órát és 12.000 km-t vett igénybe a Kékszalagig csapattagokként.
Az idei Kékszalag az elmúlt 70 év legerősebb szelét produkálta, a viharos körülmények között teljesített versenyen a Team abszolút 4. helyen ért célba, amivel a Kékszalagok történetének legsikeresebb kelet magyarországi, egyben borsodi eredményét érték el, elnyerve ezzel a hazai vitorlás szakma elismerését is.
Fejér Zsolt – a nevelés és tudás elkötelezettje
Fejér Zsolt György vagyok, Egerben 1960. március 18-án születtem, egy értelmiségi családba. Általános iskoláimat Mezőkövesden és Szerencsen végeztem. Gimnáziumi tanulmányaimat Miskolcon, a Herman Ottó Gimnáziumban,1978-ban fejeztem be. Diplomáimat, szakképesítéseimet Nyíregyházán, Debrecenben, Budapesten és Miskolcon szereztem. Feleségem óvodapedagógus, két felnőtt fiúgyermekünk villamos-, közlekedés mérnök, műszaki informatikus.
1975-től élek Miskolcon. Családom, munkahelyem, barátaim, életem jelentős részének emlékei ehhez a városhoz kötnek. Kamasz koromban, amikor a kisvárosból a nagyvárosba költöztem nagy hatást gyakorolt rám az a számtalan lehetőség: kulturális-, művészeti-, sportéleti kínálat, amit ez a város elém tárt. Mindenben részt akartam venni, mindenben részt is vettem. Tanulmányaim mellett sportoltam, az amatőr művészeti mozgalomban (színjátszás, zene, tánc) vettem részt, állandó látogatója voltam a sport-, a kulturális-, művészeti intézmények rendezvényeinek. Életemet meghatározó élmények születtek, életre szóló ismerettségek kötődtek.
Pályám elején, művészeti-, zenei- szórakoztató rendezvények szervezése, különösen az amatőr művészeti mozgalom (akkoriban így hívták, a fiatalok iskolarendszeren-, intézményesítésen kívüli próbálkozásait) vált munkámmá. Szerveztem fellépéseket, támogatókat, „hivatalosítottam” a fiatalok próbálkozásait. Sokukkal később a professzionális művészeti életben is együtt dolgozhattam. Arnóti Művelődési Házat és Könyvtárt vezettem, a miskolci művelődési központ munkatársa voltam, a KISZ bizottság bízott meg az ifjúsági rendezvények szervezésével, a városi tanács művelődési osztályára kerültem a tanácsrendszerből, önkormányzati rendszerbe való átszervezéskor. Lehetőségem volt részt venni a város kulturális életének újra tervezésében, az átállás megszervezésében.
Munkám, megbízatásaim mellett folyamatosan tanultam, diplomákat, szakképesítéseket, végzettségeket szereztem. A felhalmozott összes ismeret, tapasztalat, elképzelés, terv a tanulmányaim során vált rendszerezett tudássá. Az ösztönös elképzelés, tudatosan felépített tevékenységgé.
1990-ben hívtak főállású tanárnak a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, azóta itt tanítok történelmet, művészettörténetet, filozófiát, etikát, állampolgári ismereteket. 1992–től közismereti, 2008-tól általános igazgató helyettesi megbízást kaptam.
A 2000-es évek közepéig, három társammal oktatásszervező-, szakértő irodát működtettünk, munkahelyeink megtartása mellett. Intézményeknek, fenntartóknak segítettünk szaktanácsadással, intézményhatékonysági mérésekkel, intézményfejlesztéssel, pályázatok előkészítésével, megvalósításával. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk a megye-, a régió intézményeiről.
2013-ban megpályáztam a zeneművészeti szakközépiskola igazgatói-, intézményvezetői állását, amit a jelölő szervezetek, munkatársaim, a fenntartó, a közgyűlés nagytöbbségű támogatásával elnyertem. 2018-ban hasonlóan újabb öt évre kaptam megbízást.
