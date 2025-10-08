október 8., szerda

38 perce

KÉZEN FOGVA A BARÁTHEGYIEKKEL – ÉRZÉKENYÍTŐ HÉT A MAGYAR TELEKOM MISKOLC PLÁZÁBAN TALÁLHATÓ ÜZLETÉBEN

Címkék#MAGYAR TELEKOM#Miskolc Plaza#vakvezető kutya

PR cikk
Fotó: Vajda János (Mediaworks)

Minden leadott használt mobil hozzájárul egy vakvezető kutya kiképzéséhez

Október 6. és 12. között különleges, szemléletformáló programmal várja az érdeklődőket a Magyar Telekom üzlete a Miskolc Plázában. A „Kézen fogva a Baráthegyiekkel” kezdeményezés keretében a látogatók megtapasztalhatják, milyen vakvezető kutyával közlekedni, hogyan használják a látássérült emberek a mobiltelefonjukat, megismerkedhetnek a Braille-írással és pénteken tesztelik a „csendes órát” is az üzletben. Készülékgyűjtő akciót is hirdetnek – az üzletben ezen a héten leadott használt, feleslegessé vált készülékeikkel a látogatók egy vakvezető kutya kiképzését segíthetik.

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

A Magyar Telekom a Szimbiózis Alapítvánnyal és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal együtt érzékenyítő hetet szervez a Miskolc Plázában található Magyar Telekom üzletben október 6. és 12. között. A „Kézen fogva a Baráthegyiekkel” héten az érdeklődők érzékenyítő aktivitásokon ismerkedhetnek meg a fogyatékossággal élő emberek – látássérültek, autisták – kihívásaival, sétálhatnak vakvezető kutyával és megtapasztalhatják, milyen, ha két órára elcsendesedik az üzlet. „A Kézen fogva a Baráthegyiekkel” program bárki számára nyitott, függetlenül attól, hogy a Magyar Telekom ügyfele valaki vagy sem. 

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megértsük ügyfeleink igényeit és a fogyatékossággal élő emberek számára is egyszerűen, biztonságosan elérhető szolgáltatásokat és kiszolgálást nyújtsunk. Ezért kértük fel ezt a két alapítványt, tartson szemléletformáló foglalkozásokat miskolci kollégáink számára, ahol mélyebben elbeszélgettünk a fogyatékossággal élő emberek kihívásairól és közelebb kerültünk ahhoz, milyen akadályokkal találkozhatnak nap mint nap

– mondta el Kozma Viktor, a Magyar Telekom régióvezetője. 

A Kézen fogva a Baráthegyiekkel” héten szeretnénk az üzletbe betérők számára is közelebb hozni a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait

– tette hozzá a szakember.

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

Elő a porosodó régi mobilokkal és tabletekkel!

Október 6. és 12. között készülékgyűjtést is szerveznek a Miskolc Plázában található üzletben – a Magyar Telekom leadott készülékenként 1000 forinttal támogatja a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt. A cél, hogy egy vakvezető kutya teljes kiképzési költsége összegyűljön. 

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

A különleges programokon hétfőtől vasárnapig várják az érdeklődőket:

A Szimbiózis Alapítvány autizmussal kapcsolatos szemléletformáló programjai hétfőtől péntekig 10-13 és 15-18 zajlanak az üzlettérben

A látogatók hétfőtől péntekig 10-18 óráig megismerhetik és megvásárolhatják a fogyatékossággal élő személyeket segítő és foglalkoztató Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságának kézműves termékeit, míg a szerződést kötők egész héten kapnak ajándékba ezekből a különleges portékákból

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

A vakvezető kutyákat hétfőn 10-14, keddtől vasárnapig 10-12 óráig lehet közelebbről megismerni. Ugyanekkor lehet majd kipróbálni a Braille-írást és beszélgetni látássérült emberekkel is

Pénteken 11-13 óráig tesztelik az üzletben az úgynevezett „csendes órát”, amikor elnémulnak a digitális kijelzők, elhalkulnak a hanghatások és az üzlet fényeit is tompítják. A tapasztalatokat később az érintett alapítványok szakértőivel közösen a Magyar Telekom kollégái kielemzik, és döntenek a „csendes óra” országos bevezetésének lehetőségét.

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

A program zárásaként a Magyar Telekom miskolci kollégái október 18-án önkéntes munkát végeznek majd a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában. 

 

