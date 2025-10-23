október 23., csütörtök

1 órája

Megújulás és fejlesztések a Vasas Szerszám Központnál

Címkék#Vasas Szerszám Központ#megújul#digitális forradalom

A Vasas Szerszám Központnál idén nemcsak a szerszámok, hanem maga a vásárlás élménye is új szintre lépett. Az elmúlt hetekben hatalmas háttérmunka zajlott – és ennek kézzel fogható eredményei mostanra mindenki számára láthatóvá váltak. A cél egyszerű volt: látványosabb, gyorsabb, kényelmesebb és inspirálóbb élményt nyújtani mind a boltban, mind az online térben.

PR cikk

Digitális forradalom a szaküzletben

 

A Vasas Szerszám Központ teljesen átalakította 400 négyzetméteres miskolci szaküzletét. A modernizáció részeként DIGITÁLIS ÁRCÍMKÉK kerültek bevezetésre, amelyek valós időben frissülnek a központi rendszerből.

Az átalakítás hátterében komoly technikai fejlesztések állnak:

  • az egész üzletet új hálózattal látták el,
  • több tucat jeladót – vagy ahogy a csapat nevezi, „kis UFO-t” – telepítettek,
  • minden egyes hagyományos árcímkét digitálisra cseréltek.

Ez nemcsak esztétikai újítás, hanem óriási lépés az okosüzletek irányába. A digitális rendszernek köszönhetően a vásárlók mindig naprakész árakat és információkat látnak, a munkatársak pedig több időt tudnak az ügyfelek kiszolgálására fordítani.

 

Látványos megújulás, változatlan szakértelem

A Vasas Szerszám Központ az elmúlt négy évben folyamatosan bizonyította, hogy a minőség, megbízhatóság és szakértelem nemcsak ígéret, hanem mindennapi gyakorlat. A mostani fejlesztések is ezt a filozófiát erősítik: ugyanaz a csapat, ugyanaz a hozzáértés – csak modernebb környezetben és fejlettebb eszközökkel.

És ez még nem minden!

 

Rövidesen új korszak kezdődik a vasasszerszam.hu-n

Megújul a vasasszerszam.hu weboldal!

“Az új felület modern, mobilbarát és látványos lesz, így az online vásárlás, hamarosan nemcsak hatékonyabbá, hanem élvezetesebbé is válik. Az oldal fejlesztésénél a legfontosabb szempont az, hogy mindenki, az eddiginél is gyorsabban és egyszerűbben megtalálja a számára legmegfelelőbb terméket, legyen szó barkácsolókról, szakemberekről vagy ipari partnerekről” - mondta el Kendi Péter a cég marketing vezetője.

Az új oldal előnyei:

  • Gyorsabb keresés és átláthatóbb termékstruktúra,
  • Pontosabb termékinformációk, részletes leírásokkal és elérhetőségi adatokkal,
  • Biztonságosabb vásárlás, fejlettebb rendszerrel és modern adatvédelemmel.

A dizájnfrissítés célja nemcsak az, hogy az oldal szebb legyen, hanem hogy a funkcionalitás és a modern megjelenés találkozzon. A vásárlás így gördülékenyebb, az élmény pedig inspirálóbb lesz – a megszokott szakértelem mellett.

 

Ha még nem jártál a megújult boltban, itt az ideje felfedezni! Ugyanakkor, érdemes figyelemmel kísérni a weboldalukat is, hiszen hamarosan ott is izgalmas változások várhatók!

 

