1 órája
Mezőkövesdről az országos hírnévig – a [HANK’S.] BARBER SHOP története
Egy mezőkövesdi srác, aki országos márkát épített.
Egy hajvágógép, egy álom, és rengeteg kitartás. Így indult Hankó László, a [HANK’S.] BARBER SHOP alapítójának története. Ma már saját márkájával, országos elismertséggel és egy olyan branddel képviseli a magyar barber szakmát, amely stílusban és szemléletben is kiemelkedik.
A kezdetek – egy borbély útja Mezőkövesdről
A [HANK’S.] BARBER SHOP letisztult eleganciát és karakteres underground stílust ötvöz, különleges hangulatot teremtve Mezőkövesd szívében. Laci 2018-ban, egy biciklivel, hátizsákjában egyetlen hajvágóval indult útnak a kollégiumba, ahol minden kezdődött.Akkor még csak hobbiként vágott hajat, de már érezte, hogy ebből egyszer életpálya lesz.
Nem felejtem el, amikor először tudtam átmenetet vágni és borotvát használni hajvágáshoz. Az volt az első pillanat, amikor igazi borbélynak éreztem magam
– emlékszik vissza.
Ahogy telt az idő, híre szájról szájra terjedt, és nem sokkal később megkereste őt a Budapest Barber Shop Miskolc tulajdonosa, Jantek Tamás, aki lehetőséget kínált neki, hogy csatlakozzon a profi csapathoz.
Amikor Tamás megkérdezte, lenne-e kedvem velük dolgozni, az örömöm leírhatatlan volt, azonnal igent mondtam.
Tinédzserként hétvégente Miskolcra járt dolgozni: reggel 10-től este 10-ig vágta a hajakat, majd az utolsó busszal tért haza. Míg mások buliztak, ő a jövőjét építette.
Tudtam, hogy jó úton vagyok, mert szeretem, amit csinálok, és lassú víz partot mos.
A saját út – a HANK’S BARBER SHOP megalakulása
Két és fél év miskolci munka után Laci úgy érezte, elérkezett az idő, hogy önálló útra lépjen. 2021. december 1-jén megnyitotta Mezőkövesden a [HANK’S.] BARBER SHOP-ot, amely azóta a város egyik meghatározó pontjává vált.
A szalon ma már három székkel működik, fiatal, lendületes csapattal és folyamatosan bővülő vendégkörrel. A [HANK’S.] név mára a minőségi borbélymunka és a letisztult stílus szinonimája.
A szakmai elismerések sem maradtak el. 2025 márciusában a szalon megkapta a „Tisztességes Vállalkozás” tanúsítványt, majd júniusban az „Arany Vállalkozás Díjat”, amelyek a hitelességet, a szakmai színvonalat és az ügyfelek iránti tiszteletet ismerik el.
Ezek a díjak nemcsak nekem szólnak, hanem a csapatomnak, a vendégeimnek és mindenkinek, aki hitt bennem.
A HANK’S BRAND – amikor a stílus filozófiává válik
A szalon sikerei után 2024. március 25-én új fejezet kezdődött, hiszen megszületett a HANK’S BRAND, amely prémium barber ruházatot és munkaeszközöket kínál szakembereknek.
A márka zászlóshajója a HANK’S Premium Barber Vest, egy testhez simuló, kényelmes és stílusos mellény, amelyet Laci saját fejlesztésként alkotott meg. Fekete, fehér és arany színekben elérhető, teljes mértékben magyar gyártású darab, amely nemcsak esztétikus, hanem rendkívül praktikus is: minden fontos eszköz kéznél van, miközben prémium megjelenést biztosít.
Több ismert magyar barber – köztük Farkas „Kingwolfcutz” Péter, Kecskeméti Ferenc (Kecso), Magyar Tamás és Benyovszki Bálint – is kipróbálta a mellényt, és egyöntetűen dicsérték kényelmét, funkcionalitását és stílusát.
A HANK’S BRAND ma már a hazai barberközösség egyik meghatározó szereplője, és Jantek Tamás támogatásával a Klippers.hu platformon keresztül is elérhetővé vált. Ez a partnerség új szintre emelte a márkát.
Tamás számomra mindig is példakép volt. Hálás vagyok neki a lehetőségért, és büszke vagyok arra, hogy a HANK’S most már a Klippers polcain is ott van.
Oktatás, inspiráció, közösség
Laci ma már nemcsak hajat vág, hanem szemléletet is formál. A HANK’S BARBER SHOP falain belül rendszeresen tart Look & Learn és Hands-On oktatásokat, ahol saját technikáit és filozófiáját adja tovább a fiatal barbereknek. Emellett a BEA’S Hungary hivatalos nagykövete, így a prémium illatok és a stílus világa is szorosan összefonódik a HANK’S szellemiségével.
HairKraft 2025 – a nagy mérföldkő
2025 októberében a HANK’S BRAND meghívást kapott a Debreceni HairKraft eseményre, ahol a magyar barber szakma legnagyobb nevei vonultak fel: Wahl Magyarország, STMNT, Menspire, DeadHorse, Mizutani, Jungle, Selected by Klippers és még sokan mások.
Hatalmas megtiszteltetés volt ott lenni, és a saját brandemmel a nagyok között szerepelni. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az úthoz.
Laci kiemelte a szervezőket, Balog Tamást és Béke Balázst, akik inspiráló, magas színvonalú eseményt hoztak létre. Balázs története – aki szívműtét után ma már Hollywoodban építi karrierjét – tökéletesen tükrözi azt a hitet és kitartást, amelyet a HANK’S filozófia is képvisel.
Béke Balázs és Balog Tamás nélkül ez az esemény nem valósulhatott volna meg. Hálás vagyok a meghívásért, a támogatásért és a lehetőségért, hogy ott lehettünk a legnagyobbak között.
A [HANK’S.] BARBER SHOP története ma már nemcsak egy borbélyszalon sikere, hanem egy inspiráló üzenet: vidékről is el lehet jutni a legmagasabb szakmai szintig, ha van hit, kitartás és szenvedély.
Mezőkövesd, Mátyás király út 124.
Tel.: +36-70/770-9228
[email protected]
barbercloud.net/shop/hanks-barber-shop
Instagram: @hanks.brand