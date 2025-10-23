Megújulás és fejlesztések a Vasas Szerszám Központnál

Digitális forradalom a szaküzletben

A Vasas Szerszám Központ teljesen átalakította 400 négyzetméteres miskolci szaküzletét. A modernizáció részeként DIGITÁLIS ÁRCÍMKÉK kerültek bevezetésre, amelyek valós időben frissülnek a központi rendszerből.

Az átalakítás hátterében komoly technikai fejlesztések állnak:

az egész üzletet új hálózattal látták el ,

, több tucat jeladót – vagy ahogy a csapat nevezi, „kis UFO-t” – telepítettek,

minden egyes hagyományos árcímkét digitálisra cseréltek.

Ez nemcsak esztétikai újítás, hanem óriási lépés az okosüzletek irányába. A digitális rendszernek köszönhetően a vásárlók mindig naprakész árakat és információkat látnak, a munkatársak pedig több időt tudnak az ügyfelek kiszolgálására fordítani.

Látványos megújulás, változatlan szakértelem

A Vasas Szerszám Központ az elmúlt négy évben folyamatosan bizonyította, hogy a minőség, megbízhatóság és szakértelem nemcsak ígéret, hanem mindennapi gyakorlat. A mostani fejlesztések is ezt a filozófiát erősítik: ugyanaz a csapat, ugyanaz a hozzáértés – csak modernebb környezetben és fejlettebb eszközökkel.

És ez még nem minden!

Rövidesen új korszak kezdődik a vasasszerszam.hu-n

Megújul a vasasszerszam.hu weboldal!

“Az új felület modern, mobilbarát és látványos lesz, így az online vásárlás, hamarosan nemcsak hatékonyabbá, hanem élvezetesebbé is válik. Az oldal fejlesztésénél a legfontosabb szempont az, hogy mindenki, az eddiginél is gyorsabban és egyszerűbben megtalálja a számára legmegfelelőbb terméket, legyen szó barkácsolókról, szakemberekről vagy ipari partnerekről” - mondta el Kendi Péter a cég marketing vezetője.

Az új oldal előnyei:

Gyorsabb keresés és átláthatóbb termékstruktúra,

Pontosabb termékinformációk, részletes leírásokkal és elérhetőségi adatokkal,

Biztonságosabb vásárlás, fejlettebb rendszerrel és modern adatvédelemmel.

A dizájnfrissítés célja nemcsak az, hogy az oldal szebb legyen, hanem hogy a funkcionalitás és a modern megjelenés találkozzon. A vásárlás így gördülékenyebb, az élmény pedig inspirálóbb lesz – a megszokott szakértelem mellett.