Nehéz időszakot éltünk: az iskola elvesztette épületét, önállósága megszűnt, több, nagyobb intézménnyel integrálták, a megyei korház egy elhagyott épületébe működtünk. A fenntartó jószándékán és türelmén múlott, hogy kaptunk lehetőséget arra, hogy újra kitaláljuk, az átalakuló képzési rendszerbe beillesszük magunkat. Erre vállalkoztam, erről szólt az igazgatói pályázatom, ez volt a mestertervem. Tulajdonképpen az igazgatói feladatok mellett, „válság-menedzserként” kellett tovább lökni az iskola megrekedt szekerét.
Országos szinten, a művészeti oktatás nagyon differenciált képet mutatott akkoriban. Hirtelen megnőtt a művészeti képzést hirdető iskolák száma. Tovább differenciálta a képet: az intézményi szervezett sokszínűsége, az intézményt létrehozó, fenntartó szervezetek sokasága, a képzési szintek szerinti megoszlása. Létrehozásukat nem a művészeti képzés-, a művészpálya iránt megnövekedett igény, hanem elsősorban finanszírozási problémák motiválták. Mindez számos negatív tendenciát indított meg, amelynek vesztesei elsősorban a tradicionálisan művészeti képzésre szervezett intézmények lettek. Egyre kisebb szelet jutott a költségvetésből, egyre több intézmény csábította a tanár-, a gyerek utánpótlást, egyre nivelláltabb minőségi környezetben kellett fenntartanunk képzési színvonalunkat, lassan kiszorultunk a művészeti iskolákat tömörítő szervezetek hangadói-, vezetői szerepköréből.
Könnyen megjósolható volt, hogy hosszútávon nem lesz finanszírozható ennyi művészeti képzést meghirdető iskola. 2013-ban az önkormányzatok állami fenntartásba adták az iskoláikat. 2016-ra megszűnt a „fejkvóta - rendszer”, feladatfinanszírozás váltotta fel. Az iskolák elkezdtek megszabadulni művészeti képzéseiktől. Megkezdődött a szakképző centrumok szervezése. Miskolc és Észak-Magyarország egyetlen, tisztán művészeti képzésre, több mint száz éve létrehozott középiskolája a Bartók, válságba sodródott, a megszüntetés szélén állt. Intézményvezetőként, partnereket kellett találnom, akikkel kölcsönös érdekeken alapuló kompromisszumokkal stabilizálható, megmenthető az iskola. Miskolcon kiépült a művészeti képzés teljes vertikuma. Az alapfokú művészeti képzést megvalósító iskolák bázisára, tervezhető a középiskolai művészeti képzés, ahonnan a felsőoktatásba való eljutást a Miskolci Egyetem jelentheti. Az intézmények tanári-, tanulói-, hallgatói utánpótlása e vertikum egymásra épülésén múlik. Az alapfokú művészeti képzés, a felsőfokú egyetemi képzés, a művészeti- és a közművelődési intézmények, együttesek, a város, a megye önkormányzatai, a kulturális és az oktatási tárcák lettek a partnereink ebben.
A közismereti képzésünket ideiglenesen, „albérletbe” a Zrínyi Gimnáziumba költöztettük, az egyetem zeneművészeti képzésével együttműködve felosztottuk a Zenepalotát a zenei gyakorlati-, és elméleti képzések elhelyezésére. A 2017-ben beindított táncos képzéseink gyakorlati helyei és tanárainak alkalmazása, a miskolci Nemzeti Színházzal, a Miskolci Balettel és a Színvavölgyi táncegyüttessel kialakított együttműködés eredményeként valósulhatott meg. Kivártuk a pályázatok útján megújuló iskolaépületünk ütemezett felújításának első szakaszait. Megkaptuk a volt Szentpáli iskola épületét. Megkezdődött a művészeti képzéseket integráló művészeti középiskola kiépítése.
Az elmúlt időszakban munkatársaimmal bejártam ezt a konfliktusokkal teli, időigényes utat, ahol figyelembe kellett venni tradíciókat, egyéni- és csoport érdekeket, gazdasági-, politikai megfontolásokat. Meg kellett fogalmazni az együttműködés kölcsönös érdekeken alapuló rendszerét és dokumentumait, ki kellett alakítani formáit és csatornáit.
