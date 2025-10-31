Mezőkövesdről az országos hírnévig – a [HANK’S.] BARBER SHOP története

Egy hajvágógép, egy álom, és rengeteg kitartás. Így indult Hankó László, a [HANK’S.] BARBER SHOP alapítójának története. Ma már saját márkájával, országos elismertséggel és egy olyan branddel képviseli a magyar barber szakmát, amely stílusban és szemléletben is kiemelkedik.

A kezdetek – egy borbély útja Mezőkövesdről

A [HANK’S.] BARBER SHOP letisztult eleganciát és karakteres underground stílust ötvöz, különleges hangulatot teremtve Mezőkövesd szívében. Laci 2018-ban, egy biciklivel, hátizsákjában egyetlen hajvágóval indult útnak a kollégiumba, ahol minden kezdődött.Akkor még csak hobbiként vágott hajat, de már érezte, hogy ebből egyszer életpálya lesz.

Nem felejtem el, amikor először tudtam átmenetet vágni és borotvát használni hajvágáshoz. Az volt az első pillanat, amikor igazi borbélynak éreztem magam

– emlékszik vissza.

Ahogy telt az idő, híre szájról szájra terjedt, és nem sokkal később megkereste őt a Budapest Barber Shop Miskolc tulajdonosa, Jantek Tamás, aki lehetőséget kínált neki, hogy csatlakozzon a profi csapathoz.

Amikor Tamás megkérdezte, lenne-e kedvem velük dolgozni, az örömöm leírhatatlan volt, azonnal igent mondtam.

Tinédzserként hétvégente Miskolcra járt dolgozni: reggel 10-től este 10-ig vágta a hajakat, majd az utolsó busszal tért haza. Míg mások buliztak, ő a jövőjét építette.

Tudtam, hogy jó úton vagyok, mert szeretem, amit csinálok, és lassú víz partot mos.

A saját út – a HANK’S BARBER SHOP megalakulása

Két és fél év miskolci munka után Laci úgy érezte, elérkezett az idő, hogy önálló útra lépjen. 2021. december 1-jén megnyitotta Mezőkövesden a [HANK’S.] BARBER SHOP-ot, amely azóta a város egyik meghatározó pontjává vált.

A szalon ma már három székkel működik, fiatal, lendületes csapattal és folyamatosan bővülő vendégkörrel. A [HANK’S.] név mára a minőségi borbélymunka és a letisztult stílus szinonimája.

A szakmai elismerések sem maradtak el. 2025 márciusában a szalon megkapta a „Tisztességes Vállalkozás” tanúsítványt, majd júniusban az „Arany Vállalkozás Díjat”, amelyek a hitelességet, a szakmai színvonalat és az ügyfelek iránti tiszteletet ismerik el.

Ezek a díjak nemcsak nekem szólnak, hanem a csapatomnak, a vendégeimnek és mindenkinek, aki hitt bennem.

A HANK’S BRAND – amikor a stílus filozófiává válik

A szalon sikerei után 2024. március 25-én új fejezet kezdődött, hiszen megszületett a HANK’S BRAND, amely prémium barber ruházatot és munkaeszközöket kínál szakembereknek.