Az iskolák működése sem csupán épület fenntartási, foglalkoztatási, közoktatási feladatok megoldását jelenti. Szellemi alkotóműhelyek is, melynek kisugárzása visszahat a város közérzetére. A diákok, tanárok, szülők önmegvalósító-, személyiségépítő törekvéseinek sikere meghatározhatja a városhoz kötődést, de egyben formálja a város szellemi arculatát is. A művészeti középiskolák „működésének terepe” a város, „produktuma” a városi kultúra, művészeti élet szerves része. Ezért van jelentős szerepe a városnak – minden -, így a művészeti iskoláinak működésében is.
Mindig is fontosnak tartottam, hogy az iskola vezetése mellett tanítsak, rendszeres kapcsolatom legyen a diákokkal, szülőkkel. Nem csak amiatt, hogy szinten tarthassam a szakmai felkészültségemet, gyakorlatban is tapasztaljam a megszervezett iskolai munka működését. Pedagógusnak tartom magam (sokkal inkább, mint hivatalnoknak), aminek a tanár-diák kapcsolat, a tanítás, a közös munka, a diákok felkészítése, a tudományterületek bemutatása, a személyiség formálása, a tehetség kibontakoztatása az alapja. Munkám sava-borsa. Sok tanítványommal végzésük után is kapcsolatot tartok. Keresem, hívom őket, hogy látogassanak vissza volt iskolájukba, meséljenek továbbtanulásukról, a művészpálya kihívásairól, mutassák be, példázzák a jelen tanulóinak, hogy bejárható ez az út, hogy hogyan járható be. Biztatom, segítem kollégáimat is, hogy kurzusokat, találkozókat, beszélgetéseket, közös fellépéseket szervezzenek művésszé, művész -tanárrá váló korábbi diákjaikkal.
Nekem is sokat segítettek, segítenek a már kollégákká váló korábbi növendékek. Segítségükkel ismerhettem meg más városok-, országok művészeti iskoláinak működését, építhettem, tágíthattam iskolánk kapcsolatrendszerét. Segítségükkel nőhetett az iskola utánpótlásbázisa, továbbtanulási lehetőségei. Napi gyakorlattá vált, hogy művésztanáraink „beviszik” növendékeiket művészeti intézményeikbe, együtteseikbe, hogy közvetlenül tapasztalják a „szakmai” működést. A Bartókban az átlagot meghaladó számban van a tanári karban volt növendékünk. Nem csak az országhatáron belül, de külföldi művészeti iskolákkal építettünk ki együttműködéseket, működő kapcsolatokat, közös fellépéseket, találkozásokat.
Sikerült elérnem, hogy ezek a lehetőségek beépüljenek képzési rendszerünkbe. Biztos vagyok benne, hogy valódi igény alakult ki e gyakorlat továbbvitelére. Természetesen egyedül, szakmájukhoz magas szinten értő munkatársak nélkül semmire sem mehettem volna. Szerencsés vagyok, hogy többségében motivált, cselekvő, szakértő munkatársak vettek körül.
Sajnos nem tudtam végig követni, befejezni egy modern művészeti középiskola létrehozásának tervét. Nyugdíjazásom lezárta aktív intézményvezetői korszakomat.
Az iskola „életben maradását”, szakmai újra pozicionálását, új épületbe való elhelyezését, a szakgimnáziumi rendszer bevezetését, új képzések beindítást sikerült elérnem.
Remélem az utánam jövőknek könnyebb dolguk lesz a mindennapi működés megszervezésével.
Fejér Zsolt György
címzetes igazgató, középiskolai tanár
A következő napokban újabb három jelöltet is bemutatunk, hogy megismerhessék, kik viszik tovább a vármegye szellemi, kulturális és tudományos örökségét. Hogy ki kapja a 2025-ös PRIMA Közönségdíjat, az az Ön szavazatán is múlik